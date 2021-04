¿Qué se sabe del especial de Friends?

Pasaron 17 años de la última vez que vimos a Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross) al aire en Friends, la comedia más popular de los 90. Estos seis amigos se volvieron a reunir para el postergado especial [la pandemia hizo que todos los planes se retrasaran] que, según medios estadounidenses, terminó de grabarse la semana pasada.

The One With The Reunion, así se llama el capítulo, finalmente se filmó. El mismo reunió al elenco original de la comedia y será transmitido por HBO Max, aunque aún se desconoce la fecha exacta. Friends fue la sitcom más popular de los 90 y ahora tiene una nueva generación de fanáticos (y críticos) gracias a Netflix. Con este empuje, la idea de reunirse pareció oportuna. Tanto los protagonistas como los creadores, Bright, Marta Kauffman y David Crane, y el director Ben Winston, pusieron en marcha este reencuentro.

Más allá del secretismo en torno al especial, hay algunos detalles que han trascendido.

La filmación del especial de Friends tuvo lugar en Stage 24, en el lote de Warner Bros en Burbank, California, donde supo grabarse la serie. TMZ informó que, si bien una audiencia en vivo participó en la reunión, eran “en su mayoría extras del sindicato”, por la pandemia de coronavirus. El set revivido parcialmente al aire libre por los protocolos de seguridad, incluye la icónica fuente de agua en la que el elenco chapoteaba durante la introducción del programa, mientras sonaba la melodía del tema de The Rembrandts, “I’ll Be There For You”.

Queda por ver cuántos otros elementos aparecerán, pero las imágenes que circulan en las redes sociales parecen mostrar accesorios muy queridos del departamento de Monica, incluido el sofá y el marco vacío en su puerta. Además, Matthew Perry publicó, y luego eliminó, una foto de sí mismo en una silla de maquillaje, junto con la leyenda: “Segundos antes de comerme una brocha de maquillaje y reunirme con mis amigos“. El actor ha sido una de las fuentes más comunicativas sobre el reencuentro, y fue el primero en confirmar los detalles del retraso del rodaje por el Covid-19 el año pasado. También presentó una gama de productos basados en Chandler durante la pandemia, y las ganancias se destinaron a ayudar a las víctimas.

Desde que HBO confirmó el episodio de la reunión han habido muchas especulaciones sobre hasta qué punto el elenco repetiría sus papeles. Hablando en el programa de Graham Norton, de la BBC, Schwimmer dijo: “Seré yo mismo. Seré David “. Y agregó: “No estamos en el personaje, somos todos nosotros, la gente real”. Sin embargo, rápidamente agregó una advertencia críptica que sugiere lo contrario: “Pero hay una sección, no quiero revelar, donde todos leemos algo”.

Jennifer Aniston aseguró en revista Variety el año pasado. “No seré Rachel, aunque en cierto modo lo soy. Bueno, todos somos una especie de pequeños fragmentos de ellos. Realmente no. Pero sí”.

El especial, según trascendió, presentará una serie de entrevistas con cada uno de los intérpretes, donde -de manera individual y grupal- repasarán qué significó para ellos formar parte de esa sitcom, revelando anécdotas y reflexionando sobre cómo se preparó esa popular comedia, que se extendió a lo largo de diez temporadas.

Aunque los detalles de la grabación aún no han surgido, las publicaciones de la audiencia recopiladas en las redes sociales sugieren que fue un verdadero viaje de nostalgia.

