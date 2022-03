Jorge Rial: separado, ¿y con nuevo amor?

Después de meses de rumores, finalmente Jorge Rial confirmó su separación de Romina Pereiro. Si bien el conductor no dio detalles de los motivos de su ruptura, quien sí lo hizo a través de una catarata de tuits fue Yanina Latorre. Tras contar que ya está en marcha el divorcio, la panelista reveló dónde está durmiendo el periodista y quién sería su nueva conquista.

A horas de que El ejército de LAM debute en la pantalla de América, Yanina Latorre lanzó una bomba en la red social del pajarito. “La crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio”, lanzó la angelita generando una fuerte repercusión entre los usuarios de Twitter.

“El se va de la casa. Ella se queda. Todo acordado con abogados”, continuó la rubia al tiempo que aseguró que la casa que compartían en Belgrano R está en venta. Respecto a la nueva residencia del conductor de Argenzuela, reveló: “Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas, Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10″.

Esta última noticia despertó un gran revuelo entre los seguidores de Latorre, por lo que la rubia dio más detalles: “JR y Quevedo se encontraban en Palacio Cabrera, muchas veces después de hacer Instalate en América (en referencia al programa que la periodista hace en dicho canal). Dejaron de verse cuando @AngeldebritoOk confirmo el divorcio porque parece que Romina puso el grito en el cielo. Y como el divorcio no está firmado, Jorge Rial teme que se le complique”, relató.

“El divorcio ya está cerrado. La semana que viene ya podrían firmar. Romina aceptó sin leer. Está buscando departamento. Jorge Rial le ofreció un depto que a ella le pareció chico, por eso sigue buscando (…) El abogado es Beccar Varela, que está trabajando sin parar para tener todo listo y hacer el anuncio oficial del divorcio junto con la firma del mismo”, agregó mientras aclaraba que están separados desde octubre y que la ruptura no se debe a ninguna tercera en discordia.

“Jorge Rial está cuidando mucho todo porque si sale rápido el divorcio, va a aparecer “la nueva”. Y el divorcio no fue por una tercera persona”, comentó. En cuanto a cómo se conoció con la periodista de C5N, las casualidades que los unen son muchas. “Jorge Rial y Quevedo se conocieron por (Agustina) Kämpfer (expareja de Rial) y además, él se tatua con el ex de ella (en referencia a Fernando Colombo, un reconocido tatuador del ambiente). No se muestran. Ella lo va a ver seguido después de su programa que termina 1 AM. Pero no se queda, vuelve a su casa porque tiene una hija”, señaló.

“Estoy solo, elaborando el duelo”

Ante semejante rumor, Socios en el espectáculo fue a buscar a Jorge Rial a la salida de la radio para conocer de su boca si es verdad que está saliendo con su colega. Tras mandarle saludos y éxitos por su debut a sus excompañeros de Intrusos, el periodista finalmente habló de las versiones.

“¿Es mentira que estas saliendo con Alejandra Quevedo?”, lanzó Karina Iavícoli ante una mirada fulminante por parte del periodista. “Es mentira que estoy saliendo con nadie, estoy solo. No salgo con nadie, estoy solo, elaborando el duelo”, repitió serio y sin querer hablar del tema.

Respecto a si hay posibilidades de reconciliación con Romina Pereiro, expresó: “Si claro, ¿Cómo no va a haber posibilidades? Siempre hablamos, todos los días y varias veces”, confesó.

La palabra de Romina Pereiro

Con motivo del Día mundial de la obesidad, Romina Pereiro -licenciada en Nutrición- dio una nota en el nuevo ciclo de eltrece, donde inevitablemente se le preguntó por el tema del momento. Tras aclarar que ante situaciones de angustia y ansiedad no se le da por comer como a todo el mundo, sino “por otras cosas”, la nutricionista no quiso hablar de su separación de Jorge Rial. “Los quiero un montón a Rodri (Lussich) y a Adri (Pallares). Bailé con ellos el vals en mi casamiento, pero no me siento cómoda hablando de algo que tenga que ver con lo privado. Sé que por mi familia soy pública y también por mi trabajo, pero no me siento cómoda hablando de esto, no me sale”, remató sin decir ni una palabra más.