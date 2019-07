Jimena Barón publicó su propio "antes y después"

Crédito: Instagram

Jimena Barón no para de celebrar el éxito de sus nuevas canciones. Tal como contó, tres de sus hits figuran entre las 50 más escuchadas del país en Spotify: "La Cobra", "Quién empezó" y "Se acabó" no paran de sonar entre los usuarios argentinos de la plataforma de música por streaming.

Para festejar, Jimena subió una foto muy sensual desde la cama que fue celebrada por sus seguidores.

Pero unas horas antes, se había manifestado sensible y algo nostálgica con un post en el que puso una foto de ella cuando era niña y una actual. "SOÑAR EXISTE. Ando sensible y llorona hoy, solo quiero agradecerles con todo mi corazón esto que me está pasando", escribió.