¿Quiénes fueron? A los 88, Joan Collins celebró veinte años de casada con Percy Gibson rodeada de estrellas

Tras acotar los últimos festejos a celebraciones “de a dos” debido a la pandemia, esta vez Joan Collins quiso celebrar a lo grande y organizó una megafiesta para conmemorar sus bodas de porcelana con su quinto marido y, además, su cumpleaños número 88. Así, el jueves 17 de febrero, la actriz invitó a sus más íntimos para celebrar el 20° aniversario de su matrimonio con el productor teatral Percy Gibson (56) y brindar –con atraso– por su cumpleaños, que fue el 23 de mayo pasado. Eligió el elegante Hotel Claridge, el mismo sitio en el que la pareja festejó su boda en 2002.

Joan compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su gran amor y una de las tarjetas de felicitación que recibieron por su 20° aniversario de casados. “Sr. y Sra. Fabulosos”, dice la postal, en inglés.

Elizabeth Hurley –con un vendaje en un pie– llegó del brazo de su hijo, el modelo Damian Hurley. Getty Images

Sarah Ferguson optó por un vestido negro largo con escote cerrado y mangas semitransparentes que combinó con un cinturón con hebilla de brillantes y un clutch de Dolce&Gabbana. Getty Images

La modelo y actriz Poppy Delevingne con un diseño elegante y sensual en el que se destacaba un profundo tajo rematado con aplicaciones de bijou. Getty Images

“Hoy, hace veinte años, mi esposo y yo nos casamos y desde entonces fuimos muy felices”, publicó en sus redes sociales la ex protagonista de Dinastía (la famosa serie de los años 80), quien además compartió con humor el secreto de su matrimonio: “Baños separados”, escribió. Entre los invitados estuvieron Sarah Ferguson (62), duquesa de York, el creador de X Factor Simon Cowell (62) junto a su prometida, Lauren Silverman (44), la actriz Poppy Delevingne (35) y Elizabeth Hurley (56), quien llegó escoltada por su hijo Damian (19). “El mejor día de todos”, publicó la modelo, quien lució un vestido rojo escotado que combinó con joyas de Theo Fennell.

UN POCO DE HISTORIA

Joan Collins y el productor Percy Gib - son se conocieron en mayo de 2001 durante la gira de la obra teatral Love Letters. A pesar de los treinta y dos años de diferencia, la pareja no dudó en apostar por el amor. “La edad es más una cuestión de mentalidad y actitud que un asunto cronológico”, explicó ella. “Percy es mi príncipe azul, es un apoyo constante en mi vida, lo es todo para mí. Jamás pensé ni imaginé que tendría la suerte de conocer a una persona tan maravillosa como él”, reveló a la revista XL Semanal.

El día de su boda, el productor musical de origen peruano y escocés lució el tradicional kilt del clan Monaghan y la novia eligió un vestido largo en tono malva de Nolan Miller, el mismo diseñador que la vistió durante toda la producción de la serie "Dinastía".

La estrella y su marido en la cama de su casa de Saint Tropez, en 2013. Getty Images

Joan durante la gira promocional de su libro Star Quality (lleva escritos dieciséis libros, entre autobiografías y novelas). Getty Images

El 17 de febrero del año siguiente celebraron su boda en el hotel Claridge’s ante 180 invitados, entre ellos, Michael Caine, Roger Moore y Jerry Hall. “No tenemos un acuerdo prenupcial, aunque Percy sugirió uno. Me siento muy segura sobre nuestra relación y amor y no lo considero necesario. Percy es la persona más honorable que conocí en mi vida”, confesó en aquel momento la diva a la revista People. Inseparables, Collins y su marido mantienen intacto el amor que los une y juntos sortearon el desafío de la pandemia. “Cuando me deprimo durante el aislamiento me miro en el espejo y trato de cambiarme el peinado y me maquillo un poco. Y funciona. Mi marido, muy cariñoso, suele decirme: ‘Te ves hermosa’, y eso significa el mundo para mí”, expresó la estrella.