Lali Espósito volvió a celebrar su despedida de soltera con un bingo musical y una frase que llegó hasta las remeras

“Me enamoré, taradas”. La frase de Lali Espósito encontró un nuevo lugar fuera del escenario: las remeras del personal que atendió su segunda despedida de soltera. El viernes 2 de octubre, la artista celebró en Buenos Aires con una cena entre amigas en la que su próxima boda con Pedro Rosemblat fue la excusa para combinar música, juegos y bromas hechas a medida.

Algunas de las imágenes del encuentro llegaron a las redes a través de Mery del Cerro. Las publicaciones permitieron conocer parte de la propuesta de la noche, desde la comida hasta los accesorios de novia.

Lali, en su despedida de soltera

La música tuvo su propio espacio en la mesa. Para la ocasión prepararon cartones de bingo con la fecha de la reunión y fotografías de artistas de distintas generaciones. Madonna, Luis Miguel, Chayanne, Fabiana Cantilo, Karol G y Soledad Pastorutti integraban esa selección, que mezclaba pop internacional y nombres de la escena argentina. El diseño también recuperaba la frase de Lali que aparecía en las remeras.

¡Música y tragos! Así se veía el bingo musical de la despedida de soltera de Lali

Entre los postres hubo un rogel rectangular con cintas, preparado para una costumbre habitual en estas celebraciones. Cada invitada debía elegir una y tirar de ella: a quien le tocara el anillo le correspondería, según el juego, ser la próxima en casarse. Los velos completaron la temática de la reunión.

¡Modo novia! Entre los postres hubo un rogel rectangular con cintas

El menú también quedó registrado en las historias. Las fotos mostraron una mesa con carnes, pescados, ensaladas y panes, además de opciones dulces como flan con dulce de leche y una pavlova con frutos rojos. La propuesta gastronómica acompañó una celebración que tuvo varios detalles personalizados.

¡Carnes, verdurasy flores! Así se veía la mesaza de Lali en su despedida de soltera

Esta nueva reunión llegó después de la escapada a Río de Janeiro que Lali compartió con su grupo de amigas a fines de agosto. Mery del Cerro, Candela Vetrano, Justina Bustos, Morena Fernández Quinteros y Sol Jaite participaron de aquel viaje, que incluyó playa, salidas nocturnas y accesorios alusivos al casamiento.

Majo Riera, la mamá de Lali,también estuvo presente en el evento

En Brasil, el humor ya había sido parte central de la despedida. Hubo caretas con el rostro de Rosemblat y encendedores que reproducían antiguas declaraciones de la cantante sobre su resistencia a casarse. Las remeras, en cambio, homenajeaban a distintas parejas: Lali eligió una imagen de Carola Reyna y Boy Olmi.

El anuncio del compromiso había llegado el 14 de enero, cuando Espósito publicó “Nos casamos” y mostró su anillo. Meses después, sus festejos previos a la boda siguen ofreciendo pequeñas escenas de esa etapa personal: primero, un viaje con amigas; ahora, una cena en Buenos Aires con canciones, cintas y una frase que resume su entusiasmo.