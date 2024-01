Si bien recibieron la aceptación del público por sus trabajos, muchas figuras fueron expuestas por colegas a través de relatos impactantes sobre la toxicidad que padecieron en rodajes

Milagros Amondaray PARA LA NACION

Como consecuencia del miedo a perder su trabajo, varias figuras de la industria, desde guionistas a reconocidos actores, decidieron mantenerse en silencio sobre el maltrato que recibieron en diferentes filmaciones. De todos modos, cuando notaron que no estaban solas y que otros colegas habían experimentado hechos similares, juntaron coraje para compartir relatos sobre situaciones traumáticas generadas por estrellas de Hollywood con las que jamás volverían a compartir un set.

*Lea Michele

Lea Michele se vio envuelta en otro escándalo que involucra a una excomapañera de Glee instagram.com/leamichelei

Luego de tomarse un impasse de la actuación para dedicarse de lleno a su carrera como cantante, Lea Michele regresó triunfante en 2023 al reemplazar a Beanie Feldstein en la puesta teatral de Broadway, Funny Girl. Su interpretación de Fanny Brice produjo un incremento en la venta de entradas en una obra que no estaba precisamente posicionada como se esperaba. Sin embargo , antes de su gran vuelta, nuevos relatos sobre la actriz y el maltrato a sus compañeros de Glee salieron a la superficie . Aunque muchos colegas de la famosa serie habían hablado del comportamiento de Michele en los rodajes y sus “aires de diva”, en este caso se detalló un hecho puntual sufrido por Samantha Ware, quien se sumó a la comedia musical en la sexta temporada.

De acuerdo al testimonio que brindó Ware a Variety, Lea fue poco amigable desde la primera vez que se acercó a saludarla, tan solo la punta del ovillo de una actitud repudiable. “Comenzó desde el primer día, cuando intenté presentarme. No fue gradual. Tan pronto como decidió que no le caía bien, fue muy evidente” , recordó la actriz y sumó: “Fue después del primer musical de la serie en el que participé, allí comenzaron las miradas, los comentarios en voz baja y la extraña agresividad pasiva”.

Samantha Marie Ware acusó de racista a Lea Michele

Luego, Michele la amenazó con dejarla sin trabajo frente a todo el cast, humillándola constantemente en los momentos en los que sentía que la atención se desviaba de ella. “Cuando estás filmando una escena, a veces la cámara te enfoca y otra no, pero todavía tenés que mantenerte en escena”, explicó Ware sobre el episodio que desencadenó la amenaza. “La cámara no estaba sobre nosotros, así que en ese momento podíamos relajarnos un poco y no dar el máximo rendimiento. Pero, aparentemente, estaba haciéndome la tonta cuando la cámara no estaba sobre mí, y ella lo tomó como una falta de respeto hacia ella”, prosiguió. “Esperó hasta que terminara la escena; se paró en medio del escenario e hizo un gesto de ‘vení acá’, como lo hace una madre con su hijo. Fue en ese momento en el que decidió amenazar mi trabajo y dijo que llamaría a Ryan Murphy -cocreador del programa- para que me despidiera”, indicó.

Si bien Ware intentó acercarse, Michele le dijo que no tenía interés en hablar con ella. “En ese momento, ya se había perdido el respeto y ella solo estaba abusando de su poder”, explicó y contó lo que sucedió en otra jornada de rodaje: “ Me reí mientras veía una escena y fue entonces cuando me dijo: ‘Voy a cagar en tu peluca’. Algunos se rieron y otros resoplaron. Fue mortificante. Ella solo quería avergonzarme. Todos la escuchaban, pero nadie salía a hacerle frente ”, expresó la actriz, quien se sumó a la lista de figuras que hablaron del maltrato de Michele, entre ellas, la fallecida Naya Rivera.

*Bill Murray

De acuerdo a muchos de sus colegas, trabajar con Bill Murray es "una pesadilla" Brynn Anderson - AP

El actor de 73 años viene siendo acusado desde hace décadas de ser “una verdadera pesadilla” en el ámbito laboral a través de relatos que van desde episodios de acoso a otros de violencia infantil . En abril de 2022, Bill Murray fue denunciado por “conductas inapropiadas” en el rodaje de la película Being Mortal. Así lo informó la productora Searchlight a través de un comunicado que hizo llegar a todos los involucrados en el proyecto, que tiene como protagonistas al actor de Perdidos en Tokio, a Seth Rogen y Aziz Ansari. Al poco tiempo, Page Six dio a conocer que el actor “puso un brazo alrededor de una mujer y le tocó el cabello” y que fue denunciado por otras mujeres que hablaron de acoso. “Ellas se sintieron incómodas y él cruzó la línea”, contó una persona allegada a la producción.

Seth Green habló de la conducta violenta de Bill Murray en Saturday Night Live AP

Ese mismo año, el actor Seth Green recordó el mal momento que pasó trabajando con Murray. En una nota con el ciclo Good Mythical Morning, el intérprete recordó cómo, siendo un niño, debió tolerar una reacción violenta por parte del protagonista de El día de la marmota . “Cuando tenía nueve años, hice un spot en Saturday Night Live sobre qué pensaban los niños con respecto a las fiestas de Navidad”. En esas grabaciones, Murray era el anfitrión del ciclo.

“Él me vio sentado en el brazo de su silla e hizo un verdadero escándalo sobre por qué yo estaba ubicado ahí”, explicó Green. “Y yo estaba tipo ‘esto es absurdo, estoy apenas en el brazo de este sillón, hay muchísimo más espació acá’, pero él solo decía que era su silla”. En ese momento, la madre de Green intervino para que él se corriera, pero Seth no lo hizo, y eso despertó la furia del actor. “ Me agarró de los tobillos, me colgó sobre un tacho de basura y dijo: ‘la mugre se tira acá’. Yo estaba gritando, y revoleaba mis brazos. Luego me tiró al tacho de basura, yo estaba horrorizado. Salí corriendo, me escondí debajo de la mesa del camarín, y simplemente me puse a llorar ”, detalló Green.

Bill Murray y un historial de maltrato Reuters

Por otro lado, Geena Davis también mencionó lo difícil que fue trabajar con Murray en el largometraje No tengo cambio y cómo la maltrató desde la primera reunión que tuvieron, cuando le gritó por haber llegado tarde al encuentro. Esos gritos fueron moneda corriente en el set. “Eso fue malo. La forma en que se comportó en la primera reunión. Debería haberme ido o defendido, pero no hubiese obtenido el papel. Podría haber evitado ese trato si hubiera sabido cómo reaccionar o qué hacer durante la audición. Pero, ya sabes, yo era tan poco conflictiva que simplemente no lo hice”, manifestó Davis.

Asimismo, Lucy Liu también se pronunció en contra del comportamiento del actor, en su caso en el rodaje de Los Ángeles de Charlie, en el que la insultó en varias ocasiones. “Me defendí y no me arrepiento. Porque no importa qué tan bajo en el tótem estés o de dónde vengas, no hay necesidad de ser condescendiente o menospreciar a otras personas . Y no me retiraría, y tampoco debería haberlo hecho”, remarcó la actriz de Kill Bill.

*Jimmy Fallon

Jimmy Fallon, responsable de un clima laboral tóxico AP

En septiembre del año pasado, una investigación publicada por la revista Rolling Stone sobre el presentador Jimmy Fallon se convirtió en una verdadera bomba. Nada menos que catorce exempleados de The Tonight Show, el éxitoso late night emitido por la cadena NBC, hablaron sobre la toxicidad que experimentaron mientras desarrollaban sus tareas diarias en el programa , producto de la naturaleza “errática” del conductor. En las declaraciones de los integrantes del equipo (desde guionistas a personal administrativo) se perciben varios puntos en común, ya que todos coinciden en que Fallon es una persona “completamente impredecible”, propensa a “ataques de ira”, y conductas agresivas “cuando trabaja borracho”.

Las denuncias fueron realmente graves. Un empleado compartió que fue diagnosticado con trastorno de ansiedad a medida que empeoraban sus condiciones laborales y tres personas contaron que contemplaron la idea del suicidio tras ser maltratadas diariamente. “ Pensaba todo el tiempo en quitarme la vida. Aunque sabía que nunca lo haría, me preguntaba ‘¿Por qué pienso en esto todo el tiempo?’ ”, expresó un exintegrante del programa.

Si bien cinco miembros del staff acudieron al área de Recursos Humanos, sus denuncias no tuvieron ninguna repercusión. “Nadie le decía que no a Jimmy, todos estaban con pánico a su lado por no saber con qué versión de su persona se iban a encontrar, por no saber si iba a empezar a gritar. Por algo se fueron tantos showrunners del programa, todos sabíamos que no iban a durar mucho”, manifestaron.

Jimmy Fallon, cuando fue el anfitrión de los premios Globo de Oro AFP

“ Si Jimmy no estaba de buen humor, entonces se arruinaba el día de todos ”, contó un empleado. “Nadie podía hacer bromas cuando Jimmy estaba cerca, y tampoco podían quedarse a hablar a su lado, nos decían que evitáramos esas cosas porque él podía verlo y tener uno de sus ataques”. Luego de la publicación del informe, un vocero de la NBC emitió un comunicado, pero sin nombrar a Fallon. “Estamos increíblemente orgullosos de The Tonight Show y brindar un ambiente de trabajo respetuoso es una prioridad máxima”, manifestaron.

Como las aguas no se calmaron, finalmente el propio conductor grabó un video pidiendo disculpas por su accionar. “Es vergonzoso y me siento muy mal”, expresó durante una reunión por Zoom con los empleados de su ciclo. “Lo siento si te avergoncé a vos, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decirlo” , añadió y prometió mejorar para garantizar que el clima laboral deje ser tóxico, como manifestaban las denuncias. “Quiero que el show sea divertido, debe ser inclusivo, debe ser divertido, debe ser el mejor programa, con las mejores personas”, concluyó.

*Christian Bale

Christian Bale, muy agresivo en el rodaje de Terminator: La salvación Charley Gallay - Getty Images North America

En 2009, Christian Bale protagonizó Terminator: La salvación, la secuela de La rebelión de las máquinas que se puso al hombro el director McG, y que fue noticia por lo que sucedió en el set más que por sus (escasos) méritos como producción cinematográfica. En ese momento, el portal TMZ dio a conocer un audio muy fuerte del actor insultando a su compañero de trabajo, el director de fotografía Shane Hurlbut . El ganador del Oscar se enojó cuando Hurlbut pasó con su cámara por donde se encontraba el actor preparándose para una secuencia. “Si lo haces una vez más no volveré a este set si sigues trabajando aquí”, gritó Bale en una de las pocas frases que pudieron ser divulgadas, ya que el audio contenía términos completamente irreproducibles. “¿Quieres que te destroce las luces? ¿Quieres que vaya y las destroce? ¿Entonces por qué estás destruyendo mi escena?”, se lo escuchaba decir al actor, quien estaba fuera de sí y no dejaba de espetar amenazas.

Cuando el audio salió a la luz, Bale, conocido por su “trabajo de método”, se disculpó por su accionar. “Me pasé de la raya y no hay excusas para mi comportamiento”, expresó y agregó que el escucharse a sí mismo en ese estado “fue un verdadero golpe”, un llamado de atención. “ Estas cosas pasan y me sorprende la forma en que se magnificó el episodio. Pero no me gusta dar explicaciones. Ya está. Ahora cuento hasta 10 antes de decir algo ”, le manifestó al semanario Entertainment Weekly. “Lo que me perturba es que hay mucha gente que piensa que yo soy soberbio, que me creo superior a los demás”, sumó el actor sobre las consecuencias de su violento proceder en el set.

El actor se arrepintió de hacer el film y de su conducta en el set The Grosby Group

Tiempo después, admitió que no debió haber aceptado filmar el largometraje. “Dije que no tres veces. Pensé: ‘No, aquí no hay una historia’. Fue una desafortunada serie de acontecimientos relacionada con la huelga de guionistas, con Jonathan Nolan que pudo incorporarse y empezar a escribir un guion maravilloso, aunque luego tuvo que marcharse. Tengo una gran espina clavada porque me hubiera gustado relanzarla (a la franquicia de Terminator), pero lamentablemente, durante la producción, se podía ver que eso no estaba pasando. Es una verdadera lástima”.

Respecto a lo acontecido en dicha filmación, Bale habló nuevamente sobre el tema en el podcast Happy Sad Confused y aseguró que se trató de algo “inusual” en su comportamiento. “ Eso fue una gran lección para mí porque me dejé llevar por una escena, pero nunca hay que permitir que eso te haga comportarte de ese modo, y siempre tendré un gran remordimiento por lo que pasó ”, concluyó.

*Emma Roberts

Emma Roberts, acusada de transfóbica

Al igual que Lea Michele, la actriz de Amor de calendario también tiene reputación de ser una mala compañera en los rodajes con colegas a quienes no considera como tales . En septiembre del año pasado, Emma Roberts fue acusada de transfóbica por su coprotagonista de la serie American Horror Story, Angelica Ross. La actriz decidió hacer un vivo de Instagram para compartir lo que vivió en el set de la serie, en el año 2019. “Estaba parada frente a Emma, hablándole, y ella estaba frente a mí, con la espalda contra el espejo”, recordó la intérprete de Pose, sobre el mal momento vivido. “Ella dice: ‘John, Angélica está siendo mala’”.

Si bien Ross no especificó quien era el “John” a quien menciona, se especuló que podría tratarse de Roberts John J. Gray, quien dirigió dos episodios de American Horror Story: 1984. “John dice: ‘Está bien, señoritas, ya es suficiente’. Volvamos al trabajo.’ Y luego ella dice: ‘¿No te refieres a la señorita?’”, en referencia a cómo solo ella se consideraba la única mujer en el lugar. Cuando Ross escuchó el comentario transfóbico, enfrentó a Roberts in situ. “Le pregunté: ‘¿Qué acabas de decir?’ Me quedé ahí parada, tratando de procesar qué carajo acababa de decir” , dijo la actriz en sus redes. “Ella se alejó, y mi sangre estaba hirviendo”.

Thank you @RobertsEmma for calling and apologizing, recognizing your behavior was not that of an ally. I will leave the line open to follow up on your desire to do better and support social justice causes with your platform. — A N G E L I C A (@angelicaross) September 20, 2023

En otro tramo de su descargo en Instagram, Ross explicó por qué no dijo nada más en ese momento. “Pensé que si decía algo, iban a tratarme a mí de problemática. Y lo sé porque hubo alguien que habló sobre lo que ella estaba haciendo y tuvo repercusiones por eso” , agregó, en relación a otras acusaciones contra Roberts que no fueron escuchadas.

Además, Ross habló de “los juegos mentales” de Emma de su actitud pasivo-agresiva con sus compañeros, declaraciones que llegaron a los oídos de la actriz, quien se disculpó con ella. “Gracias por llamar y disculparte, reconociendo que tu comportamiento no fue el de una aliada”, escribió Ross a través de X (Twitter). “Dejaré la línea abierta para dar seguimiento a su deseo de hacerlo mejor y apoyar causas de justicia social con su plataforma”, añadió la actriz sobre la conversación que tuvieron y cómo esperaba que lo sucedido arrojara luz sobre el maltrato que vive la comunidad trans en todos los ámbitos.