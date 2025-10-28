Marcelo Tinelli cuestionó a Cristina Kirchner tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, Marcelo Tinelli sorprendió al expresar su postura política en las redes sociales. El conductor analizó el actual escenario y apuntó directamente contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner.

A través de su cuenta de X, el también empresario consideró que la oposición al gobierno de Javier Milei atraviesa un momento de desconexión con los problemas de los ciudadanos y adjudicó esa dificultad a la influencia de la exmandataria en el peronismo.

En su publicación, Tinelli compartió uno de los videos en los que se ve a la expresidenta bailando en el balcón de su casa mientras un grupo de militantes manifestaba su descontento por los primeros resultados de los comicios del domingo, y lamentó esa actitud.

“Hasta que no termine esto de que todo depende de ella, que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su liderazgo, el peronismo no va a conectar con la gente, y no hay posibilidades de que el partido más popular sea una alternativa lógica y honesta para gobernar”, opinó el conductor.

Las elecciones legislativas dejaron un escenario político marcado por el crecimiento de La Libertad Avanza, que se consolidó como la fuerza más votada a nivel nacional. La agrupación oficialista se impuso en buena parte de las provincias del país, sumando un nuevo revés para el peronismo.

Hasta que no termine esto de que todo depende de ella. Que hay que ir a consultarle para donde ir. Hasta que no se acabe su “liderazgo”,el peronismo no va a conectar con la gente,y no hay posibilidades que el partido más popular,sea una alternativa lógica y honesta para gobernar. https://t.co/4TUXQnpVTf — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 27, 2025

El mensaje de Tinelli provocó numerosas reacciones y varios usuarios coincidieron con su diagnóstico sobre el peso de la figura de la exmandataria. “Jamás pensé que iba a estar de acuerdo con este tipo”, escribió un internauta reflejando la reacción de varios ciudadanos que, pese a no simpatizar con Tinelli, compartieron su reflexión sobre la situación actual del peronismo.

El empresario también replicó comentarios de usuarios criticando el rol de Cristina Kirchner en el actual panorama político y publicaciones que hablan de la necesidad de una renovación real dentro del movimiento. Desde su cuenta de X, Tinelli profundizó su crítica al kirchnerismo con otros mensajes que eligió retuitear. “Cristina hoy es un consumo aristocrático decadente de la casta de los acomodados y medicados. Una historia de desencuentro con el pueblo argentino como no vi ninguna. Transformó al peronismo en una fuerza de 20 puntos”, se lee en un texto difundido por el conductor.

El antikirchnerismo es el principal movimiento social de masas en la Argentina. El peronismo deberá afrontar una profunda renovación de liderazgos e ideas si pretende volver a ser una opción real de poder. Llevará tiempo, rupturas, creatividad y audacia. Retiro espiritual. — Federico Zapata (@zapatafederico) October 27, 2025

En otra publicación, Tinelli difundió una reflexión del politólogo Federico Zapata. “El antikirchnerismo es el principal movimiento social de masas en la Argentina. El peronismo deberá afrontar una profunda renovación de liderazgos e ideas si pretende volver a ser una opción real de poder. Llevará tiempo, rupturas, creatividad y audacia. Retiro espiritual”, señala el texto escrito por el analista. El conductor compartió este texto sin agregar comentarios, pero su gesto fue interpretado como una coincidencia con la mirada de Zapata sobre la necesidad de transformación dentro del espacio.

En medio del intercambio virtual con otros usuarios, Tinelli tuvo, además, un cruce con la abogada y politóloga Natalia Volosin, quien lo cuestionó, entre otras cosas, por la forma en que redactó sus mensajes en las redes sociales. “Marcelo, sos trillonario. Pedile a alguien que te escriba bien los tuits”, le escribió la especialista, en alusión a los errores de escritura en las publicaciones del conductor.

Tinelli no dejó pasar el comentario y le respondió: “Esto es lo que son. Resentidos con lo que alguien puede tener laburando. Podré escribir mal los tuits, pero esto es lo que siento. Pensamos diferente”. Lejos de retractarse, continuó compartiendo mensajes críticos hacia la figura de Cristina Kirchner y el liderazgo dentro del peronismo.