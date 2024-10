Jorge Lanata: se difundió un nuevo parte y su esposa, Elba Marcovecchio, le envió una carta documento a Sara Stewart Brown

Escuchar

Este jueves, el Hospital Italiano difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Jorge Lanata. “Ayer (miércoles) el paciente Jorge Lanata fue sometido a una intervención quirúrgica programada para continuar su tratamiento del cuadro de isquemia intestinal, previamente diagnosticado”, señala el parte.

“La cirugía se realizó en un contexto de completa estabilidad hemodinámica -continúa-. Dadas las condiciones locales óptimas del intestino remanente y su evolución favorable durante el procedimiento, se llevó a cabo la reconstrucción del tránsito intestinal sin complicaciones intraoperatorias. Además, se realizó el cierre definitivo de la pared abdominal. Hasta el momento, la recuperación postoperatoria del paciente ha sido favorable. Se encuentra estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas y con la función renal estable. Actualmente se le proporciona analgesia para el control del dolor y sedación, y continúa con ventilación mecánica en modalidad de soporte. El paciente permanecerá internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde estará bajo monitoreo y control estricto en los próximos días, los cuales serán claves para su evolución”. El parte médico está firmado por los doctores Oscar Mazza, jefe del Servicio de Cirugía General y Susana Bauque, jefa del Servicio de Terapia Intensiva.

Parte médico del Hospital Italiano. Lanata

Mientras el periodista lucha a diario por su recuperación –recordemos que lleva más de cuatro meses de internación–, el enfrentamiento entre su familia y su actual esposa y apoderada, Elba Marcovecchio, no se detiene. Recordemos que Marcovecchio decidió suspender a dos de los empleados de confianza de Lanata, una medida que en las últimas horas fue revertida por Sara “Kiwi” Stewart Brown, exesposa y madre de su hija Lola.

A través de las redes sociales, la artista plástica confirmó esta mañana que tiene un poder recíproco, firmado por Lanata, que decidió utilizar en estos momentos de tensión. “Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho contra personas a las que nunca hubiera perjudicado. Por lo que lo dejé sin efecto legal. Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo en que la gente que lo acompañó fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, se queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esta forma”, argumentó la exmujer del periodista.

Además, Stewart Brown explicó: “Es un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento. Así dice expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad”.

Esto sucedió en horas de la mañana. Por la tarde se supo que Marcovecchio respondió con una carta documento . Según pudo saber LA NACIÓN, la carta documento señala: “Su comportamiento lejos de la hidalguía que la guió en el año 2016 encierra una actitud de irrespeto de las decisiones libres que ejerció Jorge, por ejemplo casarse y otorgarme un poder para que dirija el barco en su ausencia. Lamento profundamente que se arrogue facultades que no le pertenecen, entre ellas cuestionar los actos conservatorios del patrimonio de mi marido que me fueran confiados por ser su esposa por el poder otorgado y por ser cotitular de la cuenta bancaria. Procuré ajustar costos para seguir pagando su opulenta cuota alimentaria en su integridad sin siquiera reducirse... En conclusión, rechazo su revocación de poder cuyo único fin es económico”, señaló Marcovecchio en clara referencia a la medida adoptada por Stewart Brown.

Carta documento de Elba Marcovecchio, del 17 de octubre de 2024

Sumado al documento judicial, cerca de las 20 de este jueves, Marcovecchio publicó un descargo en términos más coloquiales en su cuenta de Instagram a través de varias historias, en las que detalló : “Una vez más me veo obligada a defenderme ante los inmerecidos ataques y tergiversaciones públicas que nada tienen que ver con la verdad. Resulta inverosímil que haya quienes tengan fuerzas y ansias de rivalidad en este momento donde Jorge pelea por su vida como nunca antes... No he sido yo quien ha iniciado este doloroso enfrentamiento, cuyas razones solo reflejan lo que alguna vez me dijo Jorge: ‘Se van a matar por la plata’. Se quedó corto. [...] Sus actos hablan por ella”, escribió.

Elba Marcovecchio publicó en sus historias de Instagram, el 17 de octubre, un descargo contra las hijas de Jorge Lanata

