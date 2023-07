Johnny Depp: tras ser encontrado inconsciente en un hotel de Budapest, reapareció públicamente usando un bastón

escuchar

En las últimas semanas, la salud de Johnny Depp ha sido motivo de preocupación entre todos sus fanáticos. A la lesión que sufrió en uno de sus tobillos en mayo pasado -y que lo obligó a posponer varias fechas de su gira musical con su banda Hollywood Vampires-, se sumó un desmayo que lo dejó inconsciente durante su paso por Budapest, Hungría. Si bien hasta el momento el artista no habló sobre lo sucedido, este fin de semana reapareció públicamente en Boston y algo llamó la atención de quienes lo reconocieron: el actor y músico, de 60 años, se mostró usando un bastón para caminar .

Luego de su recorrido por Europa del Este, el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate volvió a los Estados Unidos para continuar con sus compromisos laborales. De hecho, aterrizó directo en la ciudad de Boston para cumplir con el show que semanas atrás tuvo que suspender debido a su lesión en uno de sus tobillos. “Nos entristece compartir que Hollywood Vampires reprogramará nuestras tres fechas de gira por los Estados Unidos la próxima semana. Johnny ha sufrido una dolorosa lesión en el tobillo después de sus recientes apariciones y su médico le ha aconsejado que no viaje. Está devastado por este giro de los acontecimientos, pero espera descansar para que los cuatro vampiros puedan dar lo mejor de sí mismos en la gira por Europa”, comunicó el manager de la agrupación compuesta por figuras como Alice Cooper, Joe Perry y Tommy Henriksen.

Así fue como el pasado viernes Depp llegó a la ciudad para reencontrarse con su público. Sin embargo, su presencia llamó la atención por un accesorio que lo acompañó durante toda su estadía: un bastón que el actor y músico usó como ayuda para caminar y desplazarse. A pesar de las miradas y las posibles especulaciones respecto a su salud, el protagonista de Piratas del Caribe se mostró muy sonriente y entusiasmado por volver a subirse al escenario, sin dar precisión alguna sobre su salud a la prensa presente en el lugar.

Con un blazer a cuadros en blanco y negro que combinó con una camisa al tono, una camiseta blanca debajo, pantalones de vestir y borcegos marrones, el artista lució tan jovial como siempre a pesar de sus recientes problemas de salud. La boina a rayas, los collares superpuestos y sus gafas estilo aviador le imprimieron su sello propio a este look más tradicional.

Johnny Depp se mostró de muy buen humor y caminando con un bastón tras el desmayo que sufrió en Budapest Backgrid/The Grosby Group

Después del accidente en su pie, el artista reanudó su gira por Europa, donde fue visto usando una bota en su pierna. “¡Se está curando! Sin embargo, llevará tiempo sanar por completo. Está en una bota sobre la que puede caminar”, dijo el fotógrafo de la gira, Kyler Clark, mientras se encontraban en Bucarest, Rumania.

Si bien su gira continuó sin problemas, la semana pasada el artista tuvo que volver a cancelar un show que tenía previsto en la ciudad de Budapest tras sufrir una descompensación en el cuarto de su hotel. “Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer y lo sentimos mucho. Nuestras más sinceras disculpas”, expresó el grupo de rock a través de un escueto comunicado en sus redes sociales.

Depp había sufrido una lesión en un tobillo poco antes de emprender su gira europea con la banda Hollywood Vampires Backgrid/The Grosby Group

Mientras que Hollywood Vampires no dio más detalles al respecto, a los días el periódico húngaro Blikk aseguró que el show no se pudo llevar a cabo porque el actor y músico había sido encontrado inconsciente en la habitación de su hotel. Al parecer, un equipo médico tuvo que desplazarse de urgencia hasta el Hotel Corinthia para poder atenderlo. “ Todo lo que hemos escuchado es que Depp ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si había algo peor en él que simplemente exagerar como una estrella de rock ”, le dijo uno de los testigos al portal.

Ante la noticia, los rumores de que podría tratarse de una sobredosis comenzaron a sonar fuerte. Es que, en el juicio que el protagonista de El joven manos de tijera tuvo contra su ex, Amber Heard, el intérprete reconoció llevar muchos años automedicándose y tomando todo tipo de sustancias: “ He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando ”, confesó haciendo una especie de mea culpa.

Esta declaración, sumada a algunas imágenes de la tarde previa al concierto en las que se puede ver a Depp bebiendo alcohol, han alimentado las sospechas, culpando a sus excesos por haber tenido que cancelar el show.

Además de terminar sus fechas en Europa, este fin de semana la banda -surgida en 2015 y que se caracteriza por rendir tributo al rock de los años 60 y 70- también recuperó las pospuestas en Boston, Manchester y Bethel, haciendo delirar a sus fans con versiones de grupos legendarios como The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Rolling Stones, Jim Morrison, Jimi Hendrix y John Lennon.

