Suzanne Somers, protagonista de la serie Tres son multitud, confirmó que tiene cáncer: “Hago todo lo posible para no dejar que esta insidiosa enfermedad me controle”

Otra vez el cáncer se cruzó en el camino de Suzanne Somers. Las alarmas se encendieron cuando la actriz de Tres son multitud, la icónica serie de fines de los 70 que la lanzó a la fama mundial, no apareció en su programa de Facebook Live. Fue Alan Hamel, su esposo y también productor, quien reveló que la estrella está “lidiando con problemas de salud”. Luego, la propia estrella habló de su situación y de cómo batalla a diario contra la enfermedad.

En declaraciones que publicó el diario Daily Mail, Somers, de 76 años, hizo referencia al regreso de su cáncer luego de que trascendiera esta mañana la triste noticia. “He estado viviendo con cáncer desde mis veinte. Y cada vez que aparece ese pequeño hijo de puta, le sigo respondiendo”, aseguró la célebre actriz. “Hago todo lo posible para no dejar que esta insidiosa enfermedad me controle” , agregó luego.

Si bien no hizo alusión al tipo de cáncer que enfrenta, aseguró que, como en todo momento, Hamel y sus hijos se mantienen junto a ella. “Mi cáncer es una enfermedad que afectó a toda mi familia. Una vez que me golpeó, cuando tenía 20 años, Alan y yo nos acercamos aún más y cada momento de cada día fue precioso”, reveló. “No hemos pasado ni un día separados en más de 42 años. Esa es la gran ventaja de mi cáncer”, explicó luego, y aseguró que tanto su marido como sus hijos son quienes la sostienen. “Mi increíble familia me ha brindado un apoyo increíble en cada paso del camino”.

La vida sana, una ventaja

Según la misma actriz explicó, el estilo de vida que lleva adelante la ayudó siempre a afrontar la enfermedad de la mejor manera. “Mis médicos dijeron que si no llevara una vida libre de químicos y respaldada por hormonas bioidénticas, probablemente no estaría aquí hoy”, reveló. “Estoy muy agradecida con todos mis fanáticos por todos los deseos de amor. Eso significa mucho para mí”, completó luego.

Esta mañana fue el mismo Hamel quien compartió el diagnóstico de la actriz con su público. El productor de cine explicó también que Somers mantuvo un perfil bajo estos días porque está ocupada luchando contra el cáncer. “ Ella ahora ha lidiado con su cáncer una vez más. El 6 de junio obtuvo un visto bueno, pero el cáncer es complicado y ahora monitorearemos de cerca todo lo que sucederá en el futuro ”, expresó Hamel a Page Six.

Somers en Tres son multitud

“Suzanne ha vivido con cáncer toda su vida. Cuando tenía 20 años también había lidiado con dos hiperplasias, que es la sala de espera del cáncer”, revisó, y amplió de inmediato la información; recordó que a los 30 Suzanne luchó contra un cáncer de piel y a los 50 le diagnosticaron cáncer de mama. En esta oportunidad, y sin hacer mención a la enfermedad, Hamel explicó que Somers puso al trabajo en segundo plano para centrarse en su salud.

Cambio de hábitos

Somers recurrió a hábitos saludables, como priorizar el sueño, llevar una dieta totalmente orgánica y eliminar los ultraprocesados en los alimentos y los químicos en los productos de belleza después de un diagnóstico de cáncer de mama en 2000.

Joyce DeWitt, Suzanne Somers y John Ritter en Tres son multitud ABC Photo Archives

“Tengo que decir que desde que abracé la salud, nunca he disfrutado más la vida. Me gusta cómo me veo, me gusta cómo me siento. Me gusta mi energía... Puedo decir que el envejecimiento puede ser increíble si sabés cómo abordarlo. Requiere un poco de trabajo”, aseguró Somers en una entrevista que le dio a Park Magazine hace dos años.

Además del cáncer, Somers debió poner un alto en su carrera en 2020: la actriz sufrió una terrible caída y terminó con el cuello roto y una conmoción cerebral, una lesión que afectó su equilibrio y su forma de caminar y que la llevó directo al quirófano. Según Hamel, Suzanne también está lidiando con algunas consecuencias de ese terrible accidente.

Luego de obtener algunos papeles secundarios para la televisión, Somers logró ocupar el centro de la escena gracias a la película American Graffiti (1973), dirigida por George Lucas. Luego, su figura se hizo mundialmente famosa de la mano de Chrissy Snow en la sitcom Tres son multitud, donde participó de 100 episodios entre 1977 y 1981.

