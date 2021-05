Friends, The Reunion: los creadores de la sitcom respaldaron el desempeño de Matthew Perry en el especial

Los aparentes problemas de salud de Matthew Perry en el anticipado especial Friends: The Reunion dejaron preocupados a los fans de la popular sitcom transmitida entre 1994 y 2004. Al verlo serio, taciturno y escucharlo balbucear en la mayoría de sus intervenciones, inmediatamente circularon las especulaciones de que el actor de 51 años había tenido una recaída en su adicción a las drogas y el alcohol.

Eso llevó a que, en una serie de entrevistas con The Hollywood Reproter, los creadores de Friends, Marta Kauffman, David Crane y Kevin Bright, como también el director del episodio de reunión, Ben Winston, respaldaran públicamente a Perry, quien interpretó a Chandler Bing en la serie que también protagonizaron Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

“Estuvo muy bien. La gente a veces puede ser cruel. Me gustaría que no lo fueran”, expresó Winston, al ser consultado sobre el comportamiento del actor en ciertos momentos del especial. “Me encantó trabajar con él”, continuó, y cerró con una serie de elogios hacia Perry: “Es un hombre genialmente gracioso y me pareció que hizo algunos chistes muy buenos en el programa. Solo me sentí contento de estar en su presencia y dirigirlo en una oportunidad como esta”.

Matthew Perry como Chandler Bing en Friends, junto a Jennifer Aniston y Courteney Cox

En ese orden de ideas, Bright señaló en otro diálogo: “Hablé con él. Fue muy bueno volver a verlo. La gente habla, no tengo nada para decir sobre eso, solo que fue muy lindo verlo y creo que estuvo muy gracioso en el episodio”, y agregó: “Pero sí, creo que está bien. Parece estar mejor y más fortalecido en comparación con la última vez que lo había visto, y emocionado por seguir adelante”.

El actor se abrió en más de una oportunidad sobre los desafíos que enfrentó durante los 10 años en que participó del hit de NBC. En una entrevista radial de 2016, dijo que tenía recuerdos “borrosos” del período entre la tercera y la sexta temporada, y admitió que en ese entonces estuvo “algo fuera de [sí]. Asimismo, pese al tono alegre y festivo que preponderó durante el especial, Perry volvió a ahondar sobre las dificultades que atravesó a lo largo de la serie, ocultas detrás de su faceta de bromista en la ficción. “Yo sentía que me iba a morir si [el público presente en el set] no se reía”, confesó. “Sin dudas eso no es sano. Pero a veces decía una línea y no se reían y yo transpiraba y comenzaba a convulsionar. Si no conseguía la risa que debía conseguir, me volvía loco”, continuó, a lo que Kudrow comentó: “Pero no nos dijiste eso. No recuerdo que alguna vez nos lo hayas dicho”. “Oh sí. Así me sentí cada noche [de rodaje]”, le respondió Perry.

Jennifer Aniston consuela a Matthew Perry en la reunión de Friends. HBO Max HBO MAX

Por otro lado, Perry tuvo otro momento emotivo al final del programa, cuando reconoció que los vínculos que creó con sus pares y otros miembros del equipo de producción durante aquellas 10 temporadas perduran hoy en día y que, aunque el contacto no sea constante, siguen siendo familia cada vez que se encuentran en alguna fiesta y evento.

“Después de que terminara la serie, si nos encontrábamos en una fiesta o evento social... Se acabó, ese era el final de la noche. Te quedabas a hablar con esa persona el resto de la noche. Te disculpabas con el resto de la gente, pero tenían que entender que te habías encontrado con alguien muy especial para vos y que ibas a pasar hablando con él el resto de la noche”, rememoró el actor, al borde de las lágrimas.

LA NACION