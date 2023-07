Joan Collins y una fuerte confesión: “Perdí la cuenta de los hombres con los que estuve, pero sé que casi todos mis exmaridos me sacaron dinero”

escuchar

Joan Collins se sinceró como nunca acerca de su vida amorosa. La protagonista de Dinastía, de 90 años, reflexionó sobre su tendencia a mantener romances con hombres mucho más jóvenes y aseguró que perdió la cuenta de aquellos que pasaron por su vida .

La actriz británica está casada desde hace dos décadas con el productor de teatro Percy Gibson, 32 años menor, a quien conoció en 2000, cuando ambos coincidieron, ella como intérprete y él como productor, en la obra Love Letters. Gibson es su quinto esposo y, según le contó Collins a The Times, sus cuatro matrimonios anteriores estuvieron plagados de infidelidades y abusos.

“ Todos me sacaron plata, en realidad ”, aseguró la diva del cine y la televisión, aunque hizo una salvedad al referirse a su tercer esposo, el empresario Ron Kass. “Cuando nos separamos, no quedaba nada de dinero”, rememoró. Con respecto al cantante y compositor Anthony Newley, su segundo esposo y padre de dos de sus tres hijos (Tiara y Alexander), Collins reveló: “Me di cuenta de que Anthony era un genio y una persona fascinante. Y creo que sentí que sería un muy buen padre y que mis hijos heredarían algo de su brillantez y magia, lo cual hicieron. Pero tenía fallas: él no podía ser un buen padre o un buen esposo porque estaba absolutamente loco por las mujeres”.

Según indicó, la mala fortuna se terminó cuando conoció a Gibson. Sin embargo, reconoció que el amor no fue a primera vista, y que en un principio llegó a creer que era gay. “Hasta que se ofreció a comprarme el delineador de ojos y por error me trajo el rímel”, relató, entre risas. “Desde que tiene 19 años trabaja como gerente de una compañía, así que está acostumbrado a tratar con actores, productores, directores y divas. Por eso, sabe cómo manejarse conmigo”, aseguró, con cierta ironía.

Desde el comienzo de su relación con el productor, la actriz señaló en varias oportunidades que al fin había dado con el hombre ideal para ella. “Besé muchas ranas antes de encontrar a mi príncipe”, escribió en sus memorias de 2011 El mundo según Joan. “Para aquellas mujeres que buscan una pareja para toda la vida, el viejo dicho de que los hombres son como los autobuses y ‘si esperas lo suficiente, llegará el adecuado’ es cierto por una razón”, agregó en aquel libro de memorias.

Además, lo definió como “muy independiente” y “extremadamente seguro en su propia piel”. En un ensayo de 2018 que escribió para el Daily Mail, Collins dijo: “No soy una esposa de Stepford y él es un macho alfa peruano escocés, así que a veces chocamos, pero no dura mucho y somos rápidos para pedir perdón.”

Gibson nació, efectivamente, en Perú y encontró el éxito como director de teatro y productor de cine. En abril de 2000, Collins protagonizó junto a George Hamilton la obra Love Letters en el Marines’ Memorial Theatre de San Francisco, de la que Gibson era productor. “Cuando Percy y yo nos conocimos, estaba en una relación a largo plazo que se arrastraba”, contó la diva. “Había declarado que no quería volver a casarme nunca más, y mantuve esa promesa hasta que lo conocí... Nos llevamos bien de inmediato. Era divertido, simpático, bien parecido, y después de la función socializaba con él, mi coprotagonista George Hamilton y mi hija Katy”.

Después de una gira de dos meses de la obra, se reencontraron en Nueva York y vieron juntos el musical Kiss Me, Kate. Un año más tarde, él se ofreció a ayudarla a escribir su cuarta novela y en medio de ese proceso comenzó el romance. “ Fue vertiginoso, fantástico, y Percy y yo nos enamoramos locamente. Finalmente encontré a mi verdadera alma gemela y a mi esposo para siempre ”, aseguró.

“Yo tenía 60 años y él 30, pero la diferencia de edad nunca representó un problema. Lo hablamos y él no quería hijos. Adora a mis hijos y a mis nietos. Hemos estado casados durante 11 años, pero cuando lo miro al otro lado de la habitación, mi corazón todavía da un vuelco”, afirmó la diva. Collins y Gibson se casaron en Londres el 17 de febrero de 2002.

