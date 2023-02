Jessica Simpson reveló que tuvo un romance secreto con una “gran estrella” de Hollywood: “Me desnudó con la mirada”

escuchar

Si bien Jessica Simpson no desconoce lo que es poner en palabras vivencias personales -sus memorias, Open Book [Libro abierto], contiene relatos muy crudos de su vida-, cuando se sentó a escribir “Estrellas de cine: Siempre dicen que son solteros”, un relato corto “salvaje” para Amazon Original Stories, lo hizo pensando que se lo guardaría para sí misma. Por un tiempo, así fue. “¡Esta es una historia muy personal y realmente pensé que nunca la compartiría!”, le confesó a revista People y añadió: “Aprendí que en Hollywood hay un amplio abanico de lo que significa monogamia”.

Luego de pensarlo con detenimiento, finalmente decidió compartir la historia con sus lectores (solo lo había hecho con su círculo íntimo) y la misma es un racconto muy detallista de su relación con “una gran estrella de cine”, cuyo nombre prefirió resguardar ¿El detalle? Simpson asegura que el hombre en cuestión sigue teniendo el mismo estatus de estrella de Hollywood en la actualidad, por lo que mucho se especuló en las redes con los nombres de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

El vínculo comenzó en el año 2001, cuando Simpson tenía 21 años y asistió a los premios MTV mientras estaba en un impasse de su noviazgo con el músico Nick Lachey. Luego del evento, quiso tomar un trago en el bar y su guardaespaldas la acompañó. Al finalizar, mientras estaba ingresando a su auto, la “estrella de cine” apareció.

“Vi que su rostro se iluminaba de repente al ver a alguien detrás de mí, y me giré para ver cómo la multitud se separaba de algún modo y una enorme estrella de cine se acercaba a nosotros en jean y remera. Mi guardaespaldas había dicho que eran amigos, pero yo me pregunté si no estaría exagerando. A juzgar por el apretón de manos y el abrazo, el amor era real”, apuntó la cantante y empresaria. En ese momento, su guardaespaldas los quiso presentar, pero el galán le contó que ya la conocía y se despidió con la intención de un reencuentro. “ Me dio un abrazo diferente que mantuvo unos segundos más de lo que yo esperaba. Mientras mi guardaespaldas hablaba, esta superestrella me miraba de arriba abajo, me desnudaba con la mirada ”, detalló.

Tras ese flechazo, ambos se pusieron a hablar y en ese instante Simpson notó que la celebridad tenía intenciones románticas con ella. “Pensé: ‘Ah, esto es lo que se siente cuando te quieren levantar’, porque aparte de mi exnovio [Lachey], ningún hombre había sido tan honesto al mirarme de forma provocativa. Puso una mano en mi cadera y se inclinó para que pudiera oírlo mejor”, recordó. Si bien la química era recíproca, en ese momento ella puso una excusa para irse del lugar porque se sentía intimidada. “Actué como una Cenicienta. Desearía poder decir que me estaba haciendo la interesante. Más tarde descubrí que eso era visto como ‘hacerse la difícil’”.

Jessica Simpson escribe sobre sus vivencias con mucha franqueza Instagram @jessicasimpson

Pero la historia no terminó allí. Simpson volvió con Lachey, con quien se casó en 2002 y con quien lideró el reality show de MTV, Newlyweds: Nick & Jessica, un verdadero fenómeno en esa época. En 2006, firmaron los papeles de divorcio y Jessica reveló que consiguió el número de la estrella de cine que tanto la había deslumbrado. Según sus palabras, al poco tiempo se reencontraron, y ella lo besó en un hotel. La cantante también compartió que salían a bailar, visitaban casas de amigos y que ella estuvo presente “en un rodaje”, pero también omitió el nombre de la película. El actor incluso le confesó que estaba en pareja, pero que la relación “se estaba desgastando”. Cuando Simpson advirtió que era “su segunda opción” y que la ocultaba constantemente, el affaire llegó a su fin, aunque no estuvo exento de idas y vueltas.

Por otro lado, Jessica, quien ahora tiene 42 años, contó que creció “pensando que era muy atractivo”, indicando así que hay una diferencia de edad entre ambos. “Cuando me miró por primera vez, el mundo estaba fuera de foco, no era amor, pero era algo de ensueño. Era algo diferente a las mariposas en el estómago que sentía cuando algo podía suceder. Era algo real”. Por último, sumó con picardía: “Te diré algo más: ¡Sigue siendo una estrella de cine!”.

La cantante, escritora y diseñadora volvió a casarse en 2014 con Eric Johnson, con quien tuvo tres hijos: Maxwell Drew, Ace Knute y Birdie Mae Johnson. Además, suele compartir sus batallas personales, como su adicción al alcohol, sobre la que también escribió en su libro. “Me he portado bien con los miedos y he aceptado las partes de mi vida que son simplemente tristes. Soy dueña de mi poder personal con valentía conmovedora. Soy tremendamente honesta y cómodamente abierta. Soy libre”, manifestó.

