Jake Gyllenhaal contó que es “legalmente ciego” y explicó cómo sus problemas de visión lo ayudan a encarar mejor su trabajo

En tiempos en los que se construye una realidad paralela e ideal, es difícil escuchar a una estrella refiriéndose a sus problemas y defectos físicos, y mucho más extraño es que asegure que justamente esas características le sirvieron para construir su carrera. Eso es lo que hizo Jake Gyllenhaal en una reciente entrevista.

El actor de Secreto en la montaña llegó al encuentro con el periodista de The Hollywood Reporter con sus lentes puestos; lentes que en nada se parecen a los que están de moda y mucho menos a las gafas de sol que muchas veces usó en películas y producciones de fotos. Los lentes de Jake son bien gruesos, como el fondo de una botella.

Pero lejos de hacerse el desentendido, incorporó ese elemento que le resulta esencial al reportaje y le quitó todo el peso negativo posible. Tanto, que aseguró que sus problemas de visión lo ayudaron en su carrera como actor y dijo que prefiere ver la discapacidad como algo “ventajoso”.“ Nunca conocí otra realidad. Cuando no puedo ver por la mañana, antes de ponerme los anteojos, me siento en un lugar en el que puedo estar conmigo mismo ”, explicó. También confesó que ha usado su ceguera para ayudarlo en su trabajo, cuando estaba filmando una escena difícil en el set de Revancha, de 2015, en la que la policía le comunica a su personaje que su esposa ha muerto. En esa ocasión, Gyllenhaal se quitó los lentes de contacto para obligarse a agudizar el oído.

Jake Gyllenhaal en una escena de Velvet Buzzsaw

El actor, de 43 años, usa lentes correctivos intensivos desde los seis años. Nació con un ojo perezoso que con el tiempo se solucionó de manera natural, pero todavía es “legalmente ciego”. Esta no es la primera vez que la estrella de Spider-Man: Lejos de casa habla de su visión. En una entrevista de 2017 publicada por Telegraph, recordó haber sido un “blanco fácil” para los acosadores cuando era niño debido a sus gafas.

“De niño usaba unas gafas muy gruesas que tapaban estos ojos enormes y raros que tengo y que me han ayudado en mi trabajo. Eso hacía que me sintiera separado de los demás. Los otros niños se burlaban, me llamaban ‘cuatro ojos’. Siempre fui muy atlético, pero en el béisbol era catcher y cuando me quitaba la máscara se me caían las gafas, por lo que no podía tirar la pelota como debía”, recordó.

El actor de De amor y otras adicciones también dio a conocer en una entrevista su compromiso con la ONG New Eyes For The Needy, que desde 1932 dona anteojos usados a personas que los necesitan y no pueden costearlos. “Cada vez que necesitaba gafas nuevas, enviábamos mis gafas viejas a New Eyes. Cuando comencé a buscar una causa con la que tuviera una fuerte conexión personal, inmediatamente pensé en ellos”, señaló. “He visto a niños que estaban a punto de fracasar en la escuela cuyas vidas cambiaron tras recibir gafas de New Eyes. Eso me hizo pensar qué tipo de vida habría tenido si mis padres no hubieran podido pagar mis gafas”.

En otra entrevista, Jake contó que le gusta mucho leer, pero que lo hace muy lentamente. “Lo hago tanto como puedo, pero sobre todo guiones y libros adaptables al cine para mi productora, y me queda poco tiempo para leer por placer. Y suelo quedarme dormido con el libro sobre el pecho”.

Actualmente, Gyllenhaal se está preparando para protagonizar una puesta de Otelo cuyo estreno está previsto en Broadway para 2025. Para encarar el proyecto, el actor trabaja junto a un profesor de la Universidad de Columbia que lo ayude a absorber el texto. “Es aprender otro idioma. También tengo un poco de dislexia, particularmente en los artículos, y suelo revertirlos . Mucha gente dice: ‘Pero se aprende muy rápido’. Y yo digo: ‘No para mí. Yo practico estas cosas’”, indicó.

