Jon Cryer recordó su breve romance con Demi Moore en los 80 mientras ella luchaba contra su adicción a las drogas

Si bien Demi Moore fue una de las pocas integrantes del “Brat Pack” que se convirtió en una celebridad de Hollywood, puertas adentro su vida no era tan exitosa como parecía. Así lo recordó Jon Cryer durante el encuentro que protagonizaron varios de los integrantes de aquella generación dorada de actores de los 80 en el Festival de Cine de Tribeca. “Ella ya estaba luchando con un problema de drogas. Algo de lo que felizmente no me di cuenta”, reveló. También recordó el breve romance que mantuvieron durante el rodaje de Amor en foco.

Moore y Cryer, quien luego ganó popularidad gracias a la exitosa serie de televisión Two and a Half Men a principios de 2000, se conocieron en el rodaje de Amor en foco. Ella, en aquel momento, era una de las máximas exponentes del “Brat Pack”, un grupo de jóvenes actores jóvenes y rebeldes que frecuentemente compartían pantalla en películas destinadas al público adolescente en la década de 80 y que se convirtió en un fenómeno cultural por peso propio. Además de Moore, fueron parte de aquel suceso Emilio Estévez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Judd Nelson, Molly Ringwald y Ally Sheedy.

Andrew McCarthy, Ally Sheedy, Demi Moore y Jon Cryer en Nueva York Charles Sykes - Invision

El viernes pasado, en el marco del clásico festival de cine que se realiza cada año en la ciudad de Nueva York, varios miembros de aquella generación se reunieron para apoyar a Andrew McCarthy en el estreno de Brats, documental que escribió y dirigió sobre aquellos años. McCarthy, Sheedy, Moore y Cryer sonrieron y posaron juntos en la alfombra roja del evento. Luego, hablaron con la prensa.

Un romance “muy pequeño”

Demi Moore reveló que Jon Cryer, de Two and a Half Men, dejó de ser virgen con ella

En el marco de su reencuentro con Demi Moore, Cryer recordó el brevísimo noviazgo que tuvo con la estrella de Hollywood. “Salimos por un corto tiempo mientras trabajábamos en Amor en foco, pero supongo que nuestro romance en particular fue, de hecho, bastante pequeño”, rememoró el actor de 59 años, según la revista People. “Ella ya estaba luchando con un problema de drogas. Algo de lo que felizmente no me di cuenta hasta un par de semanas antes de que terminara la película”, completó.

Pese a los problemas personales de la actriz, Cryer resaltó que ya en aquel momento se podía ver en Moore algo diferente al resto . “Lo que siempre sería grandioso de ella ya era evidente; esa increíble combinación de vulnerabilidad, dureza y belleza”, explicó. “Ella era increíblemente carismática y comprendía mucho mejor el negocio que yo. Conocía a todos en la ciudad, pero ambos estábamos muy nerviosos por ser protagonistas de una película por primera vez”, completó.

Por su parte, Moore habló de su pertenencia a aquel grupo de jóvenes rebeldes y exitosos. “No me percibía como parte del ‘Brat Pack’ porque no creía que fuera uno de los chicos geniales. Y definitivamente eran los chicos geniales”, explicó. “Pensé que las dos películas que definían al grupo eran The Breakfast Club y St. Elmo’s Fire, y en ninguna de ellas aparecí”, analizó luego.

La revelación de Moore sobre la sexualidad de Cryer

La tapa del libro autobiográfico de Demi Moore

En su libro de memorias, Inside out, Demi Moore habló de sus grandes amores, pero también de sus relaciones fugaces. Y entre relato y relato, reveló que Jon Cryer dejó de ser virgen con ella. Según un capítulo del libro, Cryer perdió la virginidad con la actriz durante aquel breve romance que el mismo Cryer recordó en Tribeca, algo de lo que ella luego se arrepintió. “Le robé lo que pudo haber sido un momento importante y hermoso”, escribió Moore.

Ante las palabras de Moore, Cryer hizo su descargo en las redes sociales. El actor dijo que en realidad él en ese momento no era virgen y que cree que la actriz se pudo haber equivocado porque en realidad no tuvieron buen sexo. “Se justifica que ella haya pensado eso basada en mi nivel de habilidad y la expresión de asombro en mi rostro en ese momento. En realidad, yo ya había perdido mi virginidad en la escuela secundaria”, escribió el actor en su cuenta de Twitter. Quien fue conocido en los 80 como Ducky por su papel en el clásico film La chica de rosa, además aclaró: “Lo bueno es que ya no tiene que sentirse mal por eso”.

