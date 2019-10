Jorge Rial: "Macri desperdició una oportunidad histórica"

Jorge Rial dijo que Mauricio Macri perdió una "oportunidad histórica" 00:59

Jorge Rial dijo que Mauricio Macri desperdició una oportunidad histórica, que fue sobrevalorado y que llegó al poder por factores externos. Además, confesó que votará por el Frente de Todos y que Alberto Fernández "tiene personalidad y puede convivir tranquilamente con los fantasmas que mucha gente ve".

"Macri desperdició una gran oportunidad histórica", dijo el conductor de Intrusos y sostuvo que el presidente "priorizó que tanto él como sus amigos recuperen derechos y bienes que creían perdidos durante los últimos años".

La entrevista que mantuvo Jorge Rial con Luis Novaresio en el canal A24 estuvo llena de valoraciones políticas, entre ellas la que que afirma que Macri llegó a presidente por factores externos que no tuvieron que ver con sus capacidades sino más bien con errores dentro del kirchnerismo. "Estuvo en el lugar indicado en el momento indicado, podría haber sido cualquiera", graficó.

"Creo que hubo un error nuestro, sobre todo de los que lo conocemos bien. ¿Qué tenía tan especial como para que hayamos creído que era un estadista? ¿Qué pensábamos cuando arrancó?: ´La tiene clara en economía. Van a venir todos los inversores porque son similares. Y en la política va a aprender, pero se va a rodear de gente capaz y va a estar bien'. Fue todo al revés", remarcó, y dijo: "Le pifió absolutamente todo".

"Creo que lo que está pasando en Latinoamérica te muestra para donde va la cosa. Seguir hablando de Chile como ejemplo es un error enorme", indicó sobre el viraje hacia la derecha política del discurso del presidente.

"Quisieron imponer el modelo chileno que explotó. Acá no sucede lo mismo porque estamos contenidos por los planes sociales. Fijate lo que hizo Sebastián Piñera (el presidente chileno). Lo llaman agenda social, pero son planes", polemizó.

"Me parecería bien que Macri siga en política y que aprenda más. Creo que fue demasiado rápido en llegar a la presidencia. Cualquiera que ocupe un cargo público tiene que pasar por la 'universidad de la militancia' y codearse con la gente al menos dos años", manifestó.

Otras definiciones de Jorge Rial

Alberto Fernández: "Es un tapado. No lo teníamos. Creció mucho desde el momento en el que fue ungido como candidato. Es una incógnita, pero vamos a verlo en el poder. Tiene a favor la militancia, el haber estado en contacto con el poder, conoce todos los botones. Pero le toca una muy difícil. No creo que haya doble comando ni que gobierne Cristina. Alberto tiene personalidad y puede convivir tranquilamente con los fantasmas que mucha gente ve".

Cristina Fernández de Kirchner: "Me la imagino como una persona de consulta permanente de Alberto. No podés despreciar una figura política como ella. No creo que ponga piedras en el camino. Me parece que hay una mentalidad de unidad. Creo que hicieron una revisión y vieron errores graves. La victoria de Macri en parte fue por esos errores".

María Eugenia Vidal: "Tiene un gran futuro. Creo que le pasó todo demasiado rápido. Creo que se va a tener que tomar un tiempo para descansar y después volver. Tal vez le quedó grande la gobernación, como le quedaría a cualquiera".

Axel Kicillof: "Ojo con Axel. Creo que tiene un futuro bastante interesante en política nacional. Igual, tiene que superar la provincia".

Para cerrar, reveló que votará por el Frente de Todos: "Voto a Alberto por convicción, porque soy peronista. No voto en contra de Macri. Empecemos a votar porque creemos en algo".