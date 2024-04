Jon Bon Jovi admite que no ha sido “un santo” durante su matrimonio: “Se trata de no ser tan tonto como para joder la vida familiar”

Escuchar

A simple vista parecen una pareja perfecta y feliz, que permanece unida en matrimonio desde 1989; sin embargo, no todo ha sido color de rosa en estos largos años de amor. Al menos eso admitió Jon Bon Jovi sobre su relación con Dorothea Hurley, la mujer a la que conoció en el colegio secundario y que se mantuvo a su lado en las buenas y en las malas.

“Están todos esos maravillosos clichés de la estrella del rock”, declaró el vocalista de Bon Jovi a The Independent en una entrevista publicada el domingo, a propósito del estreno de la serie documental Thank you, Good Night: la historia de Bon Jovi, que en nuestro país estará disponible desde este viernes, por Star+. “ Se trata de no mentir nunca sobre haber sido un santo, pero tampoco ser tan tonto como para joder la vida familiar ”.

El músico, de 62 años, admitió que su matrimonio ha durado tanto tiempo gracias a la paciencia de su esposa y a la tolerancia hacia sus infidelidades a lo largo del tiempo. También explicó que tienen “una sociedad de admiración mutua y la suerte de haber crecido juntos”.

El vocalista y su mujer se conocieron en la escuela secundaria y contrajeron matrimonio en 1989 Michael Ochs Archives - Michael Ochs Archives

Hace varios años, a través de canción “Bed of Roses”, la estrella confesó que se arrepentía de muchas de sus aventuras. “Ahora que cerrás los ojos / Sabes que estaré pensando en ti / Mientras mi amante me llama / Para que vuelva a ser el centro de atención / Esta noche no estaré solo / Pero sabés que eso no significa que no me sienta solo / No tengo nada que demostrar / Porque es a ti a quien moriría por defender”.

Bon Jovi y su esposa Dorothea comparten una historia de cuarenta años de relación, 34 de matrimonio y la crianza de cuatro hijos: Stephanie (30), Jesse (28), Jake (20) y Romeo (19). “Crecimos juntos y realmente nos gustamos y queremos pasar la vida juntos”, recalcó el músico hace un tiempo en una entrevista. “ Trabajamos duro en eso y nos disfrutamos mutuamente ”, dijo el vocalista de “Livin’ On A Prayer” e insistió en que tanto él como su esposa han sabido separar su vida profesional de la relación de pareja. “Escribir canciones es solo lo que hago, no es quien soy”, remarcó. “Me sentí inmediatamente atraído por ella desde el minuto en que la vi, y eso nunca ha cambiado en 40 años”, agregó.

Jon Bon Jovi y su mujer Dorothea en la entrega de los Globo de Oro 2013 EFE

Además de perdonarle alguna que otra infidelidad, Dorothea también fue una roca durante algunos vaivenes que tuvo el músico con su salud mental. En 2016 él admitió que los tres años anteriores habían sido “los peores de su vida”, después de que Richie Sambora, guitarrista de Bon Jovi, abandonara abruptamente la banda tras 30 años. “ Fue una época muy, muy difícil de la que todavía no me he recuperado del todo, pero mi mujer se ha portado increíble. Sin ella no estoy seguro de cómo lo habría superado ”, le dijo a The Mirror.

Anteriormente, el artista había revelado que en 1991 sufrió una crisis nerviosa luego de que el lanzamiento del tercer disco suyo, Slippery When Wet, y las giras que le siguieron lo dejaron completamente exhausto. Mientras buscaba ayuda psicológica con un profesional, en su cabeza rondaba la posibilidad de suicidarse tirándose de un auto en movimiento. “No estoy preparado para contarlo todo, pero no fue lindo”, aseguró. Además, encontró refugio en la actuación. “Descubrí que actuar me liberaba”, afirmó sobre su breve incursión en ese mundo.

Hoy, la familia vuelve a estar en los ojos de todos gracias al amor entre uno de sus hijos, Jake, y la protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown. La joven pareja anunció su compromiso el año pasado con un emotivo posteo en Instagram, contándole al mundo que estaban planeando pasar por el altar. “Te amé tres veranos. Ahora, cariño, los quiero todos”, escribió la joven en un posteo junto a Bongiovi, junto a una instantánea en la que aparecen sonriendo muy felices, mientras él la abraza desde atrás y en primer plano se ve un anillo de diamantes.

