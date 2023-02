La difícil vida del hermano desconocido de Lisa Marie Presley: de su adicción al fentanilo a la falsa identidad de su padre

escuchar

Además de causar conmoción por lo inesperado de la noticia, la repentina muerte de Lisa Marie Presley a los 54 años desempolvó varias de las historias familiares de la única hija del Rey del Rock que no se conocían. Entre ellas, la de Navarone Garibaldi, el medio hermano de la cantante, fruto del amor entre Priscilla Presley y el productor Marco Garibaldi.

Con 35 años, la imagen del también músico llamó la atención durante el multitudinario funeral de Lisa Marie que se celebró el 22 de enero al aire libre en Graceland (en Memphis, Estados Unidos), donde falleció hace más de 40 años Elvis. Navarone nació en 1987. Priscilla y Garibaldi estuvieron juntos desde 1984 hasta 2006. En una entrevista que le brindó a la revista People, el músico habló por primera vez de su dura vida: cómo fue crecer con su famosa madre, su recuperación de la adicción al fentanilo y el impacto que le causó descubrir la verdad sobre la historia de su padre.

Crecer siendo el “hijo de...”

Una de las pocas imágenes públicas de Navarone, en 2015 Paul Archuleta - Getty Images North America

En 1984, diez años después de divorciarse de Elvis, Priscilla conoció a Garibaldi a través de unos amigos. La relación se afianzó con el tiempo y en 1987 llegó al mundo Navarone, único hijo de la pareja. Sin embargo, la armonía comenzó a resquebrajarse cuando Priscilla recibió un llamado telefónico de una expareja de Garibaldi. “Él no es quien crees que es”, le dijeron del otro lado del teléfono. “Mi mamá prácticamente dijo: ‘No vuelvas a llamar aquí’, porque no sabía qué hacer con esa información”, recordó Navarone.

El pequeño hermano de Lisa Marie reveló además que Priscilla, durante los años que estuvo con Garibaldi, acató sus pedidos sin cuestionarlos. Entre las peticiones del productor se encontraba la exigencia de no tocar la música de Elvis. “Creo que mi papá tenía un poco de complejo al respecto”, reconoció y sumó: “No fue hasta después de que se fue que mi mamá comenzó a tocar su música libremente”.

Una de las fotos que Priscilla compartió en su cuenta de IG junto a su hijo menor https://www.instagram.com/priscillapresley/

Mientras tanto, Navarone lidiaba en la escuela con el peso del apellido de su mamá. Porque si bien permaneció en gran medida fuera del centro de atención, recordó que cuando revelaban quién era la situación cambiaba. “Me metí en problemas más que los demás porque los padres de los otros niños, cuando descubrían quién era mi mamá, buscaban una razón para hablar con ella. No me sentía muy cómodo con eso”, reveló.

Los Ángeles como punto de escape

Después de más de 20 años juntos, Priscilla y Garibaldi se separaron. Tras la ruptura de la pareja Navarone se volvió más cercano a su padre. “El papel de disciplina no funcionó entre nosotros, pero el papel de amigo sí. Él quería a alguien con quien salir a beber”, contó. Pese al reencuentro familiar, el joven decidió alejarse y mudarse a una pequeña cuidad. “Fue un escape. Un nuevo comienzo”, recordó.

Si bien quería pasar inadvertido, en 2008 un reportero del National Enquirer descubrió que estaba cultivando marihuana en su casa y su imagen terminó en la tapa del diario. “Todo el mundo sabía quién era mi familia de nuevo”, se lamentó. Para 2012, Navarone regresó a Los Ángeles para dedicarse a la música con su banda, Them Guns. “Pensé, ‘Está bien, voy a entrar en el negocio familiar. Escribiré una canción y luego comenzaremos a hacer una gira’”, repasó sobre sus primeros años en el mundo de la música. “No me di cuenta de que se necesita mucho más que eso”, sentenció y explicó que si bien tuvo la ayuda y utilizó los contactos de su mamá, es falsa la idea de que lo criaron de forma “extravagante” con la plata de Elvis. “Ese no fue el caso”.

Una de las fotos que Navarone Garibaldi compartió en su cuenta de Instagram https://www.instagram.com/nava_rone/

Una relación rota

En 2017, la vida de Navarone cambió: se enteró que en realidad su padre no provenía de una familia rica de Italia como le había contado. El punto de partida de esa gran revelación fue el llamado a un “primo” que vivía en Brasil y que lo había contactado varios años antes. Así se enteró de que su padre en realidad era brasileño y que su apellido era García. ¿Por qué había construido una identidad paralela? Porque cuando llegó a los Estados Unidos le dijeron que nunca triunfaría en Hollywood con un apellido hispano, contó Navarone.

Enterado de la verdad, el joven confrontó a su padre. La reacción de él no fue la que esperaba. “Pierde mi número”, recordó que le dijo y esa fue la última vez que hablaron. Lejos de olvidarse del asunto, Navarone voló a Brasil para conocer a los García: “Perdí a un miembro de la familia, pero gané más de 20. No me arrepiento de nada”.

Temprana adicción

El problema de Navarone con las drogas comenzó en su adolescencia cuando empezó a consumir heroína. Luego se volvió adicto al fentanilo, un opioide sintético que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según detalló People. “Tenía la impresión de que estaba consumiendo heroína, pero luego resultó ser fentanilo”, explicó y sumó: “Era una bestia completamente diferente. Me volví tan adicto que lo necesitaba cada 45 minutos”.

2020 fue el año de su limpieza. El motivo fue Elisa, su ahora esposa, a quien empezó ese año a visitar en Suiza, su país de origen. “Cuando sucedió el Covid, quería ir allí y verla durante más de tres o cuatro días. No quería tener que llevar una libra de fentanilo conmigo”, recordó. Para lograr desintoxicarse, pasó un mes encerrado en la casa de su mamá. “Estuve prácticamente todo el tiempo en mi cama, en posición fetal”, reveló. “Se siente como si fuera una vida diferente. El mundo entero mejoró mucho”, dijo sobre sus días sin consumir.

Luego de la muerte de Lisa Marie, Navarone reconoció que ahora le toca a él cuidar a su mamá. Además se mostró todavía sorprendido por la triste noticia. “Sigue siendo tan surrealista”, sentenció.

LA NACION

Temas Priscilla Presley