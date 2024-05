Jimena Cyrulnik: boda secreta, ensamble familiar y la luna de miel que se viene

Escuchar

“Sí, nos casamos. Nos dieron ganas, tomamos la decisión, pedimos fecha y nos casamos la semana pasada por Civil. El sábado hicimos una cena con algunos de nuestros amigos y muchos quedaron afuera”, le contó Jimena Cyrulnik a LA NACIÓN.

La conductora y modelo hace cuatro años que está en pareja con Facundo, un contador a quien conoció en el último asado de amigos que hicieron en marzo de 2020 , antes de que se declarara el aislamiento obligatorio por la pandemia por el Covid-19. Desde entonces, la relación fue creciendo y la familia se ensambló. Estaban tan bien que quisieron formalizar y probar convivencia en lugar de pareja con cama afuera.

-¿Qué los decidió a casarse?

-Lo bien que estamos.

-¿Por qué eligieron hacerlo en la intimidad y sin fiesta?

-Se dio así. El festejo fue tan espontáneo que lo armamos en el día. Nos casamos por Civil en la semana y el sábado decidimos hacer una comida con vecinos y amigos. ¡Imagínate lo relajado y espontáneo que fue! (Risas) La pasamos muy bien, comimos rico, bailamos, conversamos, nos reíamos mucho. Fue re tranqui, tanto que al otro día nos levantamos a las 8 de la mañana y nos fuimos a andar en moto al DGR (el Distinguished Gentleman’s Ride, que es un encuentro anual cuyo objetivo es concientizar sobre la salud mental). Es un evento de motos al que vamos siempre, nos encanta.

-¿Y qué dicen tus hijos, Tyron y Calder, y los hijos de Facundo? ¿Están contentos con la boda?

-Nuestros hijos están felices por nosotros.

-¿Hay ensamble familiar?

-Sí, tenemos todos la mejor; nosotros con ellos, ellos con nosotros. Todo fluye de una manera espectacular.

-¿Hay luna de miel?

-Estamos armando un viaje. Todavía no decidimos a dónde, pero será en un par de meses. Estamos definiendo algunas cosas.

“Fue un flechazo”

JImena Cyrulnik y su novio de vacaciones en el Sudeste Asiático Gentileza JImena Cyrulnik

Se la nota feliz y radiante, pero a Jimena Cyrulnik le cuesta hablar de su intimidad . Hace varios años decidió bajar el perfil y así es feliz. El inicio de la relación fue extraño. Se conocieron en ese asado de amigos en común y no pudieron volver a verse hasta muchos meses después, cuando se levantó la restricción. Entonces, la relación creció en forma virtual, con llamadas, mensajes, videollamadas y deseos cada vez más fuertes de volver a verse. La primera cita fue muchos meses después y ahí se dieron cuenta de que el vínculo había crecido y estaba fuerte. “Nos conocimos en marzo de 2020 en un asado en la casa de una amiga y fue un flechazo absoluto . Empezamos a hablar y la relación se dio muy rápido. Durante el aislamiento seguimos hablando por teléfono, conociéndonos y después pudimos volver a vernos. Ya lo conocen mis hijos, Lucas (Kirby, su exmarido y padre de sus hijos) y toda mi familia. Tenemos una relación superafianzada”, le revelaba Cyrulnik a LA NACIÓN hace tres años.

Por entonces, la conductora también contaba que era una relación sin convivencia porque hacía unos meses que se había divorciado del padre de sus hijos. “Por ahora es cama afuera, aunque no es tan así porque compartimos muchísimo. Obviamente, yo tengo mi casa con mis hijos y él tiene la suya con sus hijas, que ya son grandes. En cambio, los míos son chiquitos y respetamos esos espacios, pero compartimos un montón. Por ahora así funcionamos perfecto y no hay planes de convivencia”. Con el transcurso de los años, cambiaron de opinión y hoy son una flamante pareja recién casada.

Cyrulnik siempre mantuvo una buena relación con su ex, Lucas Kirby, tanto es así que durante la primera parte del aislamiento, en plena pandemia, decidieron volver a convivir para acompañarse, pero jamás pensaron en una reconciliación. “Cuando me divorcié decreté que íbamos a ser los mejores ex del mundo y que nos íbamos a llevar bárbaro. Obviamente, no siempre es fácil, pero los dos entendemos que la prioridad son nuestros hijos”, decía.

Facundo es contador y es el hermano de una de sus amigas con quien nunca se había cruzado hasta ese asado. La convivencia empezó un poco antes de la boda y se concretó después de darse cuenta de lo bien que se llevaban en los viajes. En estos años compartidos, la pareja visitó el sudeste asiático, París y pasan todos los veranos en Punta del Este.

Lejos de la televisión por ahora, la conductora está abocada a su faceta de diseñadora; hace varios años que tiene la marca de mallas Xyrus. “Me da muchas satisfacciones y me hace muy feliz, y a la vez tengo tiempo para estar con mis hijos. Obviamente, no descarto volver a la tele porque la amo, crecí ahí, pero hoy por hoy no le encuentro la vuelta a las propuestas que me llegan, así que por ahora voy de invitada. Mi trabajo hoy son mis chicas Xyrus y sus necesidades”.