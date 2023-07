La China Suárez habló de su relación con Pampita Ardohain: “Hay mucho morbo con el conflicto”

escuchar

Primero fue Pampita Ardohain; hoy fue el turno de la China Suárez. Luego de protagonizar a fines de 2015 una de las peleas más recordadas del mundo del espectáculo, las dos mujeres lograron forjar una relación muy cordial. La semana pasada, fue la modelo y conductora quien habló con naturalidad sobre el vínculo que la une, mientras que esta mañana fue la actriz quien levantó el guante y devolvió gentilezas.

Atrás quedaron en el tiempo el escándalo del motorhome, la frase de la China sobre la “palta y la manta de Nepal” y la furia de Pampita por haber encontrado a Benjamín Vicuña, su entonces pareja, in fraganti con su compañera de elenco de la película El hilo rojo. Hoy, ya es moneda corriente verlos a los tres juntos, también en las redes sociales, sobre todo en los eventos que tienen como protagonistas a sus hijos.

Pampita y Vicuña estuvieron juntos diez años y tuvieron cuatro hijos: Blanca (fallecida el 8 de septiembre de 2012), Bautista, Beltrán y Benicio. Eugenia y Benjamín fueron pareja entre 2015 y 2021 y tuvieron dos hijos juntos, Magnolia y Amancio. La conductora de El hotel de los famosos, en tanto, se casó con el empresario Roberto García Moritán en noviembre de 2019 y el 22 de julio de 2021 coronaron ese amor con el nacimiento de Ana.

Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña, reunidos en el cumpleaños de Amancio (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

El viernes pasado fue el cumpleaños de Amancio, el segundo hijo que la China tuvo con Vicuña. Y la ex Casi Ángeles decidió compartir con sus seguidores el buen clima familiar y la apuesta que todos los días hacen por la familia ensamblada con una foto en Instagram. Junto a un “Gracias” y un corazón, la actriz publicó la postal familiar y etiquetó a varios de los presentes, incluida Pampita, pero no así a su expareja.

Luego de explicar que compartió la foto del cumpleaños de su hijo para “contrarrestar” lo que se dice sobre la relación entre ellas, Eugenia dio su teoría sobre por qué siempre se habla de la pelea que tuvo con Pampita. “ Hay mucho morbo también con el conflicto, con enfrentar a dos mujeres, más allá de que haya pasado hace mucho tiempo ”, le explicó a Andy Kusnetzoff en su programa radial Perros de la Calle. “Vende eso, poner al hombre como trofeo y a dos mujeres enfrentadas por el mismo hombre. Eso sigue pasado. Y creo que es lindo mostrar también la realidad. La gente a veces cree mucho en las películas que se arman, y creen que todo es mucho más grave o más dramático de lo que en realidad es”, agregó.

Luego de compartir su visión, volvió a hablar de la buena relación que la une con la ex de su ex. “ Nosotras tenemos esa relación y hay un montón de eventos familiares en los que nos vemos y no publicamos nada. Mis hijos fueron al cumpleaños de Anita y se aman ”, reveló, y aseguró que se juntan en la casa de ella, en la suya y que tienen “la mejor”. “Hemos hablado miles de veces de muchas cosas de la vida y así tiene que ser”, completó.

No obstante, y, como si eso fuera poco, hubo intercambio de posteos entre Carolina y Eugenia. La cantante publicó una tierna foto de Magnolia con Anita García Moritán en brazos. “Las reinas”, escribió, y Pampita no dudó en compartirlo con una cariñosa frase: “Tan lindas”. Por su parte, la modelo subió un video de Amancio y Anita jugando juntos en una cama elástica. La pequeña se cayó y el cumpleañero no dudó en ayudarla a levantarse. Asimismo, publicó una dulce foto de Beltrán con su hermanito menor y escribió: “Amancio, te queremos mucho”.

Pampita le dedicó un tierno mensaje a Amancio Vicuña por su cumpleaños (Foto: Instagram @pampitaoficial)

“ No concibo otra manera de tener una familia si no es que nos amemos entre todos, en todas las circunstancias ”, contó hace unas semanas Pampita en una charla con el ciclo de El Nueve, Implacables. “Nos llevamos muy bien y estamos todos comunicados”, explicó en ese momento. Por su parte, recientemente Eugenia se pronunció en las redes luego de que se filtrara una foto de Pampita en el shopping con Benicio y Magnolia. “Somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos. Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños”, aseguró en las redes.

La China Suárez habló de la salida que Magnolia hizo junto a Pampita

