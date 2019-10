Jimena Barón reveló cuánto tiempo lleva sin tener sexo

En las redes, la actriz se animó a mostrar el otro lado de la vida de una estrella pop y aprovechó para contar cuánto tiempo lleva sin tener sexo Crédito: Instagram

Desde siempre, Jimena Barón comparte en sus redes sociales sus pensamientos más profundos y también las situaciones más cotidianas. Esta vez, la actriz y cantante utilizó su perfil de Instagram para mostrarle a sus fanáticos la otra cara del estrellato y para revelar desde cuándo no tiene sexo.

Luego de haber cantado ante una multitud en el escenario del festival Ciudad Emergente, Jimena volvió a su casa y mostró el contraste entre la artista que brilla en el escenario y la chica que vive sola junto a su hijo. Siempre con su sentido del humor ácido y un toque de picardía, Barón comenzó mostrando su nada sofisticada cena.

"Bienvenidos a la verdad de la estrella pop. ¿Qué es lo que pasa después del show? ¿Qué es lo que cena la estrella pop cuando llega a su casa y no hay nada? La estrella pop tiene viandas y cenará un arroz con un queso fundido en el 1923", explicó primero, burlándose un poco de sì misma. Luego, mostró que a su alrededor no se encontraba nadie, ni siquiera su hijo Morrison, y agregó: "La estrella pop ya no tiene amigos, ni familiares debido al exceso de trabajo".

Por último, la actriz -que hace un tiempo se separó del bailarín Mauro Caiazza luego de más de una año de relación- se metió de lleno en su propia intimidad. En un posteo que tituló: "Tiro la data ya que estoy", terminó revelando cuánto tiempo lleva sin tener sexo: "No la pongo tampoco, hace un mes y medio, desde que me separé".

Barón y Caiazza se conocieron el año pasado, cuando fueron convocados para participar del "Bailando por un sueño". Si bien cuando comenzó el programa ella aún estaba de novia con Rodrigo Romero -actor con el que compartió el set de Rodrigo, la película- con el correr de las galas y de los ritmos la química entre el bailarín y la actriz se volvió cada vez más notoria.

Luego de separarse de Romero, Barón se animó a comenzar una relación con Caiazza y a compartir los pormenores tanto en las redes como en las previas junto a Marcelo Tinelli. Finalmente, la relación llegó a su fin en agosto de este año y el anuncio, claro, fue hecho también a través de las redes sociales.