Jennifer Aniston reveló que durante años hizo tratamientos para quedar embarazada: “La pasé muy mal”

escuchar

Durante años, un posible embarazo de Jennifer Aniston era un tema recurrente en las publicaciones salidas de Hollywood. Esas que con títulos escandalosas e hipótesis sin ningún sustento amplificaban el mensaje hacia todo el mundo como si se tratara de una cuestión de estado, un tópico muy personal supuestamente habilitado al debate público debido a la inmensa fama de la actriz.

Desde que fue la Rachel Green de Friends, Aniston vio como sus amores, sus desamores y hasta su salud reproductiva empapelaban los kioscos de revistas y ocupaban largos minutos de los programas de chimentos. Y aunque alguna vez mencionó las dificultades emocionales que le causaba esa exposición ahora, en un reportaje de tapa con la revista Allure que se publicará en diciembre, la actriz contó por primera vez que, mientras que el mundo hablaba de su falta de interés en la maternidad, ella se estaba sometiendo, sin éxito, a diversos tratamientos para quedar embarazada .

Aniston en The Morning Show Apple TV +

“Lo estaba intentando. Pero fue un camino muy complicado para mí. Todos esos años de especulaciones... La pasé muy mal. Mientras decían esas cosas estaba haciendo tratamientos, intenté la fertilización in vitro, tomaba tés chinos, lo que fuera que me ayudara a quedar embarazada. Habría dado todo si en aquel tiempo alguien me hubiera sugerido que congelara óvulos. Simplemente no lo pensé ”, explicó Aniston en la entrevista. También reveló que lo más dañino de todo el asunto fueron las especulaciones sobre los motivos de su divorcio de Brad Pitt en 2005, después de cinco años de matrimonio. En aquellos tiempos, muchos de los rumores sobre la ruptura giraban en torno al supuesto deseo de la actriz de privilegiar su carrera como el motivo por el que Pitt, deseoso de ser padre, habría decidido divorciarse de ella.

“ Eran todas mentiras. Esa narrativa que me pintaba como una egoísta a la que solo le importaba su carrera... Dios no permita que una mujer exitosa no quiera tener hijos. Todos decían que la razón por la que me dejó mi marido y por la que nuestro matrimonio se terminó era que yo me había negado a darle un hijo ”, ironizó la actriz, que no dio detalles sobre cuándo fue que realizó los tratamientos de fertilidad aunque mencionó que fue “hace unos años”.

Brad Pitt y Jennifer Aniston SAG

“Ahora tengo 53 años y no me arrepiento de nada. Acá estoy, ese barco, el de la maternidad ya zarpó y de hecho me siento aliviada de no tener que pensar en esa posibilidad. Diría que entre los treinta y pico y los cuarenta pasé por cosas muy duras y eso me hizo convertirme en la persona que estaba destinada a ser. Por eso me siento agradecida por todas las cosas malas que me sucedieron, porque de otra manera habría quedado estancada, siendo esa persona temerosa, nerviosa e insegura que era. Y ahora ya todo me importa un carajo ”, explicó la actriz de The Morning Show, la serie de Apple TV+ que pronto estrenará su tercera temporada.

Claro que no es la primera vez que la intérprete habla sobre lo que sufrió en esos años. Más allá de que en los últimos años su relación con Pitt parece haberse convertido en una amistad, especialmente después de la ruidosa separación del actor y Angelina Jolie con la que comparte a sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los mellizos Knox y Vivienne, hace rato que Aniston decidió hacer pública su postura sobre el hostigamiento mediático que atravesó.

“ En aquellos tiempos, me tomaba todos los comentarios de manera muy personal. Pensaba: ‘No tienen idea lo que me está pasando como persona, médicamente. No saben si no puedo o no quiero tener hijos’. No sabían nada y era todo muy hiriente y espantoso ”, contó la actriz en diciembre pasado a The Hollywood Reporter. Unos años antes, en 2016, había escrito una columna en el sitio The Huffington Post en la que empezaba contestando la pregunta que la acosa desde hace décadas: “Para que sepan: no estoy embarazada. Lo que sí estoy es harta”, decía en el ensayo dónde luego abogaba por la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y por la propia valoración. “No, no necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Nosotras somos capaces de decidir nuestro final feliz”.