Jairo sobre su mujer, Teresa: "Tiene una patología seria pero está muy cuidada"

En febrero de este años, durante una charla con LA NACION, Jairo revelaba que su mujer, Teresa, se encontraba atravesando un delicado momento de salud desde hacía ya algunos años, razón por la cual él elegía no alejarse mucho de Buenos Aires. Diez meses después, el intérprete volvió a hablar de su esposa y contó cómo se encuentra hoy en día. "Hablamos siempre con Teresa, está muy bien, tiene una mente privilegiada, fantástica. Es una mujer sensible, culta y divina, una cosa extraordinaria", dijo durante una charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live. "Estamos hace 48 años casados y nos conocemos hace 50", explicó.

Más allá de su complicado cuadro de salud, la mujer se encuentra en buenas condiciones. "Está bien, tiene una patología seria, pero está muy cuidada en una internación domiciliaria. Afortunadamente hemos caído en buenas manos, la gente que está en esa internación está involucrada y se siente próxima a ella", agregó antes de brindar algunos detalles sobre la enfermedad que padece su esposa.

"Tiene dificultades para hablar porque tiene una traqueotomía. Ella tiene un problema muy serio en las vías respiratorias y es más fácil el acceso con una traqueotomía. La tiene desde hace algunos años y ha sido muy útil", explicó Jairo y agregó: "También usa respirador para dormir".

A pesar de esto, el músico tiene la bendición de poder conversar con la mujer de su vida. "Hablamos perfectamente y charlamos mucho. Está estable, por ahí tiene algún episodio o alguna cosa que no se puede resolver en la internación domiciliaria y cuando sucede eso, se producen traslados a algún centro hospitalario. Generalmente es trasladada a la clínica Favaloro donde ya la conocen todos, un lugar que con nosotros siempre han sido maravillosos", contó.

"Teresa tiene un carácter tremendo. Es muy emocionante hablar de ella porque está relacionada con cada una de las cosas que me han pasado en la vida", expresó conmovido.

Una vida juntos

Jairo y Teresa se conocieron en España, país en donde nació ella, y nunca más se separaron. "Es madrileña y nos conocimos a los pocos meses de mi llegada a España. Nos presentó una amiga, un 25 de diciembre", le contaba él a LA NACION a comienzos de este año. "Nevaba mucho. Yo tenía veinte años y en esa cena no hablé ni una palabra porque soy muy parco, tímido. Me cuesta mucho arrancar", recordaba.

"Caminamos bajo la nieve, la acompañé hasta su casa que quedaba a seis cuadras. Al día siguiente, yo tenía que cantar en un programa de la Radio Nacional en el Teatro Madrid, el más antiguo de la ciudad. Le dije que me gustaría que me acompañase. Su respuesta fue lo que nos unió", narraba en ese momento y sumaba: "Lo pensó, no dijo nada, se alejó y, cuando abrió la puerta, me preguntó: '¿A qué hora es lo de mañana?' A partir de esa noche, no nos dejamos de ver un solo día, salvo cuando me voy de gira".

