Encontraron a Johnny Depp inconsciente en un hotel de Budapest: suspensión de show y preocupación entre sus fans

escuchar

Tras el polémico juicio que le ganó a su exesposa Amber Heard, Johnny Depp se alejó momentáneamente de la actuación y decidió enfocarse en su carrera como músico; sumergiéndose en una extensa gira por Europa del Este. La semana pasada, el artista y su banda Hollywood Vampires tenían un show previsto en la ciudad de Budapest pero, a último momento, éste fue cancelado generando un fuerte desconcierto entre sus fans.

“Debido a circunstancias imprevistas, cancelamos el show de esta noche en Budapest. Todas las entradas se reembolsarán en su totalidad. Amamos y apreciamos a todos los fanáticos que viajaron de cerca y de lejos para vernos crecer, y lo sentimos mucho. Nuestras más sinceras disculpas”, aseguró el grupo de rock a través de un escueto comunicado en sus redes sociales.

Sin embargo, el recinto del Papp László Budapest Sport Arena ya estaba lleno cuando se anunció la cancelación generando un cierto malestar entre el público presente. Mientras que algunos creyeron que se trataba de una broma y se mostraron bastante molestos ya que habían viajado desde otros países hasta la capital de Hungría para ver a la banda, otros pensaron que la repentina decisión se debía a una complicación del estado de salud de alguno de los integrantes de la banda. De hecho, muchos apuntaron a la fractura de tobillo que Deep se había hecho unas semanas antes (y que también había provocado la suspensión de tres fechas en Estados Unidos) como el posible motivo.

“Todo estaba preparado, el escenario estaba listo. Ni siquiera se nos ocurrió que podría haber un problema, sobre todo porque los miembros de la banda también habían hecho un ajuste de sonido programado por la tarde. Nadie pensó siquiera en el hecho de que Johnny Depp no participaría, un colega también instaló su micrófono”, dijo una fuente cercana a la banda.

Y si bien el público no estaba tan errado en pensar que la cancelación se debía a un problema de salud de Depp, la razón fue mucho peor que el malestar en el tobillo del artista. Fue el periódico húngaro Blikk el que recientemente ha confirmado que el show no se pudo llevar a cabo porque el actor y músico había sido encontrado inconsciente en su habitación de hotel . Al parecer, un equipo médico tuvo que desplazarse de urgencia hasta el Hotel Corinthia para poder atender al actor, motivo por el cual su actuación debió cancelarse de manera repentina. “Todo lo que hemos escuchado es que Depp ni siquiera podía salir del hotel. También escuchamos que llamaron a un médico para ver si había algo peor en él que simplemente exagerar como una estrella de rock”, le dijo uno de los testigos al portal Blikk confirmando la información.

Ante la noticia, los rumores de que podría tratarse de una sobredosis comenzaron a sonar fuerte. Es que, en el juicio que el protagonista de Piratas del Caribe tuvo contra su ex, Amber Heard, el intérprete reconoció llevar muchos años automedicándose y tomando todo tipo de sustancias: “He tomado esas sustancias para insensibilizarme ante los fantasmas, los demonios que seguían conmigo desde mi juventud. Básicamente me estaba automedicando’', confesó haciendo una especie de meaculpa.

Esta declaración sumado a algunas imágenes de la tarde previa al concierto en las que se puede ver a Depp bebiendo alcohol han alimentado las sospechas; culpando a sus excesos por haber tenido que cancelar el show. Hasta el momento ni el artista ni ningún miembro de la banda se ha pronunciado al respecto por lo que habrá que esperar a la fecha que esta noche Hollywood Vampires tiene prevista en Polonia para ver si dicen algo.

La banda, surgida en 2015, está liderada por Johnny Depp, Alice Cooper, el guitarrista de Aerosmith, Joe Perry, y algunos músicos invitados como Duff McKagan (Guns N’ Roses) o Matt Sorum (Velvet Revolver). Se caracteriza por rinde tributo al rock de los años 60 y 70 con versiones de grupos legendarios como The Who, Led Zeppelin, Pink Floyd y The Rolling Stones, y otros artistas como Jim Morrison, Jimi Hendrix y John Lennon.

LA NACION