Crucero de lujo y peleas familiares: la intimidad sin filtro de las vacaciones de Jimena Barón en altamar

Como todos los años, Jimena Barón arrancó el verano en la localidad de Quequén junto a su pareja Matías Palleiro, su hijo Morrison “Momo” Osvaldo (11), el nuevo integrante del clan, Arturo (7 meses), y el resto de la familia extendida. Practicaron surf, disfrutaron de la playa y pasaron tiempo de relax y tranquilidad. Sin embargo, la actriz decidió extender un poco más sus vacaciones. Aprovechó los días libres antes de que su primogénito tenga que volver a clases y organizó un viaje de lujo a bordo de un crucero de Disney. Fiel a su estilo, mostró todo lo ocurrido en altamar, desde las comidas que degustaron hasta las actividades que realizaron y las peleas que no pudieron evitar.

“Ustedes sepan disculpar el desorden de la subida de contenido, mas no tenemos señal. Se irá subiendo como se pueda”, adelantó a través de sus historias de Instagram. Mientras tuvo conexión, compartió algunas imágenes de lo que aconteció desde que empezó su estadía. Subió un video de los cuatro frente a un espejo justo cuando salieron del teatro, una de las actividades disponibles en el crucero. “Yo lloré, pues, canciones de Disney”, admitió. Su elección de destino tampoco fue casual. Ella es fanática de las creaciones de Walt Disney y así como tuvo la oportunidad de viajar a Orlando con su familia y disfrutar de los parques, consideró que vivir su fanatismo en el mar era una excelente opción para sus vacaciones.

Cuando tuvo conexión, Jimena Barón decidió compartir en sus redes algunas postales de sus días en un crucero junto a su pareja y sus hijos (Foto: Instagram @jmena)

Luego mostró algunas de las cosas que degustaron y aseguró que comieron “delicioso”. De entrada, probó un plato que tenía manzana y queso. Sin embargo, el restaurante no sació del todo el hambre de Momo y Matías. “Adivinen si estos dos tipos después de comer subieron al bufet a comer otra vez”, comentó. Mientras su hijo se fue a buscar pizza, su pareja hizo fila para pedir helado.

Matías y Momo a puro relax en el museo (Foto: Instagram @jmena)

Así como el crucero dispone de actividades a bordo, también cuenta con paradas para que los pasajeros puedan bajar y conocer distintos lugares. “Llegamos a Atlantis”, comentó Barón cuando se encontró frente a frente con un espacio de palmeras alrededor de un lago. Luego fueron a un acuario, pero, como es normal en cualquier tipo de viaje, los roces y tensiones entre el grupo no pudieron evitarse. Lejos de mostrar una “familia perfecta” con la honestidad que la caracteriza, evidenció que no siempre todo es color de rosas.

Barón mostró algunas de las opciones gastronómicas que degustaron (Foto: Instagram @jmena)

“Mi amor, cállate un rato”, le pidió a su hijo que no paraba de hablar mientras le señalaba cosas del acuario. A él eso no le gustó nada: “¡Vos también las preguntas que hacés!”. “Todos peleados, pero recién nos cruzamos a una familia argentina que también estaba peleando”, expresó la actriz a modo de consuelo.

Las vacaciones familiares de Jimena Barón

Si bien tras unos minutos Momo estuvo “nuevamente feliz” y disfrutó de la caminata por el parque, este estado duró bastante poco y una vez más volvió a estar “infeliz”. ¿La discusión? Un tema de espacio. Según se pudo advertir, el niño se molestó cuando su madre lo chocó con el cochecito de Arturo. “¿Cómo podría yo pisarlo con el cochecito si no fuera porque él se me tira encima?”, escribió Jimena Barón. A pesar de las peleas típicas de los viajes —que muy probablemente se repitan durante la estadía— seguramente vivirán especiales momentos