Valentino: de Julia Roberts y Jennifer Lopez a Lady Di y Máxima Zorreguieta, un recorrido por sus diseños más icónicos

Con Anne Hathaway, Valentino tuvo una complicidad casi paternal que nació cuando él apareció en la película El diablo se viste a la moda. La actriz no sólo eligió uno de sus diseños para su boda con Adam Shulman en 2012 sino que reflejó a la perfección el espíritu de la marca en los Oscar de 2011 con este icónico modelo strapless con aplique de flores en el color símbolo de su Maison y su historia