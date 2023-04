Jennifer Aniston cenó con su exmarido Justin Theroux y despertó todo tipo de especulaciones

escuchar

Hay personas que no pueden mantener un buen vínculo con sus parejas una vez que se separan. Jennifer Aniston, sin dudas, no pertenece a ese grupo de personas: la actriz no solo logró que el amor que la unió a Brad Pitt se convirtiera en una cercana amistad, sino que, a juzgar por las imágenes que comenzaron a circular este fin de semana, también se mantiene muy unida a su segundo marido, el también actor Justin Theroux.

Según publicó el sitio Daily Mail, Aniston y Theroux cenaron juntos el sábado por la noche en un reconocido restaurante de la ciudad de Nueva York. La protagonista de Friends llegó sola al lugar, vestida íntegramente de negro -cardigan, pantalón y botas- y con un coqueto paraguas que la protegía de la lluvia. Su exmarido también llegó solo y eligió un look casual: jeans, una campera en color verde oscuro y botas acharoladas.

En el restaurante los esperaba una pareja de amigos: los también actores Jason Bateman y Amanda Anka. Al verse, la protagonista de Misterio a la vista y su exesposo se fundieron en un largo abrazo. Una vez que se dirigieron a la mesa, quedaron sentados uno frente al otro y al salir, Aniston llevaba una rosa roja en su mano.

Por supuesto que, como ocurre cada vez que coincide con Pitt, este encuentro con el protagonista de The Leftovers despertó todo tipo de especulaciones en las redes. ¿Se están dando otra oportunidad? ¿Aquella rosa roja es un indicativo de que volvió la pasión entre ellos?

Jennifer Aniston y Justin Theroux Archivo

Los actores comenzaron a salir en mayo de 2011 y el 10 de agosto de 2012 anunciaron su compromiso. Estuvieron casados desde el 5 de agosto de 2015 hasta que anunciaron su separación el 15 de febrero de 2018. Quizá la respuesta a las preguntas que se hicieron miles de usuarios en las redes e incluso algunos medios estadounidenses al verlos nuevamente juntos, las haya dado el mismo Theroux en la primera entrevista luego de su separación.

“La buena noticia es que -quiero elegir mis palabras con mucho cuidado- fue una separación amable, en la que no hubo animosidad”, le contó el actor al New York Times en aquel momento. “ Ninguno de nosotros murió, no estamos tratando de arrojarnos hachas el uno contra el otro. Fue más bien amistoso. Es aburrido, pero, ya sabes, nos respetábamos lo suficiente como para que fuera lo menos doloroso posible ”, explicó.

“Me rompió el corazón”, agregó luego, para dejar en claro que a pesar de no haber existido animosidad, fue un hecho doloroso para ambos. “La amistad ya no sería la misma, sobre todo en lo referido a lo cotidiano. Pero la amistad cambia y cambia, ya sabes, así que esa es la parte que me pone muy orgulloso de lo que conseguimos”.

Después de siete años de relación, en febrero la pareja anunció el fin de su matrimonio Instagram

En 2021, Aniston y Theroux coincidieron en una mesa de lectura que sirvió como homenaje a Fact of Life, la comedia de situación de los años ochenta de la que ella fue protagonista. Luego del espectáculo, al igual que este sábado al verse, se fundieron en un cariñoso abrazo, charlaron un rato y posaron juntos y sonrientes para las cámaras.

La buena relación entre ellos quedó en evidencia en diciembre de 2022, cuando la actriz se sinceró en una entrevista publicada por Allure sobre los continuos rumores de embarazo con los que tuvo que lidiar a lo largo de su vida. “Todos esos años y años de especulación... Fue algo realmente duro. Intenté la fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que sea. Hice de todo. Daría cualquier cosa por que alguien me hubiese dicho en ese momento: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo pensé y aquí estoy hoy. Ese barco ha zarpado”, reflexionó con crudeza la actriz, que decidió compartir la entrevista en sus redes. Entre los comentarios y reacciones que recibió, sobresalió el cálido comentario de su Theroux, quien le dejó un choque de puños y un emoji de corazón.

LA NACION