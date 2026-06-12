Isabella Rossellini defendió a Francesca Scorsese, tras los ataques que recibió por su físico

Francesca Scorsese aspira a abrirse camino en el mundo del cine, siguiendo los pasos de su padre, el legendario director Martin Scorsese. Muy activa en redes sociales, donde suele compartir divertidos videos junto a él, logró despertar la simpatía entre el público, desde su debut como actriz en la serie We Are Who We Are hasta la actualidad.

Sin embargo, en las últimas semanas la popularidad adquirió un tono amargo tras confirmarse su incorporación al reparto de la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith, la serie de Prime Video. Aunque en distintas oportunidades la joven reveló que está acostumbrada a recibir comentarios crueles sobre su aspecto físico, esta vez la oleada de mensajes de odio fue tan intensa que decidió responder públicamente a través de TikTok, donde acumula más de 446.000 seguidores.

Francesca Scorsese suele recibir críticas negativas por ser "Hija de..." Instagram Francesca Scorsese

En un video publicado el 23 de mayo, afirmó que es plenamente consciente de ser “gordita” y zanjó la cuestión con una frase contundente: “¿Y qué importa?“. En ese mismo mensaje también respondió a otra de las críticas que suele recibir con frecuencia: la de ser una nepo baby.

Durante su intervención, Francesca reflexionó sobre el impacto que este tipo de comentarios puede tener en quienes los reciben a través de las redes sociales. También señaló que la proliferación de cuentas automatizadas y perfiles anónimos favorece un clima en el que los mensajes de odio y las críticas pueden amplificarse con facilidad.

Quince días después, Isabella Rossellini decidió salir públicamente en defensa de Francesca y mostrarle su apoyo. La actriz elogió la forma en que había respondido a las críticas: “Quiero que sepas cuánto orgullo me da tu comunicado. Enhorabuena. Fuiste valiente, honesta y directa. En una sola frase has señalado con fuerza aquello que oprime a tantas mujeres”.

“Siempre admiré tu chispa”

Rossellini también destacó el estilo personal de la joven actriz: “Siempre admiré tu chispa y tu sentido de la moda. Lo que haces con la ropa y el estilo es lo que la moda debería ser: una forma de expresión, de juego y de creatividad. Eso es la elegancia; no el peso, ni la edad, ni la altura, ni ninguna otra característica física”.

El tierno mensaje de apoyo que Isabella Rossellini publicó en sus redes sociales a favor de Francesca Scorsese

Además, la actriz -hija de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini- habló con total franqueza sobre el peso que significó para ella llevar un apellido tan reconocido y formar parte de una de las familias más influyentes de la historia del cine. Y agregó: “A nosotras, las ‘hijas de…', muchas veces no se nos concede ese tiempo y, por eso, especialmente al comienzo de nuestras carreras, puede ser muy duro. La verdadera ventaja es haber tenido padres inteligentes y divertidos, que nos enseñaron a disfrutar, a ser curiosas, experimentales y aventureras”.

¿Quién es Francesca Scorsese?

Francesca Scorsese es la hija más pequeña del director y la editora de Random House, Helen S. Morris, la quinta mujer del creador. La joven siempre se expresó con absoluta espontaneidad sobre su relación con su padre y la pasión que ambos comparten por el cine. Incluso en varias oportunidades, Francesca demostró su buen humor junto a su padre como cómplice ideal para muchas de sus bromas. Por ejemplo, hace algunos años, cuando Martin declaró que los films de Marvel no eran cine, su hija no tuvo mejor idea que envolverle un regalo con un gigantesco logo de esa productora.

Francesca Scorsese le agradeció a Rossellini su apoyo

Por su parte, el cineasta suele mostrarse orgulloso y compinche con su benjamina. De hecho, durante una entrevista emitida en 2024, el legendario director abrió su corazón sobre cómo fue la experiencia de haberse convertido en el papá de Francesca a sus 56 años. “Fue extraordinario, y para entonces me dio una perspectiva diferente de la vida. Esto fue como una bendición especial. De repente, cambió todos mis valores, lo que yo consideraba importante en la vida”, comentó sobre el nacimiento de su hija más pequeña.