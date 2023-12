escuchar

“¡Váyanse! Poné ‘Brillante sobre el mic’ y prendé las luces para que se vayan”, pidió Migue Granados con el humor que lo caracteriza pasadas las 23.30 a su equipo técnico para cerrar su segunda gran noche en el Movistar Arena de la mano de Olga y las Bandas Eternas. Es que, aunque siguieron sonando algunas canciones más, para ese momento la noche había tenido todo: música, invitados, un sorteo y hasta un concurso de eructos. ¡Sí! No faltó nada. Pero por sobre todo, hubo mucho código “olguero” que el mismo actor reconoció. “Si viniste a acompañar y sos el más uno de las dos entradas, podés ponerte a mirar historias”, autorizó el anfitrión, pero por supuesto, nadie se quiso perder el gran show.

Apenas quince minutos pasadas las 21, Grandados con Lucas Fridman, Sofía Morandi y Gimena Accardi, conductores del ciclo Soñé que volaba, que se emite por el canal de YouTube Olga subieron al gran escenario para darle comienzo al gran show. Previamente, el público que había llegado con antelación al estadio de Villa Crespo se había divertido con una kisscam que sorprendía a las parejas consolidadas y le daba un empujoncito a aquellas que no lo eran: “Es el sueño de Migue, que esto se parezca a la NBA”.

“Un experimento puede salir mal. Ellos, experimentaron con música y dióxido de carbono”, expresó una voz en off junto con un video que repasaba los momentos más divertidos del ciclo que justo el martes cumplió sus primeros seis meses.

¿De qué se trata el espectáculo? “La idea es cantar mucho”, resumió el ex Sin Codificar y entonces su compañero presentó “el primer show interactivo telepático del mundo” y le pidió a la gente que ubicaran sus índices en su sien para elegir qué querían ver: “¿Presentamos a los productores o viene Bruno Mars?”. La respuesta fue la esperada y así desfilaron por el escenario Goni, Flor “la Barbie hegemónica del grupo” y Lula “la peroncha”.

Los invitados especiales

De golpe las luces se apagaron y unas 18 motos ingresaron al escenario rodeando a Sofi Morandi, quien no tuvo mejor idea que sacarse su tapado y con un look total black y atrapada por una docena de bailarines al rojo vivo -literal y metafóricamente- le dio inicio a la música con un baile supersensual.

Javier Malossetti con su bajo acompañaba a los artistas que subían y bajaban del escenario. El primer invitado del show de variedades, si se permite el concepto ya que fue mucho más allá de un concierto, fue Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia. El “Ruso” como cariñosamente lo llamaron, cantó “Cabildo y Juramento” y como si fuera una devolución de gentilezas, le pidió a Migue que lo acompañara en su segunda interpretación, “Loco en el desierto”. Luego fue el turno de Julián Kartún, actor (para muchos conocido por su papel de Luis Alberto Spinetta en la biopic El amor después del amor) y voz de El Kuelgue, que pidió a los presentes que prendieran sus linternas -o más bien celulares-, para iluminar el estadio mientras entonaba “Parque Acuático”.

No todo fue risas y chistes, también hubo momentos de emoción en lo que Lucas Fridman definió como “el cumple de 15 de Migue” y el primero de esos espacios fue cuando se acercaron al escenario Pablo y Mery Granados a cantar en trío “Seminare” porque tal como lo dijeron, la música los unió y formó como familia. Y entonces, a secarse las lágrimas que llegó la hora del baile. Fue el siguiente invitado Rubén Rada, quien no dudó un segundo y desafió al púbico a pararse y moverse con “Cha cha muchacha” y “Cuando yo me muera”.

Por supuesto que los anfitriones no se limitaron solo a presentar sino que también tuvieron su momento de rockstars y uno de los más aplaudidos por el público fue cuando el humorista, con el tono de “Ella dijo” de Estelares, cantó su hit “Diego, mi primo y sus videos”: “Ayer vino mi primo, nos pusimos YouTube, a ver jugar al Diego. Me encanta ver jugar al Diego, con mi primo esta vez”. Los fanáticos de Olga deliraron de risa y los “más uno” o acompañantes que miraban desde afuera, no pudieron evitar dejarse llevar y soltar carcajadas de sorpresa al escuchar la historia.

“Yo soy la disco” y “Llamáme cuando llegues” fueron los dos temas que eligió otro amigo de la casa, Emmanuel Horvilleur y más tarde, el conductor estaba entonando “Maybe Tomorrow” de la banda británica Stereophonics con un grupo de violinistas y un coro, cuando una mujer vestida de negro con brillos y gorra lo interrumpió, era nada más ni nada menos que Patricia Sosa.

La creadora de hits como “Endulzame los oídos” o “Un corazón herido” se quedó sola en el escenario para interpretar con su voz, pero también con sus manos a través del lenguaje de señas, “Aprender a volar” y así, la noche se iba acercando a su fin. Una velada que había tenido varios condimentos, por ejemplo, las quince mil personas que coparon el Movistar le cantaron el “Feliz cumpleaños” a Lolito, un nene de nueve años que estaba en la platea luciendo la casaca de la selección argentina. Para seguir con los niños como protagonistas, Bernardita, la hija del creador de Olga, fue la encargada de agarrar de una lluvia de papeles al mejor estilo Hola Susana de los 90, el cupón finalista por un auto cero kilómetro.

Incómodo

Uno de los segmentos más incómodos fue el “Concurso de eructos”, cuando la campeona Manu -que había estado en el programa de streaming- defendió su título tras competir contra otros tres participantes, ante la atenta mirada del jurado integrado por Saba “dueño de Olga”, Berni (Bernarda Cella, productora y creadora junto con su hermano Luis del canal) y El Rufián (Emanuel Hanh, entrenador e influencer).

A la hora de la despedida, sobraron los elogios, en especial para Gimena Accardi que fue a Soñé que volaba solo por una semana en reemplazo de Sofía Morandi y se quedó tres meses. “Sos la buena onda, la piedra energética nuestra, siempre aprendemos de vos”, le dijo Granados. Luego siguió con los agradecimientos: a Sofi por regresar al ciclo y a Lucas, por hacerles creer que todo se puede hacer y hacerlo. ¡Y claro que se puede! Si hasta llegaron a la casa de Messi en Miami para hacerle un reportaje, están rondando el medio millón de suscriptores en YouTube y acaban de llenar dos Movistar.

Emoción, chistes, música y un código de 15 mil amigos que se juntaron por primera vez, pero que parecían conocerse de toda la vida . DJ Cremona, el personaje del humorista, fue el encargado de cerrar la fiesta con un enganchado que arrancó con “YMCA” de Village People, siguió con “El Meneaito”, “Yo tomo licor” de Amar Azul y concluyó como si fuera de verdad la despedida de estos amigos que al fin se vieron, con “Brillante sobre el Mic” de Fito Páez.

