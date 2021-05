Jennifer Aniston reveló que ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus

A través de un posteo en Instagram, que en menos de una hora cosechó más de un millón de “me gusta”, Jennifer Aniston le contó al mundo que ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Además de expresar su alegría, la actriz invitó a todos los que tienen dudas a que se vacunen y a donar plata para ayudar a la India en su crisis sanitaria.

“Completamente vacunada y se siente muy bien”, escribió al publicar una foto suya mirando hacia arriba y con los brazos abiertos. “En los Estados Unidos somos extremadamente suertudos y privilegiados de tener acceso a las vacunas contra la Covid-19 durante este momento”, expresó.

Y agregó: “Desafortunadamente ese no es el caso en otras partes... tal como saben, la salud de una sola persona nos afecta a todos. No dejo de pensar en aquellos que no quieren o que no tienen la oportunidad de vacunarse para abrazar a sus amigos y su familia”. Y con esta palabras invitó a sus seguidores a ver el link que aparece en su biografía, mediante el cual se juntan fondos para colaborar con el país asiático.

Esta no es la primera vez que Aniston utiliza su voz para que la gente tome conciencia sobre los cuidados contra el coronavirus. En julio de 2020 la actriz mostró a un amigo de ella que contrajo Covid-19 y permanecía entubado en una cama de un centro médico. A la foto le sumo un epígrafe donde insistía en la importancia del uso del tapabocas.

“Este es nuestro amigo Kevin. Perfectamente sano, sin problemas de salud. Esto es la Covid. Esto es real. No podemos ser tan ingenuos de creer que podemos escapar de esto. Si queremos que esto termine -y es lo que queremos, ¿verdad?- lo que debemos hacer es, por favor, #UsarUnMalditoBarbijo”, escribió en su momento. “Entiendo que los barbijos sean molestos e incómodos. ¿Pero no te parece que es peor que los negocios estén cerrando, se estén perdiendo empleos, los trabajadores de la salud estén exhaustos... ? Y tantas vidas fueron cobradas por este virus porque no estamos haciendo lo suficiente”, decía en otra publicación.

Tranquila y feliz de estar vacunada, Aniston se prepara para el estreno del especial de Friends, el cual se grabó hace unas semanas. The One With The Reunion, nombre del capítulo, reunió al elenco original de la comedia y será transmitido por HBO Max, aunque aún se desconoce la fecha exacta. Friends fue la sitcom más popular de los 90 y ahora tiene una nueva generación de fanáticos (y críticos) gracias a las plataformas de streaming. Con este empuje, la idea de reunirse pareció oportuna. Tanto los protagonistas - Matthew Perry (Chandler), Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross)- como los creadores, Bright, Marta Kauffman y David Crane, y el director Ben Winston, pusieron en marcha este reencuentro.

LA NACION