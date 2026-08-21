Jamie Foxx se refirió por primera vez al embarazo de su novia, de 31 años: “Tenía mis dudas”

No fue una decisión fácil. Jamie Foxx dudó, calculó, se hizo preguntas sobre su edad y sobre si tenía sentido volver a empezar con pañales y desvelos a los 58 años. Y terminó resolviendo esas dudas gracias a una charla casual con un colega que le llevaba casi tres décadas de experiencia en el tema: Al Pacino.

El actor espera su tercer hijo, el primero junto a su novia Alyce Huckstepp, de 31 años. La noticia del embarazo se dio a conocer en mayo, pero hasta el momento el actor no había hablado en público sobre cómo estaba viviendo este momento. Lo hizo recién ahora, en una entrevista conjunta con su hija mayor, Corinne Foxx, de 32 años, con la que promociona el programa Beat Shazam.

Jamie Foxx junto a su hija Anelise Bishop KGC-324-RC - Goff Photos/The Grosby Group

“Por mi edad, tenía mis dudas”, reconoció Foxx ante E! News. La charla que le cambió la cabeza fue con Pacino, que hace dos años, a los 84, le dio la bienvenida a su hijo Roman y hoy sigue firme en la crianza. Foxx contó la anécdota con el tono de comedia que lo caracteriza: “Le pregunté: ‘Al, ¿vas a volver a hacer fila en el jardín de infantes para buscar a tu hijo?’”, contó Foxx. E inmediatamente, él mismo respondió su pregunta: “Le dije: ‘¡Ay, entonces yo estoy más que bien!’”. Ese cruce funcionó como espejo y como permiso. Si Pacino podía sostener la paternidad a los 86, la pregunta sobre si Foxx podía hacerlo a los 58 dejaba de tener el peso que tenía.

La relación entre Foxx y Huckstepp no fue lineal. El romance se confirmó en agosto de 2023, luego de que la pareja fuera vista cenando con un grupo de amigos en Malibú. Se separaron un año y medio después, en enero de 2025, justo en uno de los momentos de mayor actividad profesional para el actor: ese mes estrenó De vuelta a la acción, el film que rodó junto a Cameron Diaz.

Jamie Foxx y Cameron Diaz en e estreno de De vuelta a la acción KGC-324-RC - Goff Photos/The Grosby Group

Ese estreno llegaba cargado de un peso particular. En abril de 2023, en pleno rodaje de esa película en Atlanta, Foxx sufrió una complicación médica grave que después trascendería como un ACV y lo mantuvo hospitalizado varias semanas. Su hija Corinne fue quien confirmó entonces que su padre había atravesado “un episodio médico grave” y que había necesitado atención inmediata. El propio actor, ya recuperado, contó tiempo después que todo empezó con un dolor de cabeza fuerte y un analgésico, y que luego perdió veinte días de los que no conserva ningún recuerdo.

La pausa no duró mucho. En abril de 2025 Foxx y Huckstepp volvieron a verse, y fueron fotografiados saliendo del mismo restaurante en Malibu donde habían tenido su primera cita grupal en 2023. Para octubre, ya afianzados, los vieron juntos en Miami, paseando por la orilla de un río antes de cenar en el restaurante griego del lugar.

En julio, con el embarazo ya avanzado, los fotografiaron saliendo del restaurante Crustacean, en Beverly Hills. Foxx, con sombrero de paja y remera negra, caminaba unos pasos delante de Huckstepp, que lucía un vestido largo sin mangas que dejaba ver su abultada panza.

Foxx ya es padre de Corinne, fruto de su relación con Connie Kline, y de Anelise, de 17 años, con su ex Kristin Grannis. Con Corinne construyó, además del vínculo familiar, una sociedad profesional: es ella quien lo acompaña ahora en la conducción de Beat Shazam, y fue en el marco de esa promoción donde el actor decidió, por primera vez, hablar en voz alta de los nervios que le generaba volver a ser padre.

En familia. Jamie Foxx fue con su hija, Corinne, a la gala por Obama. AP

Beat Shazam es un programa de concursos musicales creado por el productor y conductor estadounidense Jamie Foxx y emitido originalmente por la cadena Fox desde 2017.

La premisa es simple: los participantes escuchan fragmentos de canciones y deben identificar lo más rápido posible el título y el artista. Sin embargo, el verdadero rival no es otro concursante, sino la aplicación Shazam. Los equipos intentan reconocer las canciones antes de que lo haga la famosa app de identificación musical.