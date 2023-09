escuchar

Este jueves, Rolling Stone publicó un informe sobre la conducta del popular presentador Jimmy Fallon basado el testimonio de 14 exempleados y de dos que aún forman parte del staff de The Tonight Show, su exitoso late night emitido por la cadena NBC. Todos ellos coincidieron en que experimentaron toxicidad en sus tareas diarias en el programa, producto de la naturaleza “errática” del conductor. Luego de que trascendieran las disculpas del popular anfitrión a su equipo, este fin de semana varios compañeros salieron a respaldarlo.

Cuatro productores del programa decidieron contarle su experiencia con Fallon al Daily Mail y sus testimonios difieren en gran parte a los que encendieron la polémica. En este caso, señalaron que Fallon es un líder “solidario” y “colaborador” que a través de su trato y sus acciones los hace sentir como parte de su familia.

“Desde el día que entré a trabajar al programa, sentí como si todos estuvieran muy llenos de energía y entusiasmo por crear un lugar de trabajo muy positivo, especialmente Jimmy, y trabajo estrechamente con él”, expresó uno de los entrevistados, que forma parte desde hace años del equipo del programa. “Lo veo todos los días y a pesar de que algunas veces tuve que darle malas noticias o no estuve de acuerdo con él, tengo una muy buena opinión sobre Jimmy como persona”, agregó.

Shakira y Bizarrap junto con Jimmy Fallon, en el popular late show que el conductor lidera en la cadena estadounidense NBC

“Lo he visto mantenerse firme, pero incluso en esos momentos es muy respetuoso con las personas que no están de acuerdo con él”, aseguró el productor. Además, afirmó que el conductor “está siempre abierto a cambiar de opinión” si los argumentos de los demás logran convencerlo. “Sin dudas es una persona empática que escucha las opiniones de los demás y sabe ser flexible”, añadió.

“Problemas con la bebida”

Una de las aseveraciones del informe publicado por la revista Rolling Stone que más llamó la atención fue la que alegó que el conductor tiene problemas con la bebida y que suele beber incluso en el set. Los entrevistados por Daily Mail coincidieron con sus excompañeros en este punto, pero afirmaron que aquella conducta no influye en el trato que tiene con los miembros del staff. “Nunca menospreció ni insultó a nadie. Camina por los pasillos y habla con todos”, aseguraron.

Un segundo productor consultado por el medio estadounidense insistió en que Fallon se esfuerza por crear un ambiente “familiar” entre los miembros del equipo y dio algunos ejemplos de las acciones que lleva a cabo: “Organiza eventos sociales, como noches de trivia, partidos de bowling y espectáculos de talentos”.

El 6 de septiembre pasado, los Rolling Stones presentaron su nuevo álbum, Hackney Diamonds, vía Youtube junto con Jimmy Fallon (captura de pantalla) https://www.youtube.com/channel/UCB_Z6rBg3WW3NL4-QimhC2A

“Recibí felicitaciones por parte de él en los pasillos y también notas escritas a mano por mi cumpleaños, por hitos de la vida y por un trabajo bien hecho”, afirmó un segundo productor que, al igual que los demás, prefirió que su nombre no trascendiera. Otro de sus compañeros, que trabaja en el programa hace 14 años, coincidió en que entre el equipo existe un fuerte sentido de comunidad. “No he sentido nada más que el apoyo de la gente que me rodea, desde Jimmy hasta otros productores y todos mis compañeros”, indicó. Y aseguró que formar parte del ciclo televisivo le brindó “oportunidades increíbles” que le permitieron avanzar en su carrera.

A favor y en contra

Todos estos testimonios difieren de los que fueron dados a conocer este jueves. Las primeras declaraciones de los integrantes del equipo señalan a Fallon como una persona “completamente impredecible”, que tiene “ataques de ira” y conductas agresivas “cuando llega borracho” al estudio. Un empleado compartió que fue diagnosticado con trastorno de ansiedad a medida que empeoraban sus condiciones laborales. Otro también aludió a cómo debió lidiar con las consecuencias físicas de su problemática de salud mental, como pérdida de cabello, y otros tres exempleados contaron que contemplaron la idea del suicidio tras ser maltratados sistemáticamente.

En 2017, Michelle Obama se despidió de la Casa Blanca con risas y llantos en el programa de Jimmy Fallon Captura

Un día después de que trascendieran aquellas declaraciones, Fallon pidió disculpas. “Es vergonzoso y me siento muy mal”, habría expresado primero el presentador durante una reunión por Zoom con los empleados del late night, según informó Variety. El animador habría agregado: “Lo siento si te avergoncé a vos, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decirlo”. Además, el presentador también habría expuesto sus intenciones de mejorar el clima laboral. “Quiero que este espectáculo sea divertido, debe ser inclusivo para todos, debe ser divertido, debe ser el mejor espectáculo, con las mejores personas”, manifestó.

LA NACION

Temas Jimmy Fallon