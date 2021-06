Jennifer Aniston admitió no haber reconocido “el nivel de ansiedad” con el que cargaba Matthew Perry durante las grabaciones de Friends

Jennifer Aniston admitió que no dimensionó el tormento que Matthew Perry vivió a lo largo de las 10 temporadas de Friends. Según él mismo relató en uno de los momentos más emotivos y de mayor repercusión del especial Friends: The Reunion (que a partir de este martes estará disponible a través de HBO Max), el actor que interpretó al siempre bromista Chandler Bing, solía sentir una presión obsesiva de hacer reír al público presente en el set: “Creía que me iba a morir si no se reían, empezaba a sudar y me daban convulsiones”.

La confesión sorprendió por completo a sus excompañeros de elenco. “Nunca nos hablaste de eso”, comentó una conmovida Lisa Kudrow, a lo que Perry respondió: “Oh sí. Así me sentí cada noche”. Por su parte, Aniston se limitó a consolarlo en esa oportunidad, aunque en su última entrevista finalmente habló del flagelo al que se sometió su colega durante una década.

“No entendía el nivel de ansiedad y auto-tortura con el que cargaba Matthew Perry [...] y lo devastado que se sintió. Tiene mucho sentido”, reconoció la actriz que saltó a la fama por su papel como Rachel Green, en diálogo con el medio Today.

Jennifer Aniston consuela a Matthew Perry durante el especial de Friends HBO MAX

Luego, la actriz de 52 años compartió sus propias vivencias de la filmación de la sitcom, época que recordó como “el mejor momento de [su] vida”, en claro contraste con la situación en que se encontraba Perry por entonces. “Tuve tantos momentos hermosos en mi vida, pero esa fue una experiencia tan [destacada] como grupo a nivel creativo y por cómo afectó las carreras de cada uno de nosotros”, señaló Aniston.

En esa misma línea, la actriz ahondó sobre sus sensaciones respecto de la enorme popularidad de la comedia. “No entendíamos en esas cuatro paredes del escenario 24 -de Warner Bros- el impacto que estaba teniendo en el mundo. Eso fue una locura”, rememoró y agregó: “Tener la oportunidad de llegar a los corazones de gente de todas partes del mundo, eso es bastante increíble, ya sea si los ayudamos a superar un duelo, a transitar cualquier tipo de enfermedad o a enseñarles a hablar en inglés. Es algo inexplicable”.

Friends cosechó millones de fanáticos a lo largo de sus 10 temporadas (1994-2004)

Por su lado, Perry se abrió en más de una oportunidad sobre los desafíos que enfrentó durante los 10 años en que participó de la serie. En una entrevista radial de 2016, dijo que tenía recuerdos “borrosos” del período entre la tercera y la sexta temporada, y admitió que en ese entonces estuvo “algo fuera de sí”.

Pero además de la revelación que sorprendió al resto de los protagonistas, el actor tuvo otro momento emotivo hacia el final del especial, cuando reconoció que los vínculos que creó con sus pares y otros miembros del equipo de producción perduran hoy en día y que, aunque el contacto no sea constante, siguen siendo familia cada vez que se encuentran en alguna fiesta y evento. “Después de que terminara la serie, si nos encontrábamos en una fiesta o evento social... Se acabó, ese era el final de la noche. Te quedabas a hablar con esa persona el resto de la noche. Te disculpabas con el resto de la gente, pero tenían que entender que te habías encontrado con alguien muy especial para vos y que ibas a pasar hablando con él el resto de la noche”, recordó Perry, al borde de las lágrimas.

LA NACION