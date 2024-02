escuchar

El primer instinto de los espectadores ante las adaptaciones de películas populares como series televisivas es, casi siempre, cuestionar la necesidad de darle una nueva vuelta a una historia que funcionaba bien, o incluso muy bien, en su forma original. Aquello de que “si algo no está roto no hay necesidad de arreglarlo” suele probar ser cierto cuando se trata de crear una remake de un éxito ya establecido. De todos modos, entre el usual rechazo inicial del público y su aprecio por los contenidos impulsados por la nostalgia, a veces aparecen proyectos que aunque se inspiran en materiales ya conocidos logran diferenciarse lo suficiente de ellos para convertirse en algo nuevo y que vale la pena ver sin prejuicios. Eso es definitivamente lo que sucede con Sr. & Sra. Smith, la serie de ocho episodios disponibles desde hoy en Amazon Prime Video.

1. La adaptación. En 2005 era imposible imaginar una pareja con más química y sex appeal en pantalla que la que formaban Brad Pitt y Angelina Jolie en la comedia de acción Sr. y Sra. Smith. Lo que sucedía detrás de escena entre ellos era aún un misterio pero frente a las cámaras era evidente que los actores encargados de encarnar al matrimonio de agentes secretos eran los indicados para llevar adelante la trama del film. Entre las elaboradas escenas de acción y aquellas centradas en el apasionado romance de los personajes, el éxito de la película fue rotundo y por eso la idea de hacer una remake en formato de serie aparentaba ser más que temeraria. Incluso cuando detrás del proyecto estuvieran dos de los guionistas y actores más talentosos de los últimos años: Donald Glover y Phoebe Waller-Bridge. Además, la propuesta de Glover como guionista y productor era modificar la historia para convertir el matrimonio de los Smith en un acuerdo entre dos agentes de una misteriosa entidad que los contrata para que posen como marido y mujer en las misiones peligrosas que realizan. En esta versión ambos saben a qué se dedican y que deberán trabajar a dúo. Lo que no imaginan es que el amor se cruzará en su camino.

Sr. y sra. Smith David Lee - MAMS_S1_UT__220613_LEEDAV_00096RC.tif

2. Donald Glover. Aunque la mayoría conoce a Glover por su trabajo en pantalla en series como Community y Atlanta y en la película Han Solo: una historia de Star Wars o incluso por la música creada por su álter ego Childish Gambino, lo cierto es que el ganador de dos premios Emmy comenzó su carrera como guionista de Saturday Night Live y comediante de stand up. Su habilidad como actor evolucionó a la par de sus proyectos como Atlanta, la serie –disponible en Netflix– que creó, escribió y ocasionalmente dirigió. Unos talentos que ahora utiliza en Sr. y Sra. Smith. En la nueva ficción, que produce y escribe, Glover interpreta a John, un exmilitar del que no se sabe mucho más allá de sus aptitudes como asesino y su interés por la moda y la práctica del yoga. Aunque en principio, el actor no parezca la opción obvia para interpretar el papel de agente secreto con pocos escrúpulos, alcanzan unas pocas escenas para convencerse que nadie podría haberlo mejor.

Maya Erskine es Jane Smith en la nueva serie

3. Maya Erskine. Si a Glover le tocaba la imposible tarea de llenar los zapatos de Brad Pitt, a su compañera de elenco Maya Erskine las cosas le resultaron incluso más complicadas. Es que la comediante y guionista no solo tuvo que prepararse para interpretar el mismo papel que en la película encarnaba Angelina Jolie sino que también le tocó heredar a Jane cuando Waller-Bridge abandonó el proyecto antes del comienzo de las grabaciones. Aún con todos esos factores en contra, Erskine logra que el hermetismo y las respuestas secas de su personaje dejen ver los traumas y complicaciones que trae consigo. La actriz, conocida como una de las creadoras y protagonistas de la inspirada serie Pen15 (disponible en Paramount+), tiene habilidad para la comedia y su estilo entre incómodo y sagaz se complementa bien con el personaje que le toca interpretar y con Glover, su compañero en casi todas las escenas.

Donald Glover, Maya Erskine y un actor invitado sorpresa en la nueva serie de Amazon Prime Video

4. Los invitados. Los ocho episodios de la temporada se apoyan en las misiones que los personajes deben cumplir para construir una narración en dos niveles: por un lado está el costado profesional del dúo y por el otro sus comportamientos como pareja primero aparente y luego real. En ese desarrollo los acompañan distintos personajes interpretados por reconocidos actores que le sacan provecho a sus pocas escenas. Por allí aparecen John Turturro como un millonario nihilista, Billy Campbell y Sharon Horgan como una pareja al borde del divorcio y Paul Dano como un vecino que está demasiado curioso por las idas y vueltas de la pareja. Sarah Paulson, Michaela Cole, Úrsula Corberó, Ron Perlman, Parker Posey, Wagner Moura, Alexander Skaarsgad y Eiza González también contribuyen a la trama con personajes de los que no conviene adelantar demasiado.

Los personajes se mueven por el mundo pero siempre regresan a Nueva York

5. El género. Ya desde su premisa inicial Sr. y Sra. Smith propone la combinación de la acción con la comedia y el romance. Una mezcla atractiva que al mismo tiempo es susceptible de hacerlos tropezar a cada paso. Si los actores no fueran creíbles en los papeles de agentes letales que les toca interpretar o la coreografía de las escenas de acción no fuera lo suficientemente ajustada, todo el andamiaje del proyecto empezaría a tambalearse. Y lo mismo podría decirse con el costado romántico de la trama. Pocas cosas son más difíciles de retratar en pantalla que el proceso del enamoramiento y el establecimiento de la química entre los personajes. Además, la elección de guiones que despliegan un estilo de humor más bien sutil también podrían haber complicado al programa. Sin embargo, en el caso de esta serie, los resultados obtenidos en cada instancia están a la altura de sus evidentes ambiciones.