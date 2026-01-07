La “pelea” de Jimena Barón y Matías Palleiro tras la compra de su nueva casa: choques, ironías y risas

Jimena Barón volvió a compartir su intimidad en sus historias de Instagram y esta vez el foco estuvo puesto en la nueva casa que compró junto a Matías Palleiro. La cantante contó que, aunque la casa “es preciosa”, las diferencias aparecieron de inmediato a la hora de pensar las remodelaciones.

Entre risas y exageraciones, la actriz expuso en redes una seguidilla de “peleas” domésticas que divirtieron a sus seguidores.

“Si fuera por Matías, él dice: yo tiro esto abajo, hago una arcada romana, paso de un cuarto al otro, me tiro de acá de este tubo, rompo todo esto y aparezco al frente de la heladera”, relató la actriz, al apuntar directamente contra las ideas de su pareja.

Jimena Barón y Matías Palleiro sobre su nuevo hogar @jmena

La disputa continuó con otros detalles que alimentaron el show. Entre risas, discutieron sobre quién había propuesto sumar un sauna a la casa. Mientras Jimena lo señaló a él como el autor de la idea, Matías se defendió y aseguró: “Está la de la inmobiliaria de testigo”. “Decí que compramos la casa juntos, no nos podemos separar”, lanzó la artista, que además escribió en la historia que ya había “peleado unas 17 veces” y que todavía faltaban más.

Jimena Baron en sus historias de Instagram @jmena

Otro punto de conflicto fue el vestidor. Barón lo acusó de querer “una isla llena de joyitas”, aunque aclaró a sus seguidores que no tenía tantas. Lejos de cerrar la discusión, el intercambio sumó un nuevo capítulo cuando él planteó usar el espacio extra de la casa como oficina. “Vos no tenés oficina, entonces yo quiero una sala de bordado”, le respondió la actriz. Matías retrucó: “Vos tenés tu cocina enorme toda para vos”.

Jimena Barón habló de la instalación de un sauna en su casa

En el cierre, Jimena lanzó una advertencia filosa dirigida a su pareja, quien no forma parte del mundo mediático: “Con la remodelación de la casa, la gente va a conocer tu verdadero carácter. Sos divino, pero la gente no te conoce y ahora lo van a hacer”.

Jimena Baron en sus hsitorias de Instagram @jmena

Por último, ante la duda de un seguidor sobre la ubicación de la propiedad, Palleiro confirmó que ganó el “team CABA” y dejó en claro que la nueva casa está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, y no en provincia, como quería Barón.

Jimena Barón habló sobre la locación de su nuevo hogar

El anuncio de un nuevo comienzo

El martes 6 de enero, la actriz y su pareja compartieron una publicación con sus seguidores en la que anunciaron la compra de una nueva propiedad. “Esta familia tiene nueva casa. Te vamos a renovar y armar con todo nuestro corazón”, escribió la cantante en su posteo.

Jimena Baron en su nueva casa @Jmena

Si bien en 2023 Jimena Barón compró una casa, los planes y la necesidad de espacio cambiaron con la llegada de su primer hijo junto a Matías Palleiro, Arturo. La pareja le dio la bienvenida a mediados del año pasado y desde entonces se mostró enamorada y feliz, al compartir en redes distintos momentos y avances de esta nueva etapa como familia, ya siendo cuatro: ella, él, Arturo y Momo.