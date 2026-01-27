Con humor, el novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, reveló cómo comenzó su romance

El novio de Jennifer Aniston, Jim Curtis, apareció este lunes en el programa Today en donde brindó detalles sobre el comienzo de su relación con la protagonista de Friends.

“Nos presentaron unos amigos”, dijo el hipnoterapeuta, de 50 años, mientras promocionaba su próximo libro, Book of Possibility. “Eso es todo. Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar”, añadió.

El copresentador del programa, Craig Melvin, le preguntó si Joey o Ross, personajes de Friends, eran los responsables del emparejamiento, tomando como referencia que se conocieron por amigos y haciendo una broma con el título de la popular sitcom que llevó a Aniston a la fama.

Curtis le siguió el juego, bromeando con que fueron “todas las estrellas de Friends”, y contando de que el hecho se dio luego de que “charlaron durante mucho tiempo” y “se hicieron amigos”.

“Llevó mucho tiempo en esto”, dijo, pero se mantuvo hermético cuando se le preguntó exactamente cuánto tiempo llevaban juntos él y la estrella de Hollywood.

A comienzos de noviembre de 2025, Aniston decidió compartir con el mundo su amor por el hipnoterapeuta y, para celebrar su cumpleaños, subió por primera vez una foto íntima de ellos dos en su cuenta de Instagram. “Feliz cumpleaños, mi amor preciado”, escribió la actriz junto a un corazón rojo. En la postal, en blanco y negro, se ve a la estrella con un gesto de felicidad mientras abraza desde atrás a su novio. Él, sonriente, sostiene las manos de ella con fuerza.

Hace dos meses, Aniston había hecho oficial su romance en el estreno de la cuarta temporada de The Morning Show. Hasta allí llegó de la mano de Curtis y si bien no posaron juntos sobre la alfombra roja, él en ningún momento dejó de mirarla desde un costado con total admiración.

La relación de Aniston y Curtis se hizo pública en julio luego de que un paparazzi los fotografiara juntos. “Están saliendo de manera informal y divirtiéndose “, dijo una fuente a People aquel entonces. “Los presentó un amigo y empezaron como amigos. Jen había leído su libro y conocía su trabajo”, sumó, en referencia al desempeño de Curtis como autor y coach de vida. “Es muy diferente a cualquiera con quien haya salido antes”, sentenció.

¿Quién es Jim Curtis?

Jim Curtis se define en su página web como un “pionero del bienestar”, “entrenador” y “un maestro hipnotista”. Tras un largo recorrido en empresas de salud del sector privado, decidió emprender su propio camino. Actualmente, utiliza la hipnoterapia y el entrenamiento intuitivo como herramientas para ayudar a sus clientes. Su trabajo se enfoca en reprogramar la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”.

Su sitio profesional detalla los objetivos de sus métodos. “Ya sea que se esté recuperando de un divorcio, un desamor, dejando atrás dinámicas tóxicas o atrayendo un amor más saludable, Jim le ayuda a liberar lo que ya no le sirve y a abrir su corazón de nuevo”, explica el portal.

En sus ejercicios aplica "tácticas de manifestación" para que sus pacientes se liberen de “viejas identidades” y se adapten a una versión de sí mismos que atraiga “amor, riqueza, oportunidades y alegría con facilidad”.

Su cartera de clientes incluye a varias celebridades: la modelo Miranda Kerr, Julianne Hough, Nina Adgal y Chrissy Teigen son algunos de los nombres famosos que recurrieron a sus servicios. Aniston ya seguía su trabajo en redes sociales antes de iniciar la relación y recomendó sus publicaciones en más de una ocasión. En cuanto a su vida personal, Curtis estuvo casado con Rachel Napolitano, con quien tiene un hijo adolescente llamado Aidan.