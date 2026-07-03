Jodie Foster, sobre la más reciente película de Brad Pitt: “Parece haber sido hecha por inteligencia artificial”

Jodie Foster abordó esta semana uno de los temas que, por lo bajo, más se comentan en Hollywood: cómo la irrupción de los distintos modelos de inteligencia artificial están cambiando la manera en la que se hace cine, pero también la manera de contar una historia y hasta de actuarla.

La actriz de El silencio de los inocentes realizó estas reflexiones en una charla titulada “¿Quién es el dueño del futuro de Hollywood?“, que se llevó a cabo este martes en el Festival de Ideas de Aspen. Allí, mientras reflexionaba junto a Michael Lynton, ex director ejecutivo de Sony Pictures, sobre los cambios en la industria del cine, mencionó a F1, la película protagonizada por Brad Pitt, como ejemplo de cómo las máquinas ya comenzaron a marcar su identidad en las películas.

Foster comentó entre risas que la película de carreras protagonizada parecía haber sido realizada por inteligencia artificial. “No lo digo con desdén, ¿cómo podría? Esta película recaudó millones de dólares. Pero veo una película como F1 y pienso: ‘F1 fue creada por IA’”, aseveró, ante la atenta mirada del público presente.

Brad Pitt en una escena de F1, en la Ciudad de México Getty Images

Y continuó: “¿No es así? Es decir, la estructura era exactamente la que se aprende en la escuela. Los actores recitan sus diálogos tal como si hubiesen sido escritos por una computadora, diciendo exactamente lo que corresponde que digan en cada momento".

Pero no todas fueron críticas. La actriz dejó en claro que, más allá de que reconoce la impronta no humana en aquel film, el resultado no le pareció malo. “Lograron dominar la tecnología para crear algo grandioso y hermoso, y potencialmente con mucha información proveniente de otras fuentes”, aseguró.

F1 sigue a Sonny Hayes (Pitt), un expiloto de Fórmula 1 que, tras años de ausencia, regresa a la pista para salvar a un equipo en crisis y entrenar a un joven y prometedor piloto, encarnado por Damson Idris.

La película, dirigida y escrita por Joseph Kosinski junto a Ehren Kruger, recaudó 634 millones de dólares en todo el mundo y fue nominada a cuatro premios Oscar, incluyendo mejor película, y se alzó con la estatuilla de mejor sonido.

“La inteligencia artificial supone un paso de gigante más hacia la transformación de la industria”, reflexionó Foster tras detallar los cambios que la tecnología digital y los efectos especiales generados por ordenador han traído al negocio del cine.

F1 recaudó 634 millones de dólares en todo el mundo AP) Christian Bruna - Pool EPA

“La gran pregunta es: ¿Va a reemplazar a los actores y guionistas?, preguntó Lynton. Y la respuesta de Foster fue tajante: “Sí, va a reemplazar gente”. La actriz explicó cómo los estudios ahorran dinero en las escenas con multitudes al duplicar a los extras. ”Estamos eliminando muchos puestos de trabajo y, con suerte, los sindicatos podrán intervenir y decir: ‘Pueden usar a mi actor 20 veces, pero le pagarán 20 veces’. Y creo que eso es justo".

Foster afirmó que, para “cosas pequeñas y útiles”, como la previsualización (la creación de escenas de películas antes de la producción), las herramientas de inteligencia artificial pueden ser de gran ayuda. “Lo que todos desearíamos es que los cineastas dominaran la IA y nunca perdieran de vista ese objetivo”. Puso como ejemplo una secuencia onírica, con la ayuda de la IA, en su película más reciente, Vie privée, que consideró un éxito, a pesar de que las imágenes “no tenían sentido”.

“Si logramos dominar la IA de forma constante a lo largo del tiempo, podremos crear cosas que nos reflejen y podremos mejorarlas”, afirmó.