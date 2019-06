La actriz está en contra de un proyecto de ley que limita las exenciones médicas por las cuales se pide que un niño no sea vacunado

Jessica Biel es la protagonista de una gran polémica en Estados Unidos ya que se ha sumado a una campaña contra un proyecto de ley que incentiva la vacunación y aumenta el control sobre las exenciones médicas en el estado de California. Así, se ha visto a la actriz en varias fotos junto con el legislador Robert F. Kennedy Jr. y varios activistas antivacunas en el senado del mismo estado, informó la revista People.

"Por favor, agradezcan a la valiente Jessica Biel por estar con nosotros en un día ajetreado y productivo en la Casa del Estado de California", escribió Kennedy en sus redes sociales. Biel, de 37 años, está casada con el cantante Justin Timberlake, de 38 años, con quien tiene un niño de cuatro años. Kennedy Jr. es uno de los líderes del movimiento antivacunas desde que afirmó que las vacunas pueden causar autismo y retraso en el habla entre otros cuadros médicos, informó The Daily Beast.

El movimiento antivacunas está creciendo en los Estados Unidos, si bien varios estudios de los Centros para el Control de Enfermedades determinaron que no existe un vínculo científico entre las vacunas y el autismo.

Biel y Kennedy Jr. se unieron para expresarse contra la SB 276, un proyecto de ley del Estado de California que limitaría los pedidos de no vacunación sin la necesidad de que esa negativa sea aprobada por un funcionario estatal de salud pública. El proyecto de ley indica que "el Oficial de Salud Pública del Estado o la persona designada por el funcionario de salud pública puede aprobar o rechazar una solicitud de exención médica, tras analizar si la solicitud proporciona es evidencia médica suficiente de que la inmunización está contraindicada, o que existe una precaución específica con respecto a una inmunización en particular, según los lineamientos de los Centros Federales para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)".

Por su parte, Biel publicó hoy en su cuenta de Instagram las razones por las cuales está en contra de ese proyecto de ley: "Leí la ley y esto es lo que entiendo: (...) Este proyecto de ley impulsa la supervisión de la salud pública estatal. Esta supervisión tiene como objetivo evitar las exenciones médicas fraudulentas de los médicos / proveedores. Aquellos que realmente tienen una exención médica para evitar la vacunación mantendrán su exención y aún se les permitirá ingresar al sistema escolar. Quienes pierdan su exención médica o no puedan obtenerla se verán afectados. Este proyecto de ley también permite que el departamento de salud pública del estado supervise mejor el estado de vacunación de nuestra población para estudiar la epidemiología de los brotes de enfermedades previamente erradicadas. Esta supervisión estatal también se realiza para evitar el abuso del sistema de discapacidad. No es perfecto, hay barreras para muchos. Entiendo que esta ley puede causar barreras para algunos casos atípicos, y puedo ver cuán difícil será para esas familias. Sin embargo, como alguien que cuidó niños en este estado, creo que debe haber una supervisión estatal sobre este tema".

Cuando se le pidió que explicara la participación de Biel en la campaña, Kennedy Jr. le dijo a The Daily Beast que la actriz apoya las "vacunas seguras y aboga por la libertad médica". Además, detalló que él y la actriz ven que el proyecto de ley les quita peso a los médicos pues si uno de ellos determina que una vacuna no es buena para un niño "podría obligarlos a ser vacunados de todos modos". Además, aclaró: "Ella tiene amigos que han sido heridos por las vacunas".

Según People, los representantes de Biel no han querido contestar las preguntas de ese medio.