"¿Dónde vivís?": Jimena Barón le tiró onda a un conocido influencer en Instagram

En tiempos de pandemia de coronavirus Jimena Barón fue una de las famosas más activas en las redes sociales y le fue contando a sus seguidores día a día cómo sobrellevaba la cuarentena con su hijo Morrison.

Ahora que el pequeño está en la casa de su padre, Daniel Osvaldo , la cantante volvió a activar sus radares de amor: fueron sus propios fanáticos los que notaron un acercamiento virtual con un joven influencer de 28 años, conocido como Uki Deane .

La autora de "La cobra" se divirtió durante el live de Instagram de Deane, un muchacho que, dos años atrás, tuvo su momento de fama en el mundo virtual cuando lo bautizaron como el "cheto de WhatsApp" , tras viralizarse un audio que le envió a sus amigos donde hablaba en " spanglish ", con una mezcla de inglés y español muy particular.

Una admiradora de la cantante capturó el momento justo en el que Barón le preguntó al joven sin rodeos: "¿Dónde vivís, Uki?", frente a miles de espectadores. La trama romántica siguió en Twitter, donde muchas usuarias le recomendaron a la cantante que pruebe suerte con el joven. "Chicas, yo las leo y les hago caso", respondió muy pícara en la red social del pajarito.

Ante semejante revuelo, Deane no se quedó callado y tomó la iniciativa a través de sus stories de Instagram, que luego Barón compartió en su cuenta con varios emojis de corazones: "Hola Jime, soy tu nuevo candidato de Twitter y quería que sepas que acá estoy para cuando quieras hablar un rato, y estoy soltero". Además de este acto, el joven le recordó que ambos se conocieron personalmente un año atrás cuando él era movilero de ESPN Redes y tuvieron un breve diálogo en inglés.

Vale agregar que la cantante contó en sus historias que está abierta a encontrar un nuevo amor: "Estoy sola ya hace bastante y para los que me preguntan hace cuánto que no me chapo con alguien, es obvio que desde que empezó la cuarentena no estaría pudiendo". Su nuevo pretendiente es oriundo de San Isidro y tiene más de 400.000 seguidores que lo alientan para que siga adelante con el cortejo virtual. Por ahora, todo sucede en las redes sociales y habrá que esperar para ver si alguna vez el amor traspasa la pantalla.