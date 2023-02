Keanu Reeves consigue una orden de restricción contra un hombre que irrumpió en su mansión con un kit de ADN: “Quería demostrarle que eran parientes”

escuchar

Keanu Reeves se encuentra en estado de alerta. El actor, de acuerdo a lo informado por el medio TMZ, obtuvo una orden de restricción contra un hombre que irrumpió en su casa con una actitud beligerante, para intentar demostrarle a la estrella de Hollywood que ambos son parientes .

El abogado del actor, Mathew Rosengart, consiguió el martes que la Justicia accionara para proteger la integridad física de Reeves y su pareja, Alexandra Grant, ya que consideran que el hombre de 38 años, identificado como Bryan Dixon, es peligroso y tiene un historial de hostigamiento que lo corrobora.

Según puede leerse en los documentales legales a los que tuvo acceso TMZ, Reeves contrató a una empresa de seguridad para investigar a Dixon tras múltiples irrupciones a su mansión. El hombre logró ingresar en seis ocasiones, desde noviembre del año pasado hasta enero de 2023, y en una de esas oportunidades entró por una puerta lateral y se quedó dormido en el patio antes de ser removido del lugar. A las pocas horas, Dixon regresó y dejó “una mochila sospechosa y alarmante” en la propiedad que contenía un kit de ADN. “Tenía intención de usarlo con el Sr. Reeves para probarle, en una decisión desesperada, que ambos tienen vínculo sanguíneo”, se informó.

Keanu Reeves y su novia, Alexandra Grant, en estado de alerta The Grosby Group

El abogado del actor negó que haya un parentesco entre su representado y el hombre, quien además tiene antecedentes de intento de robo en una propiedad de Rhode Island y causas de vandalismo que datan desde hace dos décadas. En cuanto a su obsesión con el protagonista de John Wick, el letrado encontró en las redes sociales de Dixon que su nombre de usuario es Jasper Keith Reeves y que entre sus mensajes había muchos en los que aseguraba haber pedido que Keanu sea su tutor legal .

Debido a los hechos presentados, el juez concedió de inmediato la orden de restricción y Dixon no podrá acercarse ni a Reeves ni a Grant. Asimismo, se inició una investigación policial respecto al último ingreso del hombre a la propiedad del actor, que sucedió el 20 de enero.

Keanu Reeves y una confesión sobre su carrera

John Wick, el rol que le implicó un enorme desafío

En recientes declaraciones, el actor que se consagró como héroe de acción más allá de demostrar también su versatilidad para el drama romántico (La casa del lago) y la comedia (Alguien tiene que ceder), recordó los personajes que interpretó a lo largo de su carrera y sorprendió al revelar cuál le resultó el más complejo. La respuesta no fue por el lado de Matrix ni tampoco por el de Constantine. Reeves contó que la cuarta entrega de John Wick fue muy desafiante . “Fue el papel físico y más difícil que he tenido en mi carrera hasta ahora”, explicó en diálogo con Total Film. “Realmente me entrenaron para poder tener lo que llamamos ‘la caja de herramientas’”. De acuerdo a sus dichos, el rol lo condujo a prepararse para diferentes situaciones, como combatir con la técnica de artes marciales hasta llevar adelante escenas de riesgo a bordo de un auto.

Keanu Reeves, en una de las postales del rodaje de John Wick 4 en Paris Grosby Group - KCS Presse/The Grosby Group

“Llevamos la conducción de automóviles al siguiente nivel, lo que realmente disfruto. Hay giros de 180 grados, reversos de 180 grados, reversos hacia delante de 270 grados, derrapes… Ha sido realmente divertido poder tener la oportunidad de aprender esas habilidades y ponerlas en práctica“, agregó, en relación a las secuencias filmadas en París. En cuanto a las artes marciales, Reeves demostró su generosidad cuando sorprendió al equipo de especialistas que lo ayudó a ponerse en forma. Al concluir el rodaje, organizó una reunión y les dio regalos personalizados.

El actor les obsequió a cada uno de sus cuatro entrenadores -Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo y Li Qiang- un reloj Rolex Submariner costumizado. Dentro de cada reloj, mandó a grabar un mensaje personal para cada uno. “El mejor regalo del mundo”, escribió Marinas en su cuenta de Instagram junto a la imagen de su reloj. En el posteo, el entrenador físico reveló que su reloj decía “The John Wick Five” junto con el mensaje “Jeremy, gracias, Keanu JW4 2021″. Por su parte, Concepción también compartió una foto de su Rolex. “Gracias hermano KR”, expresó.

John Wick: Capítulo 4, dirigida por Chad Stahelski y protagonizada por Reeves junto a Donnie Yen y Bill Skarsgård, llegará a nuestras salas el jueves 23 de marzo . “La única razón por la que tenemos la oportunidad de hacer estas películas es que a la gente le guste lo que hacemos, así que pienso que deberemos esperar y ver la respuesta del público. ¡Ojalá guste!”, manifesó el actor sobre una supuesta quinta entrega que se estaría gestando con el aval de la audiencia como termómetro.

