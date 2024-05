Juana Viale vuelve a los almuerzos con Jey Mammon como invitado

Escuchar

Juana Viale regreso a la televisión luego de su gran travesía por el océano Atlántico y un mes fuera del aire. En su vuelta a la pantalla de eltrece, la conductora y actriz contará con la presencia de Jey Mammon el próximo domingo al mediodía. La noticia no pasó inadvertida y generó una serie de comentarios en las redes sociales. También se sentarán a su mesa Aníbal Pachano, los periodistas Nacho Otero y Valeria Sampedro y un especialista en medicina del sueño.

La actriz y conductora se ausentó de su ciclo a principios de abril para cumplir un sueño: emprendió un viaje en velero junto a su pareja, Yago Lange -hijo del medallista olímpico Santiago Lange- y un equipo de tres personas más, con el fin de estudiar el Atlántico, recoger plásticos que contaminan las aguas y grabar imágenes para un documental. La semana pasada, Juana pisó tierra firme. Con el objetivo cumplido, Viale anunció su regreso a sus heredados almuerzos.

Juana Viale viajó por el océano de la mano de su novio, Yago Lange

Cuando todo parecía que iba a fluir en relación a su regreso -”A la Argentina cuando llegue me clavo los tacos aguja y los vestidos de [Gino] Bogani y vuelvo”, le dijo a Mirtha algunos programas atrás-, el nombre de Jey Mammon comenzó a causar revuelo. Esta mañana, desde la cuenta de X del programa anunciaron la presencia del conductor y comediante y, de inmediato, los comentarios comenzaron a mostrar el enojo de los seguidores del envío de eltrece.

“Nuestro segundo invitado confirmado para #AlmorzandoConJuana es el conductor @JEYMAMMON”, anunciaron junto a la foto del exconductor de La peña de morfi y Los Mammones. Las respuestas no tardaron en aparecer.

“¿Sra, quién le arma las mesazas? ¡Por favor! Nos vemos el otro finde”, reaccionó un usuario de la red social. “¿En serio nieto de Mirtha Legrand? ¡Qué mal che!”, escribió otro usuario enojado y apuntando directamente contra Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor tanto de las cenas de los sábados como de los almuerzos de los domingos. “Hace algunos años también sentó a la mesa al Bambino Veira, esta no sería la primera vez”, acotó alguien más. “¿En serio? Para no mirar”, remató otro, indignado.

Además del enojo con la producción y el pase de factura por la supuesta mala elección del invitado, muchos usuarios de X recordaron el escándalo en el que se vio envuelto el año pasado y que lo alejó de los medios.

De la denuncia a la cancelación

La denuncia de Lucas Benvenuto cambió la vida de Jey Mammón Archivo

Todo comenzó cuando Lucas Benvenuto denunció a Jey Mammon en 2020 por abuso sexual por hechos que habrían tenido lugar cuando él era menor de edad. La Justicia sobreseyó al humorista en 2021 porque el delito del que se lo acusaba ya había prescripto. Tres años después, en marzo de 2023, el joven recordó aquella denuncia en A la tarde y encendió de nuevo la mecha. Las palabras de Benvenuto no solo sorprendieron y sacudieron a la opinión pública sino que, además, dejaron a Mammon sin pantalla: Telefe decidió apartarlo de La peña de Morfi hasta que la situación se aclare. Nunca más volvió.

En su red social, el conductor habló de “una persistente campaña de acoso y difamación” y habló de “un episodio falso en gran parte de su contenido”. Dio algunas entrevistas, se fue a España y reapareció en la entrega de los premios Martín Fierro. A finales del año pasado, el músico retomó su contacto con el público y regresó al teatro en Carlos Paz con la obra Jey, enseguida vuelvo.

Un revés judicial

A mediados de abril, Mammon vivió un revés en su enfrentamiento con Lucas Benvenuto: la Justicia falló en su contra en la causa por calumnias e injurias que el conductor le inició a al patinador después de que éste lo denunciara por abuso sexual infantil. El fallo ratificó un dictamen judicial previo que le impide a Mammon seguir adelante en su demanda contra el joven. “Finalmente, se hizo pública la sentencia en la querella contra Lucas Benvenuto. La Justicia le otorgó la razón a Lucas. Justicia por los niños abusados”, destacó el abogado Javier Moral en una publicación en Instagram.

“Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la Justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor… haría lo mismo una y otra vez. Hablaría, denunciaría y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias”, expresó el deportista en una publicación en la misma red social junto a una imagen del fallo.

LA NACION