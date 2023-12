escuchar

Los graves problemas de salud que está atravesando Jamie Spears en la actualidad no serían motivo suficiente como para que su hija mayor, Britney, se acerque a él. Varias fuentes cercanas a la familia le confiaron al medio Page Six que la cantante no quiere hacer las paces con él, a pesar de que su salud ha empeorado y que le tuvieron que amputar una pierna . Esto viene a desmentir lo que habían afirmado el martes desde TMZ, quien aseguraba que la cantante “extraña” a su padre y que incluso barajó la opción de enviarle dinero para ayudarlo.

En estos últimos meses, los Spears no han sido capaces de resolver sus desacuerdos debido a la supuesta mala gestión de las finanzas de la artista por parte de su padre, en medio por la pelea para dar por finalizada la tutela que tenía el patriarca de la familia mantuvo sobre ella entre 2008 y 2021. Jamie, de 71 años, se está recuperando de la amputación de su pierna, la cual ocurrió el mes pasado después de que un reemplazo de rodilla le causara una “terrible infección” , según revelaron personas cercanas al hombre. Fue Page Six el medio que informó que el hombre estaba “gravemente enfermo” y que había estado entrando y saliendo de distintos hospitales, incluyendo un centro para pacientes con enfermedades infecciosas.

El padre de la cantante estuvo bajo el foco de los medios en los últimos meses, luego de que se le pusiera fin a la tutela legal que tenía sobre Britney en septiembre de 2021, tras las acusaciones de la estrella del pop de que había sido “abusivo” mientras controlaba sus decisiones personales, médicas y financieras.

La tapa del libro que cuenta la historia de Britney Spears

Durante el juicio, la artista describió su vida y la comparó con la de una víctima de tráfico sexual. La comparación no parece exagerada si se tiene en cuenta que durante 13 años no pudo hacer uso de su fortuna de 60 millones de dólares, se le impidió casarse o tener hijos y, durante mucho tiempo, tampoco pudo hablar públicamente de lo que le pasaba. “Las personas que me hicieron esto no deberían poder escapar y alejarse fácilmente” , dijo en la sala del tribunal. Además, la vocalista y bailarina contó en esa ocasión que se sentía enojada y deprimida. “Solo quiero que me devuelvan mi vida”, señaló.

Britney escribió en su libro autobiográfico The Woman In Me (La mujer que hay en mí) que le molestaba el hecho de que su padre pareciera verla “como puesta en la Tierra sin otra razón que ayudar a sus ingresos de dinero”. Además, gente que la conoce asegura que la estrella “nunca le perdonará los abusos y traumas que le causó su padre”.

Aparte de las disputas de dinero, Britney también expuso a Jamie en su libro por decirle “repetidamente” que se veía gorda y supuestamente limitar su ingesta de alimentos a pollo y verduras enlatadas durante dos años. También arremetió contra su “horrible” padre por obligarla a ir a rehabilitación en 2014 con otros “adictos al crack y la heroína”. En uno de los fragmentos de su biografía, Britney comparó a Jamie con un líder de secta, afirmando que su familia comenzó a tratarla en un momento dado como si estuviera “en deuda con él”.

Antes de la publicación del libro, que salió a la luz el 24 de octubre, la cantante de “Oops! ... I Did It Again” también expresó su enojo a través de sus redes sociales. En noviembre de 2022, Britney escribió en Instagram que quería enviar una “maldita felicitación” a Jamie porque “no formar parte de su programa de tratamiento de esclavitud” le había cambiado la vida.

“ El libro y sus mensajes sobre el odio a su padre hablan por sí solos ”, dijo un informante a Page Six. Esta persona también afirmó que la reciente celebración del cumpleaños de Britney con su madre, Lynne Spears, no es ningún indicio del futuro que le espera con su padre, ya que incluso la reconciliación con Lynne es “un proceso”.

