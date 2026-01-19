LA NACION

Valentino: de Julia Roberts y Jennifer Lopez a Lady Di y Máxima Zorreguieta, un recorrido por sus diseños más icónicos

Alfombras rojas, eventos y bodas: el legendario disenador italiano vistió tanto a las celebridades como a figuras de la realeza

Jennifer Lopez, Lady Di y Julia Roberts vestidas por Valentino
Dicen que el cine y la moda van de la mano por lo que Sophia Loren se convirtió en una de las grandes musas y amigas del diseñador italiano. En 1991, la actriz eligió un Valentino con lentejuelas para recibir su premio Oscar a la trayectoria en el Shrine Auditorium de Los Angeles
Con Anne Hathaway, Valentino tuvo una complicidad casi paternal que nació cuando él apareció en la película El diablo se viste a la moda. La actriz no sólo eligió uno de sus diseños para su boda con Adam Shulman en 2012 sino que reflejó a la perfección el espíritu de la marca en los Oscar de 2011 con este icónico modelo strapless con aplique de flores en el color símbolo de su Maison y su historia
El vestido que llevó Julia Roberts para recoger el Oscar a Mejor Actriz en 2001 por su actuación en Erin Brokovich fue considerado uno de los mejores looks de la historia de la alfombra roja. El diseño en blanco y negro con tul era un modelo vintage parte de la colección de Alta Costura de 1992
Jennifer Lopez también deslumbró con uno de sus modelos en la ceremonia de los Oscar de 2003. La actriz y cantante optó por un vestido peplum inspirado en el diseño que Jackie Kennedy usó durante una visita a Camboya en 1967
Un modelo con aplique de lentejuelas en verde pastel fue el elegido de Jessica Lange para recibir su Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Tootsie en 1983
En 2004, para el estreno de Mi novia Polly, Jennifer Aniston impactó con un vestido bustier de organza decorado con rosas en el color favorito de la marca
Una de sus grandes musas fue Jackie Kennedy. Su prestigio como diseñador creció cuando la exPrimera Dama de Estados Unidos lució seis de sus piezas tras el asesinato de su esposo, John F. Kennedy. Ella volvió a elegirlo cuando en 1968 se casó con el naviero multimillonario Aristóteles Onassis. Su vestido manga larga con detalles en encaje y una falda plisada fue una pieza de su famosa Colección Blanca
Lady Di fue una gran fan de Valentino. La princesa de Gales eligió esta pieza de encaje y terciopelo en color borravino para el lanzamiento del álbum Liverpool de Paul McCartney, en 1992
Valentino presente en el Festival de Cannes de 2005 con este modelo de estampa floral lucido por Penélope Cruz
Para la entrega de los Globos de Oro de 2003, Kate Hudson posó con un vestido de seda estilo boho, parte de la colección Otoño Invierno 2002 de la firma italiana
Halle Berry resaltó sus curvas con este sensual vestido de un sólo hombro y falda de volados para el after party de los Globos de Oro de 2005
El elegante y sofisticado diseño que Keira Knightley usó en los Globos de Oro de 2006 fue una pieza de la colección de Alta Costura Primavera Verano de ese mismo año
Meghan Markle, embarazada, también optó por el característico color de la firma para una visita a Marruecos
Máxima Zorreguieta lució un elegante diseño de Valentino para su boda con el príncipe Guillermo de Holanda el 2 de febrero de 2002. Inspirado en el vestido que la reina Beatriz había usado 36 años antes en su propia boda, la confección de esta pieza, que se destacó por una cola de casi cinco metros, llevó aproximadamente tres meses y tuvo un costo estimado de 100.000 euros
El icónico diseñador vistió a Reese Witherspoon para su debut en los premios Oscar de 2002. Para esta ocasión especial, Valentino creó un diseño con aires de los años 20
Otro look ganador del Oscar que pasó a la historia fue el que lució Cate Blanchett en 2005 cuando fue preamiada por el film El aviador. La actriz impactó con un modelo de un solo hombro en tafetán amarillo que se destacó por un cinto de satén en tono contrastante
Al estreno de El sabor de la noche en Cannes de 2007, Elizabeth Hurley llegó acompañada de su diseñador y amigo personal, Valentino. Por supuesto que llevó uno de sus vestidos más elegantes y sofisticados en color rojo
