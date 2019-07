Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2019 • 13:06

El actor argentino Ivo Cutzarida , quien tras años alejado del país, volvió a la escena en 2014 con su polémica frase de mano dura "corta la bocha" para terminar con la delincuencia, reapareció esta semana con una entrevista en el programa El Espectador de radio CNN y contó la dura realidad que vive desde que su ex, la española Cristina García Casalderrey, se fue a vivir a España junto a su pequeña hija Ana que ahora tiene seis años.

"Tuve una hermosa nena y se la llevó a España. Yo le firmé para que pueda hacerlo, no le voy a sacar un nene a una madre", asumió, y más tarde dijo que suele viajar a verla y que no puede "entender a las mujeres que después de tener un hijo se separan y rompen una familia".

"Esto fue hace cuatro años, cuando yo empecé a denunciar la inseguridad, ella ya estaba con mucho temor. En ese momento yo estaba en medio de una cruzada, un combate que no pude abandonar, no podía dejar la lucha en la que estaba. Después te das cuenta que es al pedo ser un valiente en este país, no es como en la época de José de San Martín, que trastrabillabas y tenías al Sargento Cabral, acá se te trastabilla el caballo y no hay nadie", comparó.

"Yo estoy fenómeno y no me peleo con nadie, pero con ella es difícil", dijo en relación a su ex pareja. "Yo reacciono cristianamente, pongo la otra mejilla y apuesto por el amor y el perdón. Yo practico eso y a la larga todos los planetas giran. Sé que la nena está bien y en un excelente colegio, España es un país extraordinario, basta con irse a Europa y ver todo lo que nos falta".

Además, explicó por qué estuvo muchos años fuera del país: "Mi hermano estaba con un cáncer muy jodido y ya le habían dicho que le había vuelto tras hacer quimioterapia, yo decidí acompañarlo y me quedé por trece años (en los Estados Unidos) luego de que falleció. Cuando volví a la Argentina, lo hice ya con mi segunda mujer, la gallega, que después se rayó y se fue a España", dijo el actor de 56 años.