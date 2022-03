Socios del espectáculo: así comenzó el nuevo programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Este lunes, pasaditas las 11 de la mañana, arrancó Socios del espectáculo. En un sorpresivo horario, el matutino conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcó en la pantalla de eltrece con todas las noticias del mundo del espectáculo, un panel íntegramente femenino y con muchos guiños y similitudes a Intrusos.

Pasados 10 minutos de las 11 de la mañana comenzaron a sonar los primeros acordes de la pegadiza cortina musical del nuevo ciclo de chimentos y una voz familiar -la del exlocutor de Intrusos, Fabián Cerfoglio)-le dio la bienvenida a Graciela Alfano, Paula Varela, Karina Iavicoli, Mariana Brey y Luli Fernández, las mujeres que acompañaran a los periodistas en este nuevo desafío.

Tras desfilar una por una en la alfombra roja, llegó el turno de ellos: la dupla encargada de timonear las nuevas mañanas de eltrece. Muy eufóricos y con looks similares (Pallares eligió un traje color chocolate mientras Lussich uno bordó), los conductores hicieron su entrada triunfal y recorrieron el estudio con sus clásicos bailes y coreos.

“¿Nos extrañaban? ¿Nos esperaban?”, preguntó Adrián Pallares entusiasmado con el debut después de más de un mes sin pantalla. “Arrancamos este Socios del Espectáculo acá en eltrece. Estamos felices de reencontrarnos. La sana costumbre de las mañanas de la televisión ”, comentó mientras le daba la bienvenida a su compañero y se fundían en un cómplice abrazo. “Gracias a eltrece por convocarnos. Han cometido un gran error pero bueno, está hecho, así que vamos a trabajar. Señoras y señores: arranca el programa”, bromeó Rodrigo Lussich, fiel a su estilo.

Un debut con algunos pases de factura

Como era de esperarse, el primer programa del ciclo estuvo cargado de todos los temas candentes de los últimos días: la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro (con la supuesta tercera en discordia, la periodista de C5N Alejandra Quevedo, incluida), la fiesta de casamiento de Flavio Azzaro en medio de sus polémicos dichos por la violación grupal en el barrio de Palermo y el debut de Los Protectores, la nueva ficción protagonizada por Adrián Suar, Gustavo Bermúdez y Andrés Parra que esta noche tendrá un preestreno en eltrece antes de su lanzamiento por Star+.

A pesar de la cercanía con Jorge Rial, los conductores aprovecharon la ocasión para tirarle algunos palitos a su ex jefe; con quien tuvieron alguna que otra rispidez cuando compartieron el piso de Intrusos. “La escandalosa separación de Jorge Rial. Así lo hubiera titulado Rial si hablara de otro, así que ¿por qué no lo vamos a hacer con él?”, disparó Lussich muy picante mientras se adentraban en el tema.

“Podemos hablar un minuto con Jorge”, lanzó mientras inauguraban “La inti-cam de los socios”; una nueva sección donde los conductores le hablan directo al protagonista y cuentan algunas intimidades. “Vos sabes Jorge que nosotros tuvimos una época muy buena, Adri mucho más tiempo”, comenzó el uruguayo mirando a una cámara especial mientras Pallares aclaraba: “La tenemos”.

“Yo con Jorge igual he discutido al aire”, advirtió quien estuvo nueve años al lado del creador de Intrusos. “Sí, se te empañaron los ojos ahí, ¿te acordás? Estabas como con ganas de explotar pero te contuviste”, expresó su compañero tirándole de la lengua al expanelista: “Sí, me contuve porque se armaba” , recordó Pallares con total sincericidio.

“Yo tengo mucha gratitud porque viví una etapa buena pero vos terminaste como el oj… por el tema del chat paralelo”, insistió Lussich sonrojando a su co-conductor. Mientras el protagonista se defendía en vivo, su colega siguió contando algunas intimidades de esa relación que terminó con algunas rispideces: “Sí, yo me acuerdo que cuando él se fue de Intrusos dijo: ‘me tienen las bolas llenas’ y se fue del grupo. Dijo: ‘sigan en el chat paralelo total este no tiene sentido si tienen el otro’ y me nombró administrador”, contó, entre risas.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Sin embargo, ese no fue el único pase de factura que tuvo este estreno. Minutos después, Graciela Alfano interrumpió la agenda del día para hacerle una pregunta incómoda a uno de los conductores. “Perdón, tengo que aclarar esto porque si no me queda acá (mientras hacía el gesto de atragantada). Con Rodri yo estoy divina, es un amor”, dijo mientras Pallares la miraba desencajado: “Ah, ¿nosotros tenemos un problema?”, le preguntó sorprendido.

“Sí, porque vos nunca me contestaste. Estabas de vacaciones en Miami o que sé yo dónde. Te voy a hacer una pregunta porque en varios portales dijiste que tenías tu equipo pero que estabas negociando arduamente con el canal por una figura, entonces daba la sensación que a mí me habían metido de prepo acá, ¿es así?”, lo increpó en vivo la panelista.

“Noooo. Primero, mis vacaciones fueron en Mar del Plata, nada de Miami. Y justo Graciela que es muy mañanera me escribió 8.30 de la mañana y le dije: ‘después te llamo’”, explicó el periodista. “No, la verdad es que nosotros no te queríamos llamar”, bromeó Lussich aunque enseguida se retractó: “No, nos pusimos de acuerdo y te llamé yo, pero por los dos”, advirtió intentando calmar las aguas.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en el clip de apertura de Socios en el espectáculo

“Sí pero no salgas en defensa de él. A mí me dio la sensación de que me metieron de prepo. ¿Estás contento o no con mi presencia? ”, arremetió Alfano no conforme con la explicación. “Estamos felices. Este es el equipo que habíamos soñado, que hemos armado con el canal y hay que seguir para adelante laburando porque nos matan sino”, expresó Pallares no muy feliz con el reclamo de la rubia e intentando dar por finalizado el tema.

“Para que te quedes tranquila, todos los nombres los consensuamos. Nos encanta que estés, nos encanta que estén todas. Hubo nombres que propusimos nosotros, otros el canal pero este es el equipo, estos somos nosotros”, advirtió Lussich ya en un tono más serio mientras todo el panel festejaba ser parte de esta nueva apuesta.

Más similitudes que diferencias con Intrusos y un final accidentado

Con una escenografía similar y la voz en off del legendario conductor del ciclo de América, Socios del espectáculo tuvo más similitudes que diferencias con sus raíces. Un panel común donde los conductores ocupan el centro y están rodeados por sus columnistas, el recurso de mezclar temas musicales para darle un aire más descontracturado a las noticias y el clásico “Escandalones”, un formato novedoso que incorporó Rodrigo Lussich cuando se sumó a Intrusos, vuelven a ser el sello característico de esta propuesta.

Quienes forman parte del equipo también son figuritas conocidas; no sólo de aquel ciclo vecino (Paula Varela y Karina Iavicoli) sino de Los ángeles de la mañana LAM (Mariana Brey y Graciela Alfano); matutino que durante seis años ocupó esta franja horaria y que, curiosamente, a partir de mañana se muda a América, donde debutará con un nuevo panel y en un nuevo horario. La única voz nueva en el ciclo es Luli Fernández, quien no tuvo demasiada participación en el día de hoy pero que ya ha ocupado este rol en el pasado.

Felices por el equipo que lograron formar, los conductores agasajaron a sus chicas con un inmenso ramo de flores y les agradecieron por haber aceptado acompañarlos en esta nueva etapa. “Gracias a las autoridades de eltrece, gracias a todos los que estuvieron ahí. Hemos tenido un programón”, lanzó Pallares mientras hacía sentar a todo el panel, ya que aún quedaban algunos minutos de aire.

Sobre el final del programa, los socios sorprendieron con una nueva novedad: dos hamacas en el centro del estudio para reflejar lo que este nuevo programa significa para ellos: “A nosotros nos gusta hacer tele como si fuésemos chicos que están jugando. La verdad que no molestamos a nadie, nuestra propuesta es honesta y así nos gusta transitar la televisión”, confesó Lussich mientras se subían a los columpios. Sin embargo, su emotivo discurso fue interrumpido cuando su compañero se cayó de cabeza al querer sentarse.

Ante la carcajada unánime de todos los presentes en el piso, el creador de “Escandalones” fue a socorrerlo preocupado mientras el accidentado advertía: “Estoy vivo. No probamos la hamaca, está muy alta, chicos”, se quejó, entre risas, sobre este final que quedará en el recuerdo de todos.