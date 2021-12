“Nunca es tarde”: el cambio radical que Ivo Cutzarida hizo en su vida profesional

En el último tiempo, Ivo Cutzarida dejó la actuación en suspenso y su costado mediático para dedicarse a visitar presos y escuchar a quienes tienen problemas de conducta. Durante ese período realizó la carrera de consejero psicológico y ahora, tras cuatro años, se recibió. En ese contexto, el actor se manifestó emocionado en la redes sociales.

“Finalmente me recibí de Counselor después de cuatro años de estudio. Nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde para crecer, aprender, transformarse y esta carrera me ha cambiado en alguien apto para poder recibir y escuchar lo más preciado que un desconocido nos pueda dar, que es compartir sus miedos, angustias, su sufrimiento, sus secretos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Es un trabajo completamente anónimo pero somos bendecidos cada vez que un corazón se abre, cuando alguien desnuda su alma y poder acompañar a esa persona en un proceso de sanación. Hoy además de coach soy Counselor, gracias a todos los que me ayudaron”.

Tal como explicó en su publicación, el actor ya era coach. De hecho, lo había contado durante una entrevista radial el año pasado. “Los actores estudiamos mucho y aprender sobre el aparato expresivo del ser humano y empezar a leer a los grandes autores y dramaturgos te mete en la lectura. A mí me gustaba mucho la sociología, mi padre es filósofo. Me había metido con eso también y en los últimos años me recibí de coach”, dijo en su momento en Mitre Live (Radio Mitre).

“En los últimos siete años me dediqué a las disciplinas de ayuda porque me metí a hacer un trabajo en las cárceles, en los lugares donde hay adictos o personas con problemas de conducta. A partir de ahí me dije que iba a estudiar esto y la verdad es que me enganché”, agregó.

La felicidad por su nuevo logro y la tristeza por la distancia con su hija

En mayo pasado, Cutzarida abrió las puertas de su intimidad y habló sobre uno de los temas que lo tiene angustiado por estos días: no puede ver a su hija, quien vive en España con su expareja. En una entrevista con Mitre Live, relató: “El problema fue el divorcio y obviamente que la nena era muy chiquita. Nunca en la vida voy a separar a una madre de una hija, más a esa edad. Le dije que vaya a España con la madre”. Pero remarcó que no quería perder el lazo: “Quiero tener la posibilidad de criarla y estar con ella”.

La pandemia complicó las cosas y no le es tan fácil cruzar el océano para compartir tiempo con la menor. “Esto lo voy a llevar por otros carriles, esperaré a que pase la pandemia para poder ir a España y resolver este tema. Lo tomé como un desafío para mejorarme como ser humano, para acceder a niveles de conciencia y no de pelearme. Al contrario, de elevar mi nivel de conciencia”, dijo.