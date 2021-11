Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey esperan su segundo hijo juntos: “Estamos felices”

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey están esperando su segundo hijo juntos. La noticia la confirmó el exgobernador de Salta durante una entrevista radial, en donde sin entrar en muchos detalles, reveló que la actriz de 46 años se encuentra nuevamente embarazada.

“¿Otra vez padre en breve?”, quiso saber Paulo Vilouta, quien conversó un rato con el político por radio La Red (AM 910) sobre la actualidad nacional. “Exactamente, estamos muy entusiasmados y felices”, respondió él al finalizar la nota.

Los rumores sobre un posible embarazo habían comenzado a circular hace un tiempo, cuando Jorge Rial reveló en su programa radial Argenzuela (Radio 10), que una famosa argentina que había dejado su profesión hace tres años para dedicarse a criar a su primera hija, estaba embarazada otra vez. Si bien Macedo todavía no dijo nada al respecto, la palabra de su esposo confirma que la pequeña “Belita” tendrá próximamente una hermana menor.

Macedo y Urtubey se casaron el 24 septiembre de 2016 en Salta, provincia en donde viven actualmente. Poco tiempo después ella quedó embarazada y el 7 de mayo del 2018 nació Isabel Urtubey. “Me despierto y todavía no puedo creer cómo está ella acá. ¿Entendés que tener un hijo es enamorarte de alguien enseguida? Belita fue soñada, creada y muy amada incluso antes de venir al mundo”, le contaba Macedo a la revista HOLA! tiempo atrás.

“Cuando entramos al hospital, me fui a cambiar para acompañar a Isabel en el quirófano. Entonces, mandé un mensaje al chat que tengo con mis hijos y les dije: ‘Acabamos de llegar al sanatorio. Va a nacer Isabelita’. Lo dije porque, claro, me salió por Isabel, Isabelita. Entonces, cuando viene Isabel entrando al quirófano le dije lo que pasó”, reveló en su momento el político, al contar como eligieron el nombre de la niña.

Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey y la pequeña Isabelita, en la puerta de la clínica Altos de Salta prensa Urtubey

“Siento que soy bastante relajada en comparación a lo que creí que iba a ser. Si bien al principio me daba miedo perder mi libertad, nos organizamos para que ella pudiera adaptarse a nosotros también. Quiero que todo sea lo más normal posible porque no quiero dejar de acompañar a Juan Manuel también”, decía Macedo cuando le consultaban sobre su experiencia con la maternidad.

Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo junto a su hija Isabelita, y a los cuatro hijos de él: Marcos, Lucas, Mateo y Juana, fruto de su matrimonio anterior con Ximena Saravia Toledo. Instagram: @urtubeyjm

En aquel momento, cuando Belita todavía no tenía un año, Macedo también se refirió a la posibilidad de agrandar la familia. ”La beba estaba congestionada y lloró todo el viaje. Y ahí pensé: ‘Eh, no sé si quiero tener otro ahora’. [Risas]”, contó tras compartir una anécdota vivida sobre un avión. “Un rato antes, los dos estábamos a full; yo le decía a Juan Manuel: ‘Estoy para otro hijo; me gustó la experiencia, me gustó la panza, me gustó todo’. Pero después del viaje, nos dijimos: ‘Mejor no. Esperemos un poco más’”, agregó.

El bebé será el segundo hijo de la actriz y el sexto de Urtubey, quien tuvo con Ximena Saravia Toledo a Marcos (28), Lucas (25), Mateo (22) y Juana (19).