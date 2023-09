escuchar

Después de ser acusado de generar “un clima laboral tóxico”, de maltratar a su equipo de trabajo y de mantener “conductas erráticas”, Jimmy Fallon expuso sus disculpas al personal de The Tonight Show, programa nocturno que conduce por la cadena NBC.

Más de una docena de exempleados del ciclo, así como trabajadores que todavía forman parte del equipo, brindaron su testimonio a la revista Rolling Stone, que inició una investigación en torno a la conducta del popular presentador. Las personas afectadas aseguran haber experimentado un presunto trato tóxico en sus tareas diarias en el programa producto del comportamiento “errático” del conductor.

Desde guionistas a personal administrativo, quienes trabajaron con Fallon y que ahora denuncian esta situación exponen que el conductor sería una persona “completamente impredecible”, que tiene “ataques de ira” y conductas agresivas “cuando llega borracho” al set.

Frente a estas graves acusaciones, el conductor pidió disculpas al personal y expuso cómo se siente tras conocerse las supuestas dinámicas de trabajo que lo tendrían como protagonista. “ Es vergonzoso y me siento muy mal ”, habría expresado primero el presentador durante una reunión por Zoom con los empleados del late night, según informó Variety.

Dirigiéndose a la asamblea en su pedido de disculpas virtual, Fallon habría agregado: “ Lo siento si te avergoncé a vos, a tu familia y a tus amigos. Me siento tan mal que ni siquiera puedo decirlo ”. Además, el presentador también habría expuesto sus intenciones de mejorar el clima laboral. ”Quiero que este espectáculo sea divertido, debe ser inclusivo para todos, debe ser divertido, debe ser el mejor espectáculo, las mejores personas”, manifestó.

Exmiembros del equipo de trabajo de The Tonight Show contaron a la revista Rolling Stone que su salud mental empeoró durante su paso por el programa y alegaron que, ante las actitudes de Fallon, trabajaban bajo presión.

La investigación recoge múltiples testimonios. “Nadie le dijo a Jimmy: ‘No’. Todo el mundo andaba con pies de plomo, especialmente los showrunners”, dijo un exempleado a la publicación. “Nunca sabías qué Jimmy íbamos a encontrar y cuándo iba a tener un ataque de ira. Mirá cuántos showrunners se fueron tan rápido. Sabemos que no duraron mucho”.

El programa supuestamente tenía una “sala de llanto” en el set, donde los empleados podían relajarse debido al ambiente de trabajo hostil . “Era como que si Jimmy estaba de mal humor, el día de todos estaría jodido”, dijo un extrabajador. “La gente no bromeaba en la oficina y no se quedaban quietos hablando entre ellos.”.

Otros integrantes del personal compartieron que fueron diagnosticados con trastorno de ansiedad a medida que empeoraban sus condiciones laborales , y otros aludieron a cómo debían lidiar con las consecuencias físicas de su problemática de salud mental con síntomas como la pérdida de cabello.

Jimmy Fallon, en el ojo de la tormenta Kevin Wolf - FR33460 AP

“Pensaba todo el tiempo en quitarme la vida. Aunque sabía que nunca lo haría, me preguntaba ‘¿Por qué pienso en esto todo el tiempo?’”, expresó un exintegrante del equipo de trabajo, quien también acusó a Fallon de maltrato y destrato, el común denominador de todos los testimonios que hacen hincapié en el miedo y la ansiedad que les generaba el ambiente laboral. En cuanto a su proceder errático, los integrantes también hablaron de cómo vieron al conductor en estado de ebriedad, y de cómo si él tenía un mal día “desquitaba sus frustraciones” con el staff.

Cinco exintegrantes acudieron al área de Recursos Humanos para exponer la situación, pero, tras ser entrevistados, no se hizo nada al respecto y decidieron abandonar el programa de manera voluntaria. “ Nadie le decía que no a Jimmy, todos estaban con pánico a su lado por no saber con qué versión de su persona se iban a encontrar, por no saber si iba a empezar a gritar ”, manifestaron los exempleados a la revista.

