La historia de amor de Diego Santilli y Analía Maiorana

En medio del triunfo de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, jornada que determinó la renovación de su banca a diputado por La Libertad Avanza, no solo el costado político de Diego Santilli volvió a ser foco de atención, sino también su entorno íntimo. El apoyo de sus hijos, fruto de su relación con Nancy Pazos -quien admitió no estar contenta por la victoria de su exmarido- desencadenó que muchos se preguntaran quién es la mujer que lo acompaña en las buenas y en las malas.

La conductora y el dirigente político son padres de tres hijos varones

El dirigente político conoció a Analía Maiorana en 2012 en un casamiento, un evento casual que marcó el inicio de su historia. En ese entonces, ella estaba recién separada de Martín Terra, con quien se había convertido en madre de Lola y Malena; y él, divorciado de la periodista, madre de sus tres hijos, Teo, Nicanor y Tonio.

“Yo creo que vi su rol de padre y me enamoré. Porque también lo llevé a mi vida. Al estar separada, con hijas mujeres, dije: ‘Qué lindo un hombre así’. Eso fue lo que más me atrapó”, reveló la modelo en septiembre de este año en una entrevista para Caras TV.

Y continuó: “El humor también fue algo que a nosotros nos enganchó mucho. Es el día de hoy que nuestra conexión pasa mucho por el humor”.

Nancy Pazos y Diego Santilli están separados: los unen sus tres hijos varones Archivo

El flechazo fue instantáneo, por lo que no tardaron en comenzar una relación, la misma que oficializaron en mayo de 2013 con una escapada romántica en Pinamar. Hubo más: en noviembre de 2014 pasaron por el Registro Civil de Palermo y coronaron la unión con una gran fiesta en el salón Astilleros Milberg de Tigre, con 250 invitados.

Los novios, al momento de llegar al registro civil (Foto: Gerardo Viercovich)

Ella eligió a Benito Fernández para que realizara su vestido, un diseño romántico, con escote drapeado, mangas y ajustado en la cintura, confeccionado gasa bordada con hilos de seda. Él optó por un traje clásico gris, con camisa blanca, corbata y zapatos negros. “Es el que uso para trabajar. La verdad, que lo más importante para mí no era cómo me vestía, sino con quién comparto esto. Encontré mi media naranja y lo puedo compartir con la gente que quiero”, se sinceró frente a la prensa sobre su look y completó: “Estamos muy felices, esta es una segunda oportunidad”.

Analia Maiorana acompaña a su marido en su carrera política Prensa Santilli

Hoy por hoy, con 53 años, Maiorana acompaña a Santilli en su vida política. “Yo antes tenía muchísima libertad en mi vida y hoy tenés que tratar de que todo esté en eje: tu vida privada con la pública, todo el tiempo. Que tu familia esté bien, que tus hijos y los hijos de mi marido puedan estar contenidos. En época de campaña hay mucho mal humor, muchas batallas que afrontar”, explicó.

“Yo era una persona que viajaba mucho, que compartía mi tiempo entre desfiles, campañas y mis colecciones. Todo eso cambió: de repente ir a un restaurante y relajarme tranquila, ya no sucede. Estás en el foco permanentemente cuando estás cerca de un político”, cerró.

Analía Maiorana y su vida de modelo

Analía Maiorana comenzó su carrera a los 17 años en Buenos Aires y se convirtió en una de las modelos más reconocidas de los años 90. Su trabajo la llevó a vivir en ciudades clave como Japón, Milán, París y Nueva York, donde desfiló para prestigiosas casas de moda, incluyendo Thierry Mugler, Lanvin y Armani.

Analía Maiorana en una de sus tapas para la revista ParaTi (Foto: Instagram/@analiamaiorana)

Con el tiempo, la empresaria se reinventó, lanzó sus propios emprendimientos y se graduó como coach ontológica.