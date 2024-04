Mirtha Legrand le preguntó a Isabel Macedo por Pampita y su reacción sorprendió a los presentes: “No me parece”

Escuchar

Este domingo, Isabel Macedo formó parte de los invitados del programa Almorzando con Juana (eltrece), el cual es conducido, temporalmente, por Mirtha Legrand. Al ser un espacio donde cada uno de los presentes cuenta parte de su vida y son interrogados por la conductora, la actriz recibió una inesperada pregunta por parte de la Chiqui y generó un momento de tensión en la mesa.

Conocedora de hasta el más mínimo detalle de sus invitados, Legrand incomodó a Macedo al consultarle sobre un viejo cruce con Carolina “Pampita” Ardohain. Así fue como, sin filtros, le preguntó: “¿Cómo es tu relación con Pampita?”. Acto seguido, la modelo contestó: “Ah, bien”.

El diálogo continuó con Mirtha tapándose la cara con una servilleta para ocultar su risa. “¿Por qué te tapás?”, soltó, sonriendo, Macedo, quien recibió una rápida respuesta de la conductora: “No, porque tuvieron una pelea hace años, en Punta del Este”, dijo.

Isabel Macedo asistió al programa de Mirtha Legrand y tuvo un entredicho con la conductora Guillermo Dranuta

Este pequeño intercambio siguió ante la vista de Martín Seefeld, Amalia “Yuyito” González, Mónica Antonópulos y Ariel Puchetta, quienes fueron los otros invitados de este almuerzo y observaron como Macedo, sin titubear, siguió el hilo del tema: “Te digo una cosa, no me acuerdo lo que comí ayer, y me voy a acordar de una cosa que pasó hace veinte años”, aclaró.

A raíz de ello, Legrand le aclaró que ella sí se acordaba lo que pasó e intentó apaciguar las aguas ante la posibilidad de un conflicto en puerta: “Bueno, está bien querida, está bien”, retrucó. “Sí, está bien, pero...”, siguió la modelo con un movimiento de su mano que describía la intensidad de la conductora en querer obtener alguna frase rimbombante.

Para finalizar este entredicho, Macedo argumentó: “Te juro que no me parece bien quedarme aferrada a las cosas del pasado. Me parece bien mirar el presente y el futuro. La vida es esto, es crecimiento, es tratar de ser mejor en todo lo que tenemos por delante y todo lo que tenemos hoy”, sostuvo para darle un punto final al tema.

Isabel Macedo habló de su historia de amor con Juan Manuel Urtubey (Fuente: Instagram/@isabelmacedophoto)

Por otra parte, Macedo contó cómo es su relación con el exgobernador de la provincia de Salta, con quien tuvo dos hijos llamados Isabel y Julia. “Me casé a los siete meses que lo conocí. Fue un flechazo total”, explicó la modelo y siguió acerca de cómo fue su primer encuentro con él. “Fue en la casa de un íntimo amigo mío, Dani Awada. Nos invitaron a comer… Y ahí está. Nos vimos a las 21 y charlamos hasta las 9.30 de la mañana como si fuéramos amigos”, deslizó.

Con un cambio rotundo en su estilo de vida, Macedo manifestó en reiteradas ocasiones estar enamorada de Urtubey y, en tono irónico, dejó otro detalle más acerca de sus primeros encuentros: “El flechazo de él fue inmediato también. Estaba separado hacía como diez años y tenía cuatro chicos, ahora tiene seis. Qué valiente”, lanzó sonriente ante la mirada de los presentes que la felicitaron por su presente y cómo encara su día a día junto al papá de sus dos hijos.