Jenna Fischer reveló por qué decidió dejar la actuación después de The Office: “Ahora no tengo que rogarle a nadie”

Jenna Fischer protagonizó durante años una de las comedias más exitosas de la televisión estadounidense y se convirtió en una estrella gracias a su papel de Pam Beesly en The Office. Pero, después de varias temporadas como protagonista de series, la actriz prácticamente desapareció de la pantalla. Ahora, a los 52 años, contó por qué tomó aquella decisión.

Fischer habló del tema durante una entrevista en el podcast Dinner’s on Me, conducido por Jesse Tyler Ferguson. Allí recordó especialmente el período en el que protagonizó Splitting Up Together junto a Oliver Hudson, una comedia en la que interpretaban a una pareja divorciada que intentaba organizar su vida familiar después de la separación.

Jenna Fischer decidió optar por un cambio de vida tra el final de The Office y de Splitting Up Together instagram.com/msjennafischer

“Me encantaba ese elenco, pero las jornadas eran muy intensas. Eran como 65 o 70 horas a la semana. Fue realmente muy duro, y mis hijos eran muy pequeños”, reveló.

La actriz tiene dos hijos con su esposo, Lee Kirk: Weston, de 14 años, y Harper, de 12. Cuando Splitting Up Together fue cancelada después de dos temporadas, en 2019, la actriz comprendió que continuar como protagonista de una serie de televisión ya no era compatible con la vida familiar que quería tener.

“Fue entonces cuando me lancé al mundo de los podcasts con Angela”, explicó, en referencia a Angela Kinsey, su compañera de elenco en The Office. “Eso me permitió tener un estilo de vida con ingresos estables y, además, ahora estaba presente en todas las entradas y salidas del colegio, en todas las reuniones con los profesores, en todos los actos escolares”.

“Ahora no tengo que rogarle a nadie que me lleve al desfile de Halloween. De pronto era dueña de mi propio tiempo, y eso es genial”, contó.

Jenna Fischer, más conocida como Pam de The Office, viendo a Andy Roddick junto a su marido Reuters

La transformación fue tan grande que sus propios hijos terminaron incorporando una imagen de su madre muy diferente a la que tiene el público que la conoció por The Office. Como eran muy pequeños cuando Fischer dejó de trabajar regularmente como actriz, crecieron viéndola principalmente como una podcaster. “Si alguien les preguntaba: ‘¿A qué se dedica tu mamá?’, respondían: ‘Ah, es podcaster. Tiene un podcast’. Y la verdad es que ni siquiera entendían de qué trataba mi podcast”, dijo.

Office Ladies, el podcast que creó junto a Kinsey en 2019, repasa episodio por episodio la serie que las convirtió en amigas y que marcó sus respectivas carreras. Fischer interpretaba a Pam Beesly, mientras que Kinsey daba vida a Angela Martin, dos personajes muy diferentes que compartían el mismo espacio de trabajo en la oficina de Dunder Mifflin.

La idea surgió, en parte, de las ganas de volver a trabajar juntas después del final de la serie. Cuando anunciaron el proyecto, Fischer explicó a People que ambas habían querido encontrar una manera de volver a compartir un trabajo desde que The Office había terminado.

“Angela y yo nos hicimos mejores amigas porque coincidimos en el reparto de The Office, trabajábamos juntas y nos veíamos todos los días. Creo que lo más difícil para mí del final de la serie fue no poder ver más a mi mejor amiga a diario”, había contado.

El aniversario de la serie terminó funcionando como el impulso definitivo. “Simplemente dijimos: ‘El año que viene se cumple el 15º aniversario del programa y este parece un momento muy divertido para compartir nuestros recuerdos. ¿Cómo podríamos hacerlo? Y así fue como surgió la idea del podcast”, explicó Fischer.

La revelación fue hecha en Office Ladies, el podcast de Jenna Fischer y Angela Kinsey Gentileza officeladies.com

Lo que comenzó como un proyecto vinculado a la nostalgia por una serie terminó convirtiéndose en una actividad profesional sostenida. Office Ladies ya transita su sexta temporada y Fischer y Kinsey continúan trabajando juntas, repasando los episodios y compartiendo recuerdos de la época en la que formaban parte de una de las comedias más populares de la televisión estadounidense.

La relación entre ambas también sobrevivió al final de la serie y se transformó en uno de los pilares del proyecto. Kinsey, de 55 años, explicó en mayo a People que una de las características de su amistad es la necesidad permanente de conversar. “Rainn Wilson siempre ha dicho que nos encanta hablar, y supongo que es verdad”, comentó, en referencia a su compañero de elenco en The Office. Pero aclaró que no se trata solamente de hablar de trabajo.

Según Kinsey, ella y Fischer también intercambian mensajes de voz todos los días para mantenerse al tanto de sus respectivas vidas. “Nos encanta escuchar cada detalle de la vida de la otra. Es nuestra forma de mantenernos conectadas”, explicó.

Jenna Fischer junto a su excompañero de The Office, John Krasinski AP

Para Kinsey, esas conversaciones tienen una ventaja que los mensajes de texto no ofrecen: permiten percibir el estado de ánimo de la otra persona. “Hay cosas en los mensajes de texto que no puedo oír. Como si estuvieras frustrado o cansado”, señaló.

La actriz habló también de los pequeños acontecimientos cotidianos, de los momentos difíciles y de las buenas noticias que comparten a través de esas comunicaciones. “Los altibajos y las alegrías y los grandes momentos y los pequeños momentos. Y creo que es algo muy especial, y la quiero muchísimo”, dijo sobre Fischer.